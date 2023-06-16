Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Москву из-за ситуации на ЗАЭС 16 июня, 21:15 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Москву с рабочим визитом.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее Гросси отправится в столицу РФ после того, как побывал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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15 июня Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако она находится в процессе стабилизации.

12 июня Гросси отправился в Украину с рабочим визитом. Он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.



14 июня сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности.