Новые сроки отпусков у военных. Что делать, если командование не предоставляет отпуск — инструкция юриста 13 июля, 18:12 Отпуск у военных — что делать, когда командование не предоставляет более длинный отпуск по закону (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине вступил в действие закон, который увеличил сроки отпуска военным и предусматривает отпуска тем, у кого их не было во время военного положения вообще. Юристы объяснили, что делать, когда командование не предоставляет более длинный отпуск.

В Украине мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Законом было ограничено количество дней отпуска, его виды и категории военных, которые могли бы его получать в военное время. Законодательство меняют для того, чтобы гарантировать отдых и соцгарантии военным в условиях современности, которые отличаются от времени принятия некоторых законов.

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28 июня 2023 года Верховная Рада во втором чтении приняла закон № 9342 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения. Юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза объяснила NV, что делать военным, когда командование не предоставляет длинный отпуск, предусмотренный законодательством Украины.

Отпуск военным — кто получил и продолжительность

До изменения в закон, во время военного положения отпуск не предусматривался курсантам и военным срочной службы. В частности, он был у них только в мирное время — летние и зимние каникулы у курсантов и 10 дней отпуска у срочников.

Таким образом, изменения в предоставлении отпусков во время военного положения следующие:

мобилизованные военные и контрактники — часть ежегодного отпуска 30 дней ( до 30 июня было — 10 дней);

до 30 июня было — 10 дней); курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний ( до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30); срочникам — 30 дней отпуска ( до 30 июня не было вообще, в мирное время — 10 дней).

Время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, или в отпуске для лечения после ранения не может быть больше, чем 4 месяца. Исключение — случаи, когда законодательством предусмотрены большие сроки пребывания на лечении.

Что делать, если командование отказывается предоставлять военному более длинный отпуск

«Нужно начинать с рапорта к командованию. Такой рапорт обязательно нужно подавать непосредственному руководству», — отмечает юрист.

Рапорт непосредственному руководству подается в двух экземплярах — один военнослужащий хранит у себя как доказательство, что он действительно обращался с данным рапортом.

Рапорт военнослужащего, подписанный командиром подразделения, по подчиненности подается для принятия решения командиру воинской части через штаб воинской части.

«В случае, если рапорт не принимается, игнорируется или не рассматривается, нужно обращаться с жалобами в вышестоящие инстанции, в том числе и в Министерство обороны Украины», — подчеркивает она.

Приказы командиров (начальников) воинских частей о предоставлении ежегодных основных отпусков издаются не позднее чем за две недели до установленного графиком отпусков срока на основании рапорта военнослужащего, рассмотренного его прямым начальником.