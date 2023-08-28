Порядок изменят. Кому из военных упрощают увольнение и какие виды отпуска будут оформлять иначе — изменения с 1 сентября 28 августа, 11:54 Увольнение с военной службы и отпуск для военных упростят некоторым категориям (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине будет действовать электронный реестр, который свяжет медицинские учреждения, воинские части и территориальные центры комплектования и обеспечит упрощение увольнения военных и отправку их в отпуск.

В правительстве приняли решение о запуске единого электронного реестра, который объединит территориальные центры комплектования, воинские части, и медицинские учреждения, где военные проходят ВВК или лечение.

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Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, некоторые рапорты военных об отпуске, отпуске или увольнении будут подаваться и храниться онлайн.

Новый порядок электронного документооборота упростит взаимодействие между всеми субъектами системы в рамках ВЛК:

военные части;

ТЦК;

медицинские учреждения.

Какие документы будут храниться и передаваться онлайн:

именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;

справки об обстоятельствах травмирования военных;

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выписки из приказов воинской части.

До этих изменений все документы по прохождению ВВК, а также оформление отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде.

Теперь военным упростили:

получение отпуска для лечения — рапорт подается онлайн;

увольнение с военной службы по состоянию здоровья в соответствии с частью 4 статьи 26 Закона о воинской обязанности;

«Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК», — пояснила заместитель министра.

Увольнение с военной службы: порядок и особенности

Увольнение с военной службы возможно тогда, когда военный может предоставить документальные доказательства наличия основания для увольнения. Тогда алгоритм действий следующий:

1) получение документов, подтверждающих основание для увольнения со службы, предусмотренные статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

2) подготовка заверенных нотариально копий документов;

3) написание рапорта на увольнение с военной службы;

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно, по желанию);

ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

4) рапорт на увольнение предоставляется «по команде» — в порядке подчинения непосредственному командиру. Командир должен поставить подпись и направить рапорт с документами дальше «по команде».

Такая процедура до того момента, пока рапорт дойдет до должностного лица, принимающего решение об увольнении.

5) военному согласовывают увольнение и присылают ответ в часть, или не согласовывают и присылают ответ;

6) в случае согласования, военный сдает снаряжение и оружие, получает выплаты и документы. В случае отказа на увольнение, военный может повторить процедуру.

Отпуск военным — кто имеет право с 1 сентября

До изменения в закон, во время военного положения отпуск не предусматривался курсантам и военным срочной службы. В частности, он был у них только в мирное время — летние и зимние каникулы у курсантов и 10 дней отпуска у срочников.

Таким образом, изменения в предоставлении отпусков во время военного положения следующие:

мобилизованные военные и контрактники — часть ежегодного отпуска 30 дней (до 30 июня было — 10 дней);

курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

срочникам — 30 дней отпуска (до 30 июня не было вообще, в мирное время — 10 дней).

К тому же, по заключению ВВК военным будет предоставляться отпуск для лечения в связи с болезнью, или отпуск для лечения после ранения.

Время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, или в отпуске для лечения после ранения не может быть больше, чем 4 месяца. Исключение — случаи, когда законодательством предусмотрены большие сроки пребывания на лечении.

Приказы командиров (начальников) воинских частей о предоставлении ежегодных основных отпусков издаются не позднее чем за две недели до установленного графиком отпусков срока на основании рапорта военнослужащего, рассмотренного его прямым начальником.