По семейным обстоятельствам. Возможно ли увольнение военного после вступления в действие проекта закона № 9342 6 июля, 15:01 Увольнение с военной службы — как влияет законопроект 9342 на демобилизацию (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

В Украине приняли поправку в законодательство о военной службе и мобилизации, которая отменяет некоторые основания для отсрочки от мобилизации во время военного положения.

Проект закона № 9342 принят Верховной Радой и подписан президентом. Закон от 28 июня 2023 года № 3161-IX вступивший в силу 30 июня 2023 года внес правки в Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации — уточнил основания для отсрочки, указанные в абзаце 11.

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От 30 июня, военнообязанные, которые имеют среди родителей жены (мужа) или собственно жену (мужа) с инвалидностью могут получить отсрочку только, если больше нет никого другого из родственников, кто сможет беспокоиться об этом лице.

Влияет ли отмена обстоятельств для отсрочки на освобождение военных

Как сообщает адвокат Марина Бекало, по закону, эта правка не должна влиять на обстоятельства по увольнению военных со службы, поскольку, изменения внесены в абзац одиннадцатый части первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, а основания увольнения военнослужащих предусмотрены статьей 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, который не меняли.

«В эту норму Закона изменений на сегодняшний день не было. А потому, военнослужащий имеет право на увольнение с военной службы в связи с инвалидностью отца I группы», — подчеркнула она.

Это предусматривает пункт 2 части 4 статьи 26 Закона, согласно которому военнослужащие, проходящие военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы на основаниях, во время военного положения в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Какие противоречия создает принятие законопроекта № 9342

Как рассказала Украинскому Радио Мария Звягинцева, руководитель аналитического центра общественной организации Юридическая сотня, поправка к статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации создала противоречия в законодательстве. Лиц, которые увольняются могут призвать обратно из-за бюрократической неточности.

«Стоит обратить внимание на определенное противоречие нормативно-правовых актов. В статье 26 Закона о воинской обязанности и военной службе, которая регламентирует именно увольнение со службы, а не отсрочку, основанием для досрочного увольнения указано наличие жены или мужа из числа лиц с инвалидностью или одного из родителей или родителей жены или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы. То есть по состоянию на сейчас сам факт наличия таких родственников продолжает быть основанием для увольнения. Но не является основанием для отсрочки от службы, поскольку были внесены упомянутые выше изменения», — объясняет она.

Отныне право на отсрочку будет предоставляться не просто лицам, которые являются родными лиц с инвалидностью, то есть имеют родителей I и II группы инвалидности или жену, которая имеет инвалидность, независимо от группы.

«Ранее норма звучала так, что сам факт наличия таких родных уже давал право на отсрочку. Сейчас, после внесения изменений, такая отсрочка будет предоставляться только в случае, если люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом», — объясняет она.

Как уволиться с военным по семейным обстоятельствам

Военным, которые могут уволиться по семейным обстоятельствам надо подать рапорт и нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основания увольнения, непосредственному командиру в порядке подчиненности.

Такой рапорт должны рассмотреть и уволить с военной службы, указанная правка касается только оснований для отсрочки от призыва по мобилизации, основания для освобождения от военной службы военных по семейным обстоятельствам остались без изменений.

Порядок подчиненности означает, что рапорт с документами получает непосредственный командир, согласовывает увольнение, ставит свою подпись и передает командиру над собой выше. Повторяется такой же сценарий, пока кто-то из командиров не откажется согласовывать увольнение или пока рапорт не дойдет до командира, который имеет право принимать решение об увольнении.

Если кто-то отказался подтверждать увольнение, военному нужно писать рапорт и подавать его с документами снова. В случае, когда начальник принял решение об увольнении — военному надо проходить процедуру по сдаче полученного оружия и снаряжения, расчета и ждать увольнения.