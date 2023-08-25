Новый порядок и сроки. Как получить статус УБД во время войны — какие изменения с 1 сентября 25 августа, 15:27 Порядок получения УБД 2023: какие документы нужны с 1 сентября, что изменили в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Летом правительство предоставило право на УБД еще одной категории украинцев — защищавших Украину во время полномасштабного вторжения России в 2022 году. Из-за сложности процедур и бюрократии принято постановление, которое упрощает порядок получения статуса участника боевых действий.

Военнослужащие в Украине имеют право на льготы и соцгарантии, которые обеспечивает государство. Часть этих льгот гарантирует статус участника боевых действий. В Украине была сложная процедура сбора документов и сроки получения удостоверения, однако за 2022−2023 годы было принято несколько нормативных актов, которые меняли ситуацию.

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Как сообщил Алексей Резников, новое решение Кабмина должно ускорить доступ к льготам и гарантиям для защитников и защитниц. В частности, эксперты ОО Юридическая сотня объяснили, какие изменения вносит постановление КМУ № 887, и как получить статус УБД по новым правилам.

Порядок оформления УБД: документы

Ранее для получения статуса УБД следовало предоставить:

справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины,

обязательно не менее одной выписки из:

боевых донесений;

журналов боевых действий;

вахтенных журналов;

полетных листов;

книг службы;

приказов о привлечении к таким мероприятиям;

материалов специальных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

«Постановлением № 887 правительство несколько упростило процедуру получения статуса УБД. Отныне для получения статуса участника боевых действий в межведомственную комиссию будет достаточно предоставить только справку о непосредственном участии в обороне Украины», — объясняют юристы.

Как и раньше, военнослужащему или уполномоченному от него лицу можно добавлять другие документы, которые содержат доказательства и подтверждают факт выполнения им боевых задач.

Статус УБД после ранения

Некоторые изменения предусмотрены по оформлению статуса УБД, если получили травму (ранение, контузию, увечье).

«Раньше нужно было предоставить межведомственной комиссии материалы специальных расследований по фактам получения травмы. Теперь предоставляется справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), которая должна выдаваться военнослужащему по факту полученного им ранения», — проинформировали юристы.

УБД — новая форма справки о непосредственном участии в обороне Украины

Постановлением № 887 КМУ утверждена также новая форма справки о непосредственном участии в обороне Украины. Так, теперь в справке, кроме звания, фамилии, имени, отчества, обязательно указываются также:

должность;

дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Могут быть указаны также адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания), номер контактного телефона и адрес электронной почты.

УБД: срок обращения командира

Изменения регулируют срок обращения командиров частей в соответствующую комиссию. Так, установлен срок в 30 календарных дней со дня участия в выполнении боевых задач, проведении разведывательных мероприятий, получения травм (ранений, контузий, увечий).

«Ранее был установлен месячный срок, который не всегда одинаково трактовался командирами, в связи с чем были задержки с соответствующими обращениями», — подчеркнули в Юридической сотне.

Кто имеет право на статус УБД

Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

Вооруженных Сил; ТРО; Национальной гвардии; СБУ; Службы внешней разведки; Госпогранслужбы; Госспецтрансслужбы; Военнослужащие военных прокуратур; Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС; Полицейские; Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы; Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, п

Также, право на статус УБД имеют лица, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года в соответствии с законом принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий в составе добровольческих формирований во взаимодействии с:

Вооруженными Силами Украины; Министерством внутренних дел Украины; Государственной пограничной службой Украины; Национальной полицией; Национальной гвардией Украины; Службой безопасности Украины; Другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами.

Также, УБД могут получить те, кто осуществлял деятельность вместе с военными согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц.