Семь категорий. Кого исключают из воинского учета с 1 сентября — есть ли изменения в Украине

23 августа, 19:00
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Исключение с воинского учета: кто подлежит во время мобилизации и каков порядок исключения (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Исключение с воинского учета: кто подлежит во время мобилизации и каков порядок исключения (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине с 25 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стоять на воинском учете.

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В Украине для защиты страны от российских оккупантов мобилизовать могут любого из военнообязанных мужчин. Мобилизация проходит принудительно независимо от желания граждан Украины. Подлежат призыву все, кто не имеет права на отсрочку и не исключены из воинского учета.

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На воинском учете должны стоять все, независимо от наличия права на отсрочку, за исключением тех, кто должен быть исключен с учета.

В Украине есть несколько видов воинского учета, на котором стоят мужчины, начиная с учета призывников и до учета военнообязанных в дипломатических учреждениях. Законодательством определено, какие семь категорий мужчин исключают с воинского учета и не могут принудительно мобилизовать во время военного положения.

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Исключение с воинского учета — кто подлежит

Исключение с воинского учета означает, что человек перестает быть военнообязанным или резервистом. В то время, как снятие с воинского учета — временное явление и происходит, если человек меняет место прописки, место жительства, выезжает за границу, отбывает наказание за нетяжкое преступление. Снятие с воинского учета предусматривает обязательное возвращение на учет, иначе это будет нарушение правил учета.

С воинского учета исключаются такие мужчины:

  • кто ранее был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • кого по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе в военное положение с исключением с воинского учета;
  • кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;
  • призванные или принятые на военную службу;
  • проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • военнослужащие или военнообязанные, которые умерли;
  • кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину;
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Необходимо подчеркнуть, что выезд за границу более чем на 3 месяца предусматривает СНЯТИЕ с воинского учета в ТЦК по месту жительства и постановку на консульский учет и воинский учет в дипучреждениях Украины. Такие лица НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ с воинского учета.

Исключение с воинского учета — порядок, документы

Исключение с воинского учета осуществляется при личном присутствии, как указано в Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов это обязанность ТЦК.

1. Для исключения с воинского учета нужны следующие документы:

  • заявление;
  • паспорт;
  • документы, подтверждающие основание для исключения с воинского учета;
  • военно-учетные документы;

2. ТЦК, в который лицо подает документы, рассматривает полученные документы и выносит решение об исключении с воинского учета.

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3. Положительное или отрицательное заключение можно забрать в ТЦК самостоятельно или его может забрать представитель лица.

Если лицо не согласно с решением об исключении с воинского учета, его можно обжаловать в административном суде.

Исключение из воинского учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными (непригодны по состоянию здоровья), объявлены умершими (пропавшими без вести) или осуждены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Воинский учет Война России против Украины

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