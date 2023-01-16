Кого отправляют на фронт. Где могут служить ограниченно пригодные лица и могут ли их призвать во время войны 16 января, 18:49 Ограниченно годен в военное время — отправляют ли на фронт и где служат (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения категории годности к военной службе отличаются от мирного времени. Рассказываем, что означает ограниченная пригодность, и отправляют ли таких лиц воевать на первую линию фронта.

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Во время военного положения не действуют решения о «белый билет», сделанные в мирное время или во время частичной мобилизации. Мужчин вызывают для прохождения ВВК и установления нового заключения.

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Во время военного положения военно-врачебная комиссия может предоставить вывод о пригодности или непригодности военнообязанного и определить его как ограниченно пригодным или ограниченно непригодным.

В таком случае человек может быть мобилизован, однако существует список ограничений по здоровью, которые необходимо выполнять при назначении этого лица на место службы. Юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли перевести ограниченно пригодное лицо служить на фронт, и какие условия для службы должны быть соблюдены для таких людей.

Где может служить ограниченно пригодное лицо

Определение ограниченно пригодного лица есть в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте г части 2 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория «ограниченно пригодный».

В пункте г 20.3 раздела II ( медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория «ограниченно пригодный».

Одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы, приспособленности к нему прошедшего медицинское освидетельствование, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу. Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, ― непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к:

службы в частях ( подразделениях) обеспечения;

подразделениях) обеспечения; военных коммиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

«Исходя из данного определения, нет прямого запрета на направление ограниченно годного военнослужащего в ту часть, которая выполняет поставлении ей задачи на нуле, или близко к нему. Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения боевая часть», ― отметил юрист.

Можно ли направить ограниченно пригодное лицо на фронт

В случае такого направления должны выполняться следующие условия:

Военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска.

В постановлении ВЛК, которым была установлена ограниченная пригодность, должно быть четко указано: какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья.

Должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью обеспечения воинской части. То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т. д.

«При этом Вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т. д. Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства», ― подчеркнул Дмитрий Дончак.

Если хоть одно из условий не выполняется ― военнообязанный может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести его на должность, соответствующую состоянию его здоровья.

В случае игнорирования рапорта можно обращаться на горячую линию Минобороны: тел.: 0−800−500−42 для регистрации жалобы. Также можно написать жалобу в ОК или сразу в Министерство обороны Украины.