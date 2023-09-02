Повторный вызов. Кому второй раз вручают повестку в ТЦК и какие их виды теперь вручают 2 сентября, 13:46 Мобилизация: кому повестки вручают повторно, какие виды повесток выписывают и кого мобилизуют (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжается с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными, если не имеют права на отсрочку. Мобилизация проводится после того, как территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют оповещение путем вручения повесток.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года, ТЦК проводят мобилизационные мероприятия в соответствии с секретными мобилизационными планами. Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, на второй год полномасштабной войны и всеобщей мобилизации добровольцев в ТЦК не большинство.

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Повестки получают все мужчины любого возраста и внешности, если они похожи на военнообязанных.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — пояснил он.

Кто получает повестку в ТЦК повторно

Как сообщает канал Киев 24, уполномоченные представители ТЦК ежедневно выходят в патруль для вручения повесток. Первоначально проверяют, стоит ли лицо на воинском учете, затем, есть ли у мужчины отсрочка или бронирование.

«Стали ли они на воинский учет, если не стали, то почему. Если у человека есть право бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку», — пояснил представитель Черниговского ТЦК.

Есть мужчины, которые получили повестку или добровольно пришли в ТЦК с 24 февраля 2022 года, однако их не мобилизовали. Среди них могут быть такие, кого ВВК признала годными, и они не имеют права на отсрочку.

Если ВВК признала непригодными или ограниченно годными, и мужчин не мобилизовали, при проверке на улице, уполномоченные лица могут вручить повестку в ТЦК повторно.

Уточнять учетные данные по закону нужно в течение семи дней после любых изменений, однако не реже чем раз в пять лет. В то же время, решение ВВК о состоянии здоровья действительно в течение года. Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, потом надо предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют основания для учреждения бронировать работников. Таким образом, повестки могут вручать повторно:

если ВЛК проходили более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств на отсрочку;

для мобилизации.

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин. Это касается тех, кто больше всего избегает воинского учета — те, кто еще не получил повестку с 24 февраля 2022 года и мужчины ВПО.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Однако, в армии нужны специалисты различных отраслей, представители ТЦК различных областей подтверждают, что идет комплектация как штурмовых подразделений, так и всех остальных — артиллеристов, танкистов и подразделений обеспечения или инженерных войск.

Если кто-то приходил в ТЦК и его не мобилизовали на тот момент, при необходимости таких людей могут повторно вызвать для уточнения учетных данных, состояния здоровья или для комплектования подразделений необходимыми специалистами.

ТЦК выполняет обязанность по формированию мобилизационных резервов и актуализации данных о мужчинах, занимается наполнением электронного реестра и проводит мобилизационные мероприятия, поэтому вызов в ТЦК повесткой — это не означает немедленную мобилизацию.

Какие виды повесток действуют и какие вручают на улице

Руководитель пресс-службы Львовского ТЦК Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток.

С 24 февраля 2022 года призыв срочников отменяли дважды во время военного положения. С осени 2022 года в закон Украины о Воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не мобилизуются, а повестка на срочную службу не выдается.

Так, в сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных — для проверки отсрочки;

на прохождение ВВК — для проверки состояния здоровья;

мобилизационное распоряжение — для мобилизации и отправки в учебную часть;

На улице могут вручить повестку об уточнении данных. Отправлять на ВВК без уточнения наличия отсрочки от мобилизации запрещено.

Мобилизационное распоряжение вручается мужчинам, которых ВВК признал годными или ограниченно годными к службе. Мобилизационное распоряжение не вручается на улице просто так, если не было проверено наличие отсрочки и состояния годности к службе на ВВК.

Кто вручает повестки с 1 сентября в Украине

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица. Вручать повестки могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК; руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Перед проверкой документов на улице у лица, граждане Украины имеют право узнать есть ли у лиц документы, которые уполномочивают их на проверку — служебные удостоверения, которые доказывают их место работы и приказ начальника ТЦК о вручении повесток в оригинале с фамилиями этих лиц.

Работники ТЦК имеют право проверять документы у мужчин — если комендант издал приказ об этом с указанными фамилиями этих самых работников ТЦК.

Военные, которые не работают в ТЦК, Нацгвардия, Нацполиция и другие Силы обороны не уполномочены вручать повестки.