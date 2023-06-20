Российские оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС — Буданов 20 июня, 17:13 Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Войска страны-террориста России дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона во вторник, 20 июня.

На вопрос о возможных угрозах для ЗАЭС Буданов ответил, что «определенная угроза существует».



«ЗАЭС остается под временным контролем оккупационных войск. Правда в том, что, взорвав дамбу [Каховской ГЭС], они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС. Второе самое страшное — это то, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована, заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя [подорвут], с большой вероятностью будут значительные проблемы», — подчеркнул глава ГУР.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.