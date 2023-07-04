Сроки обучения и специальности. Кого мобилизуют в первую очередь, какие нужны специальности и кто сразу едет на фронт 4 июля, 12:31 Мобилизация: кто подлежит призыву, какие нужны специальности и все ли проходят обучение перед отправкой на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются до 18 августа 2023 года. Некоторые специальности и профессии являются более приоритетными для ТЦК, когда происходит призыв. Рассказываем, что известно о том, кто будет мобилизован в Украине в первую очередь.

Общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. Украинские военные получили технику стран НАТО и проходят обучение с западными инструкторами чтобы овладеть ею. Кроме того, для компенсації потерь во время контрнаступления также нужно мобилизовать и обучать людей.

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Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, даже если человек служил, после получения мобилизационного распоряжения никого сразу на «ноль» не бросают.

Мобилизация — какие специальности ищут и кто проходит обучение

Сразу после вручения мобилизационного распоряжения, или боевой повестки, на фронт никого не отправляют — все мужчины и женщины сначала проходят обучение.

«Если лицо служило, тогда (его — Ред.) направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3−4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры», — пояснил принципы мобилизации Тищенко.

Он также пояснил, что сейчас в Украине учебные центры могут специализироваться на различных военных специальностях, поэтому это учитывают первым. Кроме того, сейчас на передовой нужны все военные специальности — от пехоты до пилотов.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Кого мобилизуют в Украине в июле

В начале июня начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап сообщал, что в первую очередь призываются мужчины, владеющие иностранными языками для обучения на работе с техникой стран НАТО.

Однако, он подчеркнул в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

В учебных центрах, куда доставляют мобилизованных, обращают внимание на то, чтобы мужчины были признаны годными к военной службе по состоянию здоровья решением военно-врачебных комиссий.

«Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А что касается специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил Владимир Арап.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории мужчин:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

«Человек проходит ВВК при госпиталях — то есть это высшие по рангу комиссии, чтобы определить степень его пригодности. Если решение врачей по этому конкретному человеку меняется, мы ставим его или его на учет и призываем», — пояснил начальник ТЦК процесс мобилизации исключенных с учета.

Мобилизация и иностранные граждане

Продолжается принятие в ряды Сил обороны также граждан других стран, которые хотят защищать Украину. В течение войны количество этих заявок постоянно растет, люди активно продолжают обращаться.

«Таких обращений было очень много в начале войны, но и сейчас продолжают активно обращаться. Кроме желания помочь нашей борьбе, для многих мужчин это возможность получить бесценный опыт, который может понадобиться в жизни или дальнейшей карьере. К нам обращалось немало граждан Беларуси, Польши, есть ребята из Великобритании или из Америки, африканских стран», — говорит Александр Тищенко.