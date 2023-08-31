Последние изменения. Какие выплаты военным предусмотрены с 1 сентября и кто снова получает 30, 50 и 100 тысяч гривен 31 августа, 14:13 Выплаты военным в Украине: кто имеет право на 30, 50 и 100 тысяч гривен и какие еще доплаты установили в 2023 году (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Государство гарантирует военным во время войны соцгарантии и дополнительные выплаты — за участие в боевых действиях и выполнение задач. С 2022 года были установлены выплаты 100 и 30 тысяч гривен, однако в 2023 году правительство несколько раз меняло условия и категории военных, которые получают доплаты.

В Украине изменили особенности выплат военным во время военного положения. После начала полномасштабного вторжения России в Украину КМУ принял Постановление № 168. В нем говорилось, что на период военного положения все военнослужащие ВСУ, работники СБУ, разведки, Нацгвардии, пограничники, работники Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта, спасатели, спецслужбы НАБУ и полицейские ежемесячно дополнительно к зарплате будут получать премию в 30 тысяч гривен, а участники боев непосредственно на передовой — в 100 тысяч гривен в месяц.

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С февраля 2023 года выплаты 30 тысяч гривен отменили всем, кроме военных, выполняющих боевые задачи. После обсуждений и консультаций в Украине приняли законопроект № 9342, который предоставлял выплаты отдельным категориям военных, как выведенные вне штата из-за лечения, срочники и курсанты.

Новым Постановлением КМУ № 836 от 9 августа 2023 года установлено, что выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих привлеченных к обороне Украины. Установлено, кто получит доплату до 50 тысяч гривен и до 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и кто получает выплаты в тылу.

Выплаты военным 30, 50 и 100 тысяч гривен

Военным гарантируют выплаты таких видов денежного вознаграждения во время военного положения:

1. На период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч гривен устанавливают:

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

военнослужащим, осуществляющим боевые (специальные) задачи в период осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины

2. Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч гривен могут получать служащие ГСЧС, начальствующий состав НАБУ, полицейские, которые имеют право на 30 тысяч гривен выплаты, выполняющие боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого соприкосновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона.

3. Денежную доплату в 100 тысяч гривен получают за непосредственное участие в боевых действиях или обеспечение осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мероприятий:

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;

полиция;

лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

лица рядового и начальствующего состава территориальных ( межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженных Сил в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженных Сил в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск; военнослужащие Вооруженных Сил;

военнослужащие Службы безопасности;

военнослужащие Службы внешней разведки;

военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны;

военнослужащие Национальной гвардии;

военнослужащие Государственной пограничной службы;

военнослужащие Управления государственной охраны;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

4. Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава также получают 100 тысяч гривен если:

получили ранения (контузию, травму или увечье), связанные с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло). Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

захвачены в плен, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

находятся в отпуске для лечения после ранения;

Дополнительные выплаты: вне штата, срочникам, курсантам, инструкторам

Также, новые правила предусматривают доплаты военным во время военного положения, которые ранее не получали дополнительных выплат, или которым не было предусмотрено выплат законодательством:

1. Оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен до вывода в распоряжение и ежемесячное дополнительное вознаграждение 20100 гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении выплачивается — военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров. В течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме, затем указанная сумма;

2. 2350 гривень — курсантам высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, заведений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу;

3. 15 тысяч — 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения с учетом уровня квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ — военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

4. 6000 гривен — военнослужащим срочной военной службы ежемесячно дополнительное вознаграждение на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения.

Выплата 30 тысяч гривен — категории и основания

Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч гривен сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся:

военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

осуществляющие обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям;

несут боевое дежурство (на блокпостах), и тому подобное.

Подтверждается непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, выполнении боевого (специального) задания на основании следующих документов:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии каждого военнослужащего (в том числе из приданных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Кто получает 50 тысяч гривен выплат и на каких основаниях

Представитель Хельсинского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты. Этот вид денежного вознаграждения получают руководители, которые выполняют боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача.

«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задачи в составе, как правило, военного управления, штаба, — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — говорит юрист.

По изменениям, которые внесло правительство, выплата 50 тысяч гривен касается служащих ГСЧС, начальствующего состава НАБУ, полицейских, которые имеют право на выплату 30 тысяч.

Выплата военным 100 тысяч гривен за участие в боях — основания

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказами (распоряжениями) пропорционально времени выполнения таких задач.

Как сообщают эксперты из ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии:

при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

полетов в районах ведения боевых действий, ведения воздушного боя;

в районах ведения боевых действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных или морских целей;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения боевых действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение их от захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой.