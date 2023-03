«Вода поднялась, достигнув потолка». Авария на АЭС Фукусима, цунами и сильнейшее землетрясение в истории Японии в фактах и словах очевидцев 11 марта, 07:45 Сюжет Цунами в городе Мияко, префектура Иватэ, 11 марта 2011 года (Фото:Mainichi Shimbun/via REUTERS/File Photo)

Сегодня исполняется 12 лет с тех пор, как в истории Японии появилась новая трагическая веха — жители страны называют ее Великим восточно-японским землетрясением. Именно оно спровоцировало тяжелейшую аварию на АЭС Фукусима-1.

Стихийное бедствие 11 марта 2011 года принесло Японии тройную катастрофу: одно из самых мощных землетрясений в истории сейсмологии, разрушительное цунами и крупнейшую после Чернобыльской аварию на АЭС.



Из-за этих бедствий погибли почти 20 тыс. человек, еще 470 тыс. японцев были вынуждены покинуть свои дома. Даже спустя 12 лет более 30 тыс. из них числятся эвакуированными беженцами, не имея возможности вернуться на прежнее место жизни, свидетельствуют свежие данные Японского агентства реконструкции.

В фактах, цифрах и воспоминаниях очевидцев НВ рассказывает о мартовских днях 2011 года, сломавших тысячи судеб и нанесших сокрушительный удар третьей экономике планеты.

Мощность землетрясения превысила 1 млн килотонн в тротиловом эквиваленте

Еще 9 марта 2011 года Япония пережила серию так называемых форшоков — землетрясений-предвестников, магнитуда которых достигала 6−7.

Основной подземный удар пришелся на 14:46 пятницы, 11 марта (по местному времени). Миллионы японцев были в своих рабочих офисах, когда в Тихом океане произошел самый мощный из серии подземных толчков. Позже его магнитуду оценили в 9−9,1 по шкале Рихтера (максимальное значение — 9,5). Жители японских городов ощущали эти толчки в течение 5−6 минут.

Их причиной стал резкий сдвиг тектонических плит (Тихоокеанской под Североамериканскую), на границе которых находится Япония. Произошел разрыв земной коры размером 500 км на 200 км, что и привело к огромному выбросу энергии.

По оценкам японских ученых из киотского Института предотвращения стихийных бедствий, это было третье по силе землетрясение за всю историю сейсмических наблюдений: после стихийных бедствий 1960 года в Чили (магнитуда 9,5) и 1964 года на Аляске (9,2). Его мощность оценивают в 1 млн килотонн в тротиловом эквиваленте — атомная бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году, обладала мощностью 15 килотонн.

Гипоцентр землетрясения — непосредственное место сдвига плит — находился на глубине 32 км под уровнем моря к востоку от крупнейшего японского острова Хонсю. До Токио от эпицентра толчков было 373 км, до крупного прибрежного города и одноименного аэропорта Сендай -129 км, а до ближайшей точки на побережье Японии — 77 км.

Японское метеорологическое агентство имеет собственную 7-балльную шкалу оценки землетрясений — в соответствии с тем, как последствия толчков ощущаются на суше. Бедствие 2011 года достигло максимальных 7 баллов по этой шкале для жителей префектуры Мияги; в префектурах Фукусима, Ибараки и Тотиги оно ощущалось как удар силой 6−6,5 баллов, а для многих других регионов превысило 5-балльную отметку.

Небоскребы в японских городах раскачиваются в момент самых сильных подземных толчков:

Как это было: «Казалось, толчки продолжались вечно»

«Около 15:00 11 марта я работал над рукописью в своем кабинете дома в Йокогаме. Затем оконное стекло заскрипело от внезапной тряски, с полки обрушились книги, а я сам упал со стула. Когда я вышел на улицу, пешеходы и водители проезжающих машин были в растерянности. По телевидению сообщали о сильном землетрясении интенсивностью в 7 баллов [по японской шкале], которое произошло у полуострова Осика в префектуре Мияги», — написал о том дне журналист и бывший вице-президент Банка Японии Фудзивара Сакуя в колонке для Nippo.

С полки обрушились книги, а я сам упал со стула

Куда ближе к эпицентру событий оказался Кацунобу Сакураи, мэр прибрежного города Минамисома ( префектура Фукусима), ощутившего на себе всю мощь землетрясения, цунами, а затем и последствия аварии на АЭС. Начало катастрофы застало его на работе — как и миллионы других японцев. Сакураи принимал делегацию гостей на четвертом этаже городской администрации, и вспоминает, что был потрясен силой подземных толчков.

«Здание начало сотрясаться — поначалу слегка, а затем резкими, судорожными движениями, которые, казалось, продолжались вечно. Было слышно, как в разных частях здания плакали люди. […] В стенах кабинета образовались трещины. Было трудно устоять на ногах», — передают слова Кацунобу Сакураи авторы сборника воспоминаний выживших (Strong in the Rain: Surviving Japan’s Earthquake, Tsunami, and Fukushima Nuclear Disaster, 2012).

Среди последствий землетрясения — смещение земной оси и крупнейшего из островов Японии

Впоследствии сейсмологи всего мира признали землетрясение 2011 года одним из тех редких случаев, когда сила подземных процессов провоцирует геофизические изменения для всей планеты. Геологи и сейсмологи США, Японии, Италии, Германии, а также ученые NASA пришли к нескольким впечатляющим выводам о последствиях стихийного бедствия 2011 года:

из-за перераспределения массы планеты ( ближе к ее центру) землетрясение ускорило вращение Земли и сократило продолжительность дня на миллионные доли секунды;

ближе к ее центру) землетрясение ускорило вращение Земли и сократило продолжительность дня на миллионные доли секунды; земная ось вследствие толчков сместилась как минимум на 6,5 дюймов ( 16,5 см), по оценкам NASA — что происходит лишь после сильнейших землетрясений;

16,5 см), по оценкам NASA — что происходит лишь после сильнейших землетрясений; землетрясение сместило часть северо-восточного побережья острова Хонсю ( крупнейший в Японском архипелаге) почти на 2,5 м восточнее, то есть ближе к Северной Америке;

крупнейший в Японском архипелаге) почти на 2,5 м восточнее, то есть ближе к Северной Америке; ближайшие к эпицентру толчков прибрежные районы Японии из-за сдвига плит опустились ниже на 0,6 м — 1 м ( речь идет об участке протяженностью около 400 км) — это позволило цунами прорваться вглубь суши еще дальше и быстрее.

Подборка видеозаписей землетрясения и цунами, снятых в Японии 11 марта 2011 года:



Как это было: « Еще никогда я не видел такого проявления силы природы »

Живущий в Японии американец Мэтью Кэтчум к 10-й годовщине катастрофы поделился своими воспоминаниями на страницах The Japan Times. В 2011 году он жил в городе Мияко (префектура Иватэ), на который пришелся один из самых сильных ударов цунами. Кэтчум признает, что жизнь ему спасла прозорливость семейной четы японцев — «мистера и миссис Кондо», — у которых он снимал жилье. Сам он запаниковал еще 9 марта, когда в Японии произошло землетрясение магнитудой 7 — форшок перед настоящей катастрофой. В тот день домовладелец заверил иностранца, что беспокоиться пока не о чем и что он сумеет распознать «настоящее землетрясение».

Цунами вовсе не так привлекательны, какими их любит изображать Голливуд

11 марта сомнений в том, что случилась та самая « настоящая» беда, не осталось — о чем хозяева поспешили сообщить своему постояльцу. «Я даже не думал о возможности цунами, но мистер Кондо сказал, что нам необходимо подняться на возвышенность. Мы направились в расположенный на вершине холма храм под названием Дзэнринджи», — вспоминает Мэтью Кэтчум. Холм оказался редким местом, до которого не добралось цунами. Американец упоминает, что свое представление о таких волнах сформировал из фильмов-катастроф, однако реальность оказалась намного страшнее.

«Цунами вовсе не так привлекательны, какими их любит изображать Голливуд. Да, бывают гребни, арки и другие „аксессуары“ […], однако все это происходит далеко в океане. Цунами, которое мне довелось пережить, наползает на сушу, пока внезапно не захлестнет вас. Оно не было темно-синим, усыпанным белыми хлопьями пены; оно было грязно-черным от всего, что успело поглотить и перевернуть — деревьев, домов, камней, грязи. […] Вышедшая из бухты вода обернулась вспять и разлилась через дамбы. Она захватывала улицы, поднимаясь все выше и выше. Волна ударилась о подножие нашего холма, и, поскольку отступать было некуда, мы […] молились, чтобы она не поднялась выше. […] Когда прямая угроза миновала, ко мне вернулись чувства. Я ощущал пронизывающий мартовский холод, чувствовал гнилостный запах бездны и слышал крики о помощи, доносившиеся снизу».

«До того я еще никогда не видел такого мощного проявления силы со стороны окружавшей меня природной среды», — резюмировал свои впечатленя американец.



Масштаб бедствия превзошел возможности японской системы оповещения о цунами

Предупреждение о приближающемся цунами жители прибрежных районов страны получили в первые минуты после землетрясения. Система оповещений Японского метеорологического агентства сулила волну максимального уровня опасности («серьезное цунами» высотой от 3 м). Однако сила ее удара ошеломила даже страну, привыкшую к подобным катаклизмам. Именно волны, спровоцированные землетрясением, нанесли Японии наибольший ущерб.

Впоследствии выяснилось, что сила землетрясения превысила предел измерений всех сейсмометров в Японии. Из-за этого системе не удалось оперативно передать жителям корректную расчетную высоту волны для каждого региона, и в ряде районов часть жителей либо проигнорировали предупреждение, либо эвакуировались на недостаточно высокие участки побережья и этажи зданий.

Несмотря на то, что после Великого восточно-японского землетрясения Японии пришлось существенно дорабатывать и усовершенствовать эту систему, трагедия доказала ее важнейшую роль.

По оценкам японского правительства, 58% жителей прибрежных районов в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима (самые пострадавшие) прислушались к оповещениям и сразу же после землетрясения устремились к возвышенностям. Из тех, кто пытался немедленно спастись таким образом, лишь 5% все же захлестнуло волной. Из тех, кто не прислушался к предупреждению либо в силу обстоятельств пытался спастись уже в момент удара цунами, в воде оказались 49%.

Момент прихода цунами в город Мияко (префектура Иватэ). Его засняли местные жители, успевшие эвакуироваться достаточно высоко:



Как это было: «Черная вода с грохотом хлынула в здание через окна»

Среди тех, кто исправно следовал указаниям, однако был вынужден бороться за жизнь — 40-летняя госслужащая Такако Судзуки, которая в 2011 году рассказала свою историю агентству Reuters. После землетрясения она отправилась на третий этаж одного из админзданий города Рикудзентаката, чтобы укрыться там от цунами — именно сюда призывали эвакуироваться громкоговорители системы оповещения. Однако городу, расположенному в префектуре Иватэ, не посчастливилось стать одной из главных «жертв» цунами.

Здание покачивалось, поскольку все еще было заполнено водой, и подземные толчки-афтершоки продолжали сотрясать его, из-за чего на нас падали обломки

14-метровая волна обрушилась на здание, увлекая женщину и людей вокруг нее. «Черная вода с грохотом хлынула в здание через окна, попросту швыряя меня из стороны в сторону. Я даже не помню, как меня увлекло [потоком]», — рассказывала Судзуки. Она оказалась в комнате, где уровень воды остановился в 10 см от потолка, после чего стал медленно понижаться. Рядом с Такако Судзуки оказались еще около десятка выживших, которым пришлось провести ночь в окружении тел погибших, стоя в холодной воде и дрожа от ветра, врывавшегося в здание через разбитые окна.

«Здание покачивалось, поскольку все еще было заполнено водой, и подземные толчки-афтершоки продолжали сотрясать его, из-за чего на нас падали обломки. Это было страшно, — рассказывала женщина, — Мы гадали, наступит ли вообще утро, придет ли когда-нибудь помощь». Так они провели сутки, пока спасательный вертолет не эвакуировал из здания Судзуки и еще 11 выживших вместе с ней человек. Один из них, пожилой мужчина, скончался той же ночью.

На тот момент в 23-тысячном городе Рикудзентаката было более 1 тыс. погибших и 2 тыс. пропавших без вести.

Цунами понадобилось полчаса, чтобы достичь первых пострадавших районов

Через 25−35 минут после пика подземных толчков цунами достигло ближайших участков побережья Японии и продолжило распространяться на север и юг. Спустя чуть более часа после землетрясения был затоплен аэропорт в городе Сендай. Волна переворачивала жилые дома, сокрушала мосты и железные дороги, швыряла корабли, за считанные минуты превращала в груды обломков целые города и поселки.

Высота цунами в прибрежных городах востока Японии составила в среднем от 3 до 7 м, что позволило волнам легко преодолеть большинство защитных дамб и сооружений, смывая все на пути. Более того, в отдельных районах префектуры Иватэ были зафиксированы исторические значения высоты волны:

в заливе возле города Офунато — 40,1 м ( рыболовецкие снасти нашли на высокой скале над заливом);

рыболовецкие снасти нашли на высокой скале над заливом); в городе Таро волна высотой 37,9 м обрушилась на склон горы в 200 м от береговой линии;

в районе города Мияко водяной вал врезался в прибрежный склон на высоте 38,9 метра.

Последствия цунами в городе Офунато, префектура Иватэ, 15 марта 2011 года / Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Matthew M. Bradley

Как это было: «Уровень воды повышался, пока не достиг потолка»

Японец Ре Канойя, которому 11 марта 2011 года было немногим больше 20 лет, жил тогда в поселке Намиэ в префектуре Фукусима. Он едва выжил в цунами, потерял близких родственников, а также был вынужден покинуть родные места из-за ядерной катастрофы на АЭС Фукусима-1. В 2016 году его историю опубликовал National Geographic — на тот момент Ре Канойя было 26 лет, он жил в префектуре Ибараки.

По словам молодого человека, в момент землетрясения он был на работе. «Пока мы приходили в себя после мощнейших толчков, появилось предупреждение о цунами. Официальные инстанции прогнозировали волну трехметровой высоты. Моя компания приказала сотрудникам, жившим в прибрежных районах, вернуться домой, чтобы помочь эвакуироваться пожилым людям», — рассказывал Ре Канойя.

Он поспешил в собственный дом, расположенный в километре от побережья, где оставался его отец и две бабушки (мать и сестра были на работе). «Я предложил, чтобы мы эвакуировались, но отец сказал, что все будет в порядке, поскольку прогнозируемое время [прихода цунами] уже миновало», — вспоминает японец. Вместе с бабушками он остался смотреть новости на первом этаже, когда внезапно пропало электричество, и отец прокричал им со второго этажа: «Поднимайтесь наверх немедленно!»

Я посмотрел через окно в сторону океана и увидел что-то вроде дыма, клубящегося через полосу посаженных вдоль побережья деревьев

Ре Канойя признает, что поначалу даже не распознал цунами, бежать от которого они уже не успевали: «Я посмотрел через окно в сторону океана и увидел что-то вроде дыма, клубящегося через полосу посаженных вдоль побережья деревьев. Я подумал, не пожар ли это. Но то были брызги цунами». На глазах семьи волна смела соседнюю начальную школу, а затем обрушилась на их дом — здание поначалу выдержало натиск, хотя это оказался лишь первый удар.

«Уровень воды повышался, пока не достиг потолка. […] [До него] оставалось всего сантиметровое пространство», — вспоминает Канойя. А вскоре не осталось и этой прослойки воздуха: юноша начал задыхаться, глотая морскую воду. Он помнит, что даже думал выдохнуть оставшийся в легких воздух, чтобы умереть быстрее. Несколько мгновений спустя японец услышал, как трещит и рушится дом. Затем мощный потоком воды его выбросило наружу — «в „суп“ из морской воды, машин, домов и всего, что несло цунами», описывает выживший.

Молодой человек удержался на плаву благодаря обломкам мебели, однако осознал новую опасность: отступающая волна цунами уносила его к океану. Ему посчастливилось ухватиться за еще одну груду обломков, застрявших в огромном дереве, и дождаться, пока волна уйдет. «Опустившись на землю, я посмотрел на свой разрушенный город. […]. Март в Фукусиме холодный, особенно у побережья. Я промок и продрог, на мне не было обуви. Меня могла настичь следующая волна цунами. Но я не мог пошевелиться, потому что было слишком холодно, — рассказывал Канойя, который все же заставил себя подняться и идти искать спасения. — Я шел, не обращая внимания на боль в теле и ногах, и продолжая кричать: „Есть кто живой?!“. Но видел только трупы».

Позже в эвакуационном центре Ре Канойя встретил своих мать, отца и сестру, однако обеих бабушек они так и не нашли — как потеряли и возможность жить в Намиэ. «Если бы не ядерный реактор [авария на АЭС Фукусима-1], мы могли бы остаться и искать их, а может быть, даже спасти», — убежден Ре Канойя.

Фукусима не Чернобыль, но последствия трагичны - посол Украины в Японии https://www.youtube.com/embed/DTDYDLPo1gU

Авария на АЭС Фукусима-1 — единственная ядерная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской

Техногенная катастрофа на АЭС Фукусима-1, спровоцированная цунами, многократно умножила для Японии тяжесть удара стихии. Эта атомная электростанция, расположенная в городе Окума (префектура Фукусима) входила в 25 самых мощных АЭС мира. Она работала с начала 1970-х и была первой АЭС, построенной Токийской энергетической компанией (TEPCO). Позже парламентская спецкомиссия пришла к выводу, что TEPCO была не готова к стихийному бедствию такого масштаба.

Землетрясение 11 марта привело к аварийному отключению всех работающих мощностей станции, однако настоящую беду принесли волны цунами, достигавшие здесь высоты 14−15 м. Легко преодолев защитную дамбу в Окуме, морская вода залила станцию и обесточила ее, выведя из строя аварийные генераторы, а с ними — и критически важную систему охлаждения АЭС. В трех из шести реакторов станции начало плавиться ядерное топливо, что привело к цепочке аварий 12−15 марта (включая частичное обрушение трех энергоблоков) и масштабному радиоактивному загрязнению.

После того, как состояние реакторов АЭС удалось стабилизировать, их начали готовить к выводу из эксплуатации. В ликвидации аварии до октября 2012 года приняли участие 25 тыс. человек (в среднем они получили дозы облучения в 12 мЗв, что в 2,5 выше допустимого облучения персонала в нормальных условиях). В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта.

В итоге катастрофа на АЭС Фукусима-1 получила максимальный 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий МАГАТЭ — до сих пор так оценивали лишь аварию на Чернобыльской АЭС.

Жертвами удара цунами 11 марта стали два утонувших работника станции, однако авария на АЭС изменила жизни сотен тысяч японцев. Территория в радиусе 20 км вокруг станции превратилась в «мертвую зону», выселиться оттуда были вынуждены более 150 тыс. человек. При эвакуации 2,2 тыс. тяжелых пациентов из местных больниц из-за недостаточного ухода погибли как минимум 50 человек. Долгосрочные последствия для здоровья населения и рост риска онкологических заболеваний еще предстоит оценить (МАГАТЭ считает, что они ниже, чем в случае аварии на ЧАЭС).

Справиться с радиоактивным загрязнением Япония пытается до сих пор. По состоянию на март 2020 года площадь закрытой зоны, возвращение людей в которую признано «затруднительным», составляла 337 км². Кроме того, на территории станции из-за притока грунтовых вод скапливается загрязненная радиоактивная вода. Ее удается очищать от всех радионуклидов, кроме трития, поэтому временной мерой стало хранение этой воды (более 1,1 млн кубометров в 2019 году) на площадях самой АЭС. Однако к лету 2022 запас пространства для хранения такой воды будет исчерпан. В Японии рассматривают два варианта ее утилизации: постепенный сброс в океан либо испарение в атмосферу. Расчетные риски дополнительного облучения местных жителей при этом признаны приемлемыми.

Как это было: «Я сразу понял, что это начало чего-то по-настоящему ужасного»

В 2012 году журналисты Люси Бирмингем и Дэвид Макнилл выпустили книгу, в которой собрали истории японцев, переживших бедствие 2011 года (Strong in the Rain: Surviving Japan’s Earthquake, Tsunami, and Fukushima Nuclear Disaster). Среди их собеседников был и Кай Ватанабэ, 27-летний сотрудник АЭС Фукусима-1 на момент аварии. Его родители зарабатывали недостаточно, чтобы обеспечить сыну университетское образование, а дедушка более 20 лет работал на этой же АЭС и сохранил крепкое здоровье — поэтому Кай, не испытывая сомнений, устроился на станцию подсобным рабочим-техником. В его обязанности входила проверка ряда технических параметров на станции.

Разрушенные объекты АЭС Фукусима-1, 24 марта 2011 года / Фото: Mandatory Credit Air Photo Service/Handout via REUTERS/File Photo

В первой половине дня 11 марта он провел все необходимые проверки на трех реакторах и как раз собирался завершить рабочий день, когда случилось землетрясение. Кай Ватанабэ почувствовал, «как здание начало раскачиваться, услышал скрип старых труб и скрежет металла о металл». За несколько дней до этого в Японии уже была серия подземных толчков, и его коллеги полушутя предполагали, что за ними последует более серьезный удар. «Однако то была не шутка. Когда трясти стало сильнее, он застыл как вкопанный. То было самое сильное землетрясение, которое он когда-либо испытывал, а находился он внутри одной из старейших атомных станций Японии», — описывают авторы книги эмоции рабочего.

«Я сразу понял, что это начало чего-то по-настоящему ужасного, — вспоминал Кай Ватанабэ. — Тогда я думал о том, выживу или умру». Как и другие жители Окумы, в первые часы после землетрясения он укрылся от цунами, однако впоследствии стал одним из ликвидаторов аварии и вместе с другими сотрудниками станции в крайне опасных условиях пытался вернуть под контроль реакторы АЭС. Работу на станции в те дни Ватанабэ назвал «полем битвы».

Катастрофа унесла почти 20 тысяч жизней

Официальная статистика свидетельствует о том, что в 20 префектурах Японии стихийное бедствие унесло жизни 15,9 тыс. человек. Еще 6,1 тыс. были ранены, а 2,5 тыс. — пропали без вести. Впоследствии еще около 3 тыс. смертей признали связанными с последствиями землетрясения. Таким образом, общее число жертв катастрофы с учетом этих потерянных жизней достигло 19,5 тыс. человек.

Большинство погибших в марте 2011 года утонули (свыше 90%). Две трети смертей (более 65%) пришлось на долю пожилых японцев в возрасте старше 60 лет. Люди старшего возраста также составляли основную массу тех, кто пропал без вести.

Команда японских спасателей склонила головы перед телом одной из жертв стихийного бедствия (Рикудзентаката, префектура Иватэ), 18 марта 2011 / Фото: REUTERS/Aly Song/File

Как это было: «Родители были слишком стары и слабы, чтобы идти»

Прибрежный городок Шинтона в префектуре Мияги оказался в числе ближайших к эпицентру землетрясения — и наиболее пострадавших от цунами. Его жительница Харуми Ватанабе в 2011 году рассказала The Guardian, как потеряла в катастрофе мать и отца.

Сразу после землетрясения она закрыла свой магазин, села за руль и бросилась домой, чтобы успеть эвакуировать родителей до прихода цунами. «Но времени спасти их не хватило. Они были слишком стары и слабы, чтобы идти, поэтому мне не удалось вовремя усадить их в машину», — рассказывала женщина через два дня после трагедии.

Когда волна обрушилась на их дом (спустя примерно полчаса после толчков), семья была в гостиной, и Харуми Ватанабе ухватила родителей за руки. Однако из-за мощности потока ее сил не хватило: оба ушли под воду, крича: «Я не могу дышать». Женщине оставалось лишь бороться за свою жизнь. «Я стояла на мебели, но вода доходила мне до шеи. Под потолком была лишь узкая полоса воздуха. Я думала, что погибну», — вспоминает Ватанабе, которая чудом оказалась в числе уцелевших жителей города.

По масштабу экономических потерь землетрясение называют крупнейшим стихийным бедствием в истории

Весной 2011 года Всемирный банк оценивал экономические потери Японии от землетрясения и цунами в $235 млрд, японское правительство озвучивало цифру до $300 млрд. Это в разы выше, чем ущерб землетрясения 1995 года в японском Кобе (около $100 млрд). По оценкам Брукингского института (США), землетрясение 2011 года стало самой «дорогой» для экономики природной катастрофой в истории.

По данным агентства Associated Press, за минувшие годы на восстановление пострадавших от стихийного бедствия городов Япония уже потратила более $280 млрд.

Последствия стихийного бедствия в городе Оцути (префектура Иватэ), март 2011 / Фото: Association for Aid and Relief, Japan

Стихийное бедствие привело к снижению реального роста ВВП Японии — третьей экономики мира после США и Китая — на 0,47% в первый год после катастрофы (такая оценка была опубликована в одном из исследований в конце 2020 года, незадолго до 10-й годовщины трагедии).

«За 65 лет после окончания Второй мировой войны это сильнейший и самый сложный кризис для Японии», — признал в обращении к нации японский премьер Наото Кан через считанные дни после катастрофы.

Разрушенные города 10 лет спустя: " Я не думаю, что в эти края вернется много людей"

Потраченные на восстановление городов огромные суммы не всегда означают возрождение жизни в них. В специальном репортаже к 10-й годовщине катастрофы в Японии американская Wall Street Journal рассказывает о городе Рикудзентаката (префектура Иватэ). В 2011 году здесь погибли 7% населения — более 1,7 тыс. человек.

Сейчас капитальная реконструкция города почти завершена. На побережье возвели 12-метровую бетонную стену, новое семиэтажное здание городской администрации готово к открытию, центральную часть расположенного в низине города подняли на 6 метров — ценой сложных инженерных работ.

67-летний Кадзуеси Сасаки, потерявший жену в катастрофе 2011 года, смотрит на бывшие жилые районы города Рикудзентаката, стертые цунами, 10 лет спустя (28 февраля 2021) / Фото: REUTERS/Issei Kato

Однако в Рикудзентакате столкнулсь с проблемой, типичной для самых пострадавших районов Японии, на восстановление которых ушло слишком много времени. Многие выжившие осели в других местах, и более половины восстановленных площадей города пустует, пишет WSJ.

Издание приводит историю 75-летней местной жительницы Момико Кинно. Ее дом уничтожило цунами, однако женщина сумела спасти свою пожилую мать, в одиночку вытолкав ее в инвалидной коляске на безопасное место. После эвакуации Момико Кинно провела восемь лет во временных приютах, пока не переехала в новый двухэтажный дом в центре отстроенного заново города Рикудзентаката. Однако жить ей приходится среди пустых соседних зданий и бесчисленных вывесок «Продается». Сын и дочь женщины переехали работать в другие города.

«Я не думаю, что в эти края вернется много людей», — полагает она.