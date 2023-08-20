Во время военного положения. Какой порядок списания военного имущества, утраченного во время боевых действий — юристы 20 августа, 13:47

В Украине существуют порядки списания военного имущества, уничтоженного во время военных действий, в частности в результате российской агрессии, когда возмещение осуществляет государство.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Законодательством предусмотрена процедура списания военного имущества утраченного (уничтоженного) во время ведения боевых действий, в результате вооруженной агрессии со стороны оккупационных сил России. Когда вина должностных лиц или военнослужащих не установлена или отсутствуют правовые основания для привлечения их к материальной ответственности, сумма убытков будет возмещена за счет государства.

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Как объясняют юристы Василь Кисиль и Партнеры, сначала для списания имущества проводится расследование для установления всех обстоятельств его потери. Факт отсутствия оснований для привлечения к материальной ответственности устанавливается судом или служебным расследованием.

«Эта инструкция касается списания военного имущества ВСУ, которое было потеряно/уничтожено во время боевых действий, когда причиненный ущерб относится на счет государства из-за невозможности возмещения стоимости имущества за счет виновных лиц», — предупреждают юристы.

1. Приказ командира в/ч о назначении расследования для установления обстоятельств утраты или уничтожения военного имущества.

2. Проведение расследования и выдача приказа командира в/ч о его результатах.

3. Комиссия по списанию военного имущества устанавливает причины списания имущества, определяет его остаточную стоимость, устанавливает виновных лиц (при наличии) и составляет акт, который утверждается командиром в/ч.

Списание военного имущества — документы

4. Подготовка пакета документов для списания имущества:

заверенная копия материалов расследования; выдержки из приказов о назначении и результатах проведения расследования;

перечень военного имущества, подлежащего списанию по инспекторским удостоверениям (форма в Приложении 17 к Приказу Минобороны № 81 от 29.03.2021);

выписки из книг учета потерь военного имущества по службам обеспечения, а также из книги учета недостач воинской части;

акты технического состояния (если имущество учитывалось по номерам) или акты списания (для остальных материальных средств), составленные на основании имеющихся учетных данных на момент наступления события, с указанием обстоятельств потери/уничтожения имущества, утвержденные командиром в/ч (формы в Приложениях 3, 11 к Приказу Минобороны № 81 от 29.03.2021);

ведомость определения остаточной стоимости военного имущества на момент потери/уничтожения;

заверенные в установленном законодательством порядке копии решений суда или органа досудебного расследования (при наличии);

если идет списание стрелкового оружия и боеприпасов — дополнительно прилагается справка от подразделения МВД (форма в Приложении № 3 к Инструкции, утвержденной Приказом Минобороны № 359 от 29.06.2005).

5. Исходя из стоимости имущества (приложение 9 к Приказу Минобороны № 81 от 29.03.2021) и его номенклатуры (приложение 10 к Приказу Минобороны № 81 от 29.03.2021), командир в/ч или сам выдает инспекторское удостоверение, или направляет ходатайство о его получении вместе с пакетом документов по подчиненности выше через соответствующую службу обеспечения.

Ходатайство с пакетом документов должно быть направлено должностному лицу высшего уровня не позднее 15 дней после издания приказа о результатах расследования или поступления в в/ч решения суда.

Если решение о выдаче инспекторского удостоверения должен принимать Министр обороны, ходатайство должно быть предварительно согласовано Департаментом финансов Минобороны и завизировано юридической службой Минобороны.

Если решение должно приниматься начальниками служб обеспечения органов военного управления, ходатайство должно быть согласовано с соответствующими командующими вида (рода войск, сил) ВСУ, руководителями соответствующего органа управления Военной службы правопорядка ВСУ по территориальному принципу, финансово-экономических органов и юридических служб вида (рода войск, сил) ВСУ.

Если решение о выдаче инспекторского удостоверения должен принимать Министр обороны, ходатайство должно быть предварительно согласовано Департаментом финансов Минобороны и завизировано юридической службой Минобороны.

Если решение должно приниматься начальниками служб обеспечения органов военного управления, ходатайство должно быть согласовано с соответствующими командующими вида (рода войск, сил) ВСУ, руководителями соответствующего органа управления Военной службы правопорядка ВСУ по территориальному принципу, финансово-экономических органов и юридических служб вида (рода войск, сил) ВСУ.

6. После согласования ходатайства оно вместе с другими документами предоставляется на согласование в финансово-экономический орган и визирование в юридическую службу соответствующего структурного подразделения органа военного управления.

Если решение должно приниматься командующим вида (рода войск, сил) ВСУ, ходатайство должно быть согласовано с:

руководителями соответствующего органа управления Военной службы правопорядка ВСУ по территориальному принципу;

финансово-экономических органов и юридических служб вида (рода войск, сил) ВСУ;

центральными службами обеспечения согласно номенклатуре имущества.

Сроки списания военного имущества

7. Должностные лица высшего уровня должны рассмотреть ходатайство и утвердить инспекторские удостоверения или назначить повторное расследование в течение 30 дней со дня поступления ходатайства.

После получения утвержденного инспекторского удостоверения в/ч списывает военное имущество с учета путем внесения записи в книгу учета потерь, книги учета недостач.