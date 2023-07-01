После мобилизации. Как военному оформить отпуск во время войны — советы юристов 1 июля, 08:41 Отпуск для военных — какие есть виды и как оформить во время военного положения (Фото:АрмияИнформ)

Военные во время войны имеют право на несколько видов отпуска. Юристы объясняют, как можно реализовать свое право на отпуск во время военной службы, и какие нужны документы.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мобилизовать можно любого мужчину от 18 до 60 лет, если он признан годным военно-врачебной комиссией. Десятки тысяч защитников и защитниц на фронте месяцами и не видят родных.

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Однако, законом даже во время военного положения предусмотрено, когда военный может взять отпуск. Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили, какие есть виды отпусков для военных во время военного положения и как можно их оформить.

Виды отпусков во время военного положения

Во время военного положения военнослужащим может предоставляться:

часть ежегодного основного отпуска;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения.

Кроме того, когда вступит в силу закон № 9342, предусмотрены два новых отпуска и более длинный срок части ежегодного отпуска:

всем военнослужащим — часть ежегодного отпуска 30 дней ( сейчас — 10 дней);

сейчас — 10 дней); курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний ( сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30); срочникам — 30 дней ( сейчас нет, в мирное время — 10 дней).

Ежегодный основной отпуск

Получение ежегодного основного отпуска в условиях военного положения стало возможным только с принятием изменений в закон, которые вступили в силу 23 декабря 2022 года.

Ежегодный основной отпуск предоставляется при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

«С разрешения прямого начальника часть ежегодного основного отпуска предоставляется за прошедший 2022 год в первом квартале 2023 года. С апреля 2023 года вы сможете взять отпуск только за 2023 год, а возможность взять отпуск за 2022 год исчезает», — сообщают юристы.

Продолжительность такого отпуска не может превышать 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Время для проезда к месту проведения отпуска не может превышать 2 суток в один конец.

Денежное обеспечение военного при этом сохраняется на период отпуска.

Рапорт на ежегодный отпуск / Фото: NV

Процедура получения:

военнослужащий подает рапорт непосредственному командиру;

командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч;

командир принимает решение о предоставлении отпуска.

Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам

Отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется по усмотрению командира. Законом не определены четкие условия, при которых отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется в условиях военного положения.

Эксперты предлагают ориентироваться на условия, при которых такой отпуск предоставляется в мирное время:

заключение военнослужащим брака;

тяжелое состояние здоровья или смерть родных по крови или по браку: жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочери), пасынка (падчерицы), родного брата (родной сестры) военнослужащего, отца (матери) супругов или лица, на воспитании которого находился военнослужащий, других родных;

пожар или другое стихийное бедствие, постигшее семью военнослужащего или лиц, перечисленных выше;

другие исключительные случаи, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.

Чтобы получить отпуск нужно предоставить документы, подтверждающие возникновение обстоятельства, в связи с которым военнослужащий берет отпуск.

Количество отпусков по семейным обстоятельствам законом не ограничивается, а потому военнослужащий может просить отпуска столько раз, сколько возникает необходимость.

Продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам не может превышать 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Время для проезда к месту проведения отпуска не может превышать 2 суток в один конец.

Рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам / Фото: NV

Денежное обеспечение при этом для военного сохраняется на период отпуска.

Процедура получения отпуска по семейным обстоятельствам стандартная.

Отпуск военнослужащим в связи с беременностью и родами

Оплачиваемый отпуск военнослужащим в связи с беременностью и родами предоставляется на основании медицинского заключения.

Продолжительность отпуска:

до родов — 70 календарных дней;

после родов — 56 календарных дней 70 календарных дней — в случае рождения двух и более детей и в случае осложнения родов) начиная со дня родов.

Денежное обеспечение военнослужащим выплачивается в виде помощи, которая сейчас соответствует размеру денежного обеспечения.

Процедура получения стандартная.

Рапорт на отпуск по беременности и родам / Фото: NV

Отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине после отпуска по беременности и родам или мужу, если оба — мужчина и женщина являются военнослужащими.

Продолжительность отпуска рассчитана до достижения ребенком 3-летнего возраста. Если ребенок нуждается в домашнем уходе — то продолжительностью, определенной в медицинском заключении (но не более чем до достижения им 6-летнего возраста).

Денежное обеспечение при этом не сохраняется на период отпуска за военнослужащей или военнослужащим.

Процедура получения стандартная.

Рапорт на отпуск по уходу за ребенком / Фото: NV

Отпуск в связи с болезнью или для лечения

Отпуск для после тяжелого ранения назначается по постановлению ВВК. Продолжительность такого отпуска — в исключительных случаях такой отпуск по состоянию здоровья может выдаваться на 30 календарных дней.

По постановлению ВВК отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на такой же срок, а при соответствующих медицинских показаниях — повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Процедура получения: военнослужащий подает рапорт непосредственному командиру, командир передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч, командир принимает решение о предоставлении отпуска.

Денежное обеспечение: сохраняется на период отпуска по последним занимаемым должностям, но не более 4 месяцев со дня выбытия из в/ч.

Рапорт на отпуск по состоянию здоровья / Фото: NV

Денежное обеспечение после 4 месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения ВВК, решения командира в/ч о продлении пребывания в больничных учреждениях.

По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащий должен не позднее следующего дня стать на учет в соответствующем органе управления Службы правопорядка в гарнизоне или в ближайшем ТЦК, за день перед выбытием к месту службы — сняться с учета.

Если место пребывания военнослужащего удалено от военной комендатуры или ТЦК на расстояние более 30 км, военнослужащий может стать на учет и сняться с учета в органе местного самоуправления.