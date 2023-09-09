Военный учет женщин. Кто обязательно становится на учет и кому из женщин запретят покидать Украину 9 сентября, 01:19 Мобилизация: воинский учет женщин — что означает, когда будут ограничения на выезд из Украины (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Украине женщины некоторых специальностей должны стать на воинский учет с 1 октября. Российская пропаганда распустила слухи о немедленной мобилизации. Военные и депутаты объяснили, кому и для чего становиться на учет и будут ли какие-то ограничения касаться у женщин на воинском учете.

Как сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский, не всем женщинам запрещают выезд из Украины с 1 октября.

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Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Однако ограничение на выезд за границу по Закону № 57 будет касаться только уже мобилизованных женщин.

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, получив статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения», — сказал он.

Военный учет женщин с 1 октября — кому становиться

Чтобы проверить мобилизационный ресурс, женщины, которые имеют медицинское образование, должны с 1 октября стать на воинский учет. Порядок воинского учета, утвержденный Постановлением № 1487 предусматривает добровольный учет женщин всех других специальностей.

Как сообщил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, постановка на воинский учет не означает, что женщин мобилизуют и отправят на фронт.

«Женщины будут проходить медицинский осмотр. Будет устанавливаться их степень пригодности к военной службе. Такая процедура нужна, чтобы уточнить, какой есть в Украине мобилизационный ресурс медицинских работников», — пояснил Фитоьо.

Военный учет женщин — есть ли ограничения на выезд из Украины

Федор Вениславский отметил, что в 2022 году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, и предусмотрела, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

По его словам, женщины других специальностей могут добровольно становиться на воинский учет также с 1 октября 2023 года.

Как предусматривает законодательство, все мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения считаются военнообязанными и в отношении них действуют ограничения на выезд из Украины, а также обязанность идти по повестке и мобилизоваться.

По словам депутата, эти ограничения не касаются женщин на воинском учете, кроме того, Верховная Рада пока не планирует расширять список специальностей для женщин относительно обязательного воинского учета.

Воинский учет женщин — список профессий и специальностей

Полный перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных приведен в приказе № 35 Минобороны.

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы входят следующие:

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

специальность стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

специальность биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

специальность физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Полный перечень всех медицинских специальностей, по которым надо стать на учет женщинам, можно увидеть на сайте Верховной Рады.