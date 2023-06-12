Приток к охлаждающему пруду ЗАЭС стремительно мелеет из-за подрыва Каховской ГЭС — спутниковые фото 12 июня, 20:49 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

На спутниковых снимках от Planet Labs за 9 июня, зафиксирован уровень снижения воды в притоке к охлаждающему пруду Запорожской АЭС, что произошло из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщают Схемы.

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС приток к пруду, охлаждающему ЗАЭС, значительно обмелел, а вода в него почти не поступает. Уровень воды в Каховском водохранилище постоянно снижался, что привело к обмелению притока.

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Фото: Схемы/Twitter

По данным Энергоатома, на данный момент уровень воды в водохранилище сократился до 9 метров, однако в пруду Запорожской АЭС воды еще достаточно. Это благодаря тому, что все энергоблоки станции, кроме одного, были введены в состояние «холодной остановки».

В таком состоянии воды для станции хватит на года. Уровень воды в пруду будет медленно падать, однако существуют альтернативные источники снабжения, такие как подземные скважины, пояснили в Энергоатоме.

Фото: Схемы/Twitter

Также в Энергоатоме отметили, что если россияне не взорвут ничего или специально не спровоцируют теракт на энергоблоке, то авария не произойдет.

12 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что отправился в Украину с рабочим визитом.

9 июня после подрыва оккупантами Каховской ГЭС Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ запускает программу помощи Украине.



В Главном управлении разведки ранее говорили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.