Четыре категории. Кто может потерять право на отсрочку от мобилизации во время военного положения 12 сентября, 20:16 Мобилизация — кто теряет отсрочку из-за закона 9672, а кого нельзя призывать с 1 сентября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине предлагают изменить закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, в котором указано, кто имеет право на отсрочку во время мобилизации. Два нардепа подали в Верховную Раду проект № 9672, который меняет пункты о предоставлении отсрочки студентам, аспирантам, ассистентам, докторантам, преподавателям и работникам музеев.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Мобилизации не подлежат военнообязанные, которые по закону О мобилизационной подготовке имеют право на отсрочку.

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Нардепы Вениславский Федор Владимирович и Безуглая Марьяна Владимировна предложили Верховной Раде на рассмотрение законопроект № 9672, который лишит отсрочки четыре категории мужчин и восстановит ее для одной категории.

Автор отметил, что в Указе Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64 О введении военного положения в Украине, утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-ІХ, определена возможность временного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина (в том числе и права на образование) на период действия правового режима военного положения, поэтому он предлагает воспользоваться этим для пополнения мобилизационного резерва.

В частности, отсрочкой для образования в Украине военнообязанные злоупотребляют в течение 2022−2023 годов.

«С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня», — подчеркнул он.

За 2022 и 2023 рез возросло число поступающих мужского пола на разные уровни получения высшего образования.

«Указанная практика уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения различных уровней образования негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают независимость, территориальную целостность Украины, обеспечивают в условиях военного положения соблюдение прав и свобод граждан Украины, в том числе и права на образование военнообязанным, которым государство уже обеспечило реализацию права на образование, а также компроментирует систему образования в Украине перед украинским народом и международными партнерами», ― подключил автор законопроекта.

Отсрочка студентам — кто потеряет и кого мобилизуют

Он предлагает изложить пункты статьи 23 в такой редакции, лишая права на отсрочку некоторые категории военнообязанных:

соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины Об образовании, если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины Об образовании, если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее как на 0,75 ставки;

Теряют право на отсрочку из-за обучения и занятий наукой:

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

все мужчины, поступившие в ВУЗ в возрасте от 31 года;

все, кто поступил в ВУЗ для получения уровня образования ниже уже полученного;

Вениславский указывает, что хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще продлится до 30 ноября, уже сейчас по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 поступающих.

«На сегодня наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом, а именно соискателей по уровням Квалифицированный рабочий — 16 848 (по сравнению с 2022 г. + 5 563 или + 49%), Профессиональный младший бакалавр — 13 618 (по сравнению с 2022 г. + 1 549 или + 13%), Бакалавр — 32 105 (по сравнению с 2022 г. + 4 544 или + 16%)», — предоставляет он цифры.

В то же время, изменения в абзац три позволяют восстановить право на отсрочку для мужчин, которые преподают в сфере профессионального предвысшего образования.

Кто имеет право на отсрочку в Украине с 1 сентября

Отсрочка предоставляется мужчинам и военнообязанным женщинам на следующих основаниях:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для получения образования и для занятия наукой и преподаванием;

забронированным работникам;

из-за профессиональной деятельности;

Больше всего оснований для отсрочки — по семейным обстоятельствам. В целом законодательство предусматривает следующие основания для отсрочки:

Для получения образования, для занятия наукой и преподавания

Соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

По состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); беременные женщины;

По профессии

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

По семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), который ( которая) проходит военную службу;

детей) и мужа жену), который которая) проходит военную службу; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

1) военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

2) работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

3) лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

4) лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии

Через бронирование

Забронированные на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины за:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

а также за предприятиями, учреждениями и организациями;