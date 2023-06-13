Степень опасности. Президент Энергоатома — о реальном состоянии ЗАЭС и вариантах развития событий, если враг использует ее как оружие 13 июня, 14:15 NV Премиум С марта 2022 года ЗАЭС находится под оккупацией российских войск, а в сентябре прекратила свою работу. (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Глава Энергоатома Петр Котин рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС из-за обмелевшего Каховского водохранилища, непростой ситуации с персоналом станции и всех рисках, связанных с недобрыми намерениями россиян.

Вследствие российского теракта на Каховской ГЭС прекратило существование водохранилище при станции, критически важное гидротехническое сооружение юга Украины, не только для снабжения воды и генерации энергии, но и для питания прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Последняя является крупнейшей атомной станцией в Европе и находится в украинском городе Энергодар, который сейчас оккупирован врагом.

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В свете новых террористических угроз со стороны России, исчезновения де-факто Каховского водохранилища и длительной оккупации россиянами ЗАЭС, NV пообщались с президентом ГП НАЭК Энергоатом Петром Котиным о состоянии атомной электростанции и рисках катастроф, которые могут произойти, пока на ней находятся российские войска.

-В какой временной перспективе при нынешнем состоянии Каховского водохранилища ситуация на ЗАЭС может оставаться стабильной ?

— Запорожская АЭС напрямую не зависит от Каховского водохранилища. То есть, даже если будет полностью осушено Каховское водохранилище, Запорожская АЭС имеет достаточный уровень воды в своем пруду-охладителе, вода там не падает. Конечно, когда полностью будет осушена Каховка, тогда возрастет разница между уровнем воды в Каховском водохранилище и в нашем пруду-охладителе и при этом увеличится давление со стороны нашего пруда на стены, которые его окружают, тогда будет какое-то просачивание этой воды из пруда, и он будет мелеть до высоты 13 метров, так называемого мертвого объема.