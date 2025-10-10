В Киеве частично отсутствует электроснабжение из-за российских ударов по энергетике 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Часть Киева в результате российской массированной атаки в пятницу, 10 октября, осталась без электроэнергии. Специалисты уже работают над восстановлением питания, говорится в сообщении ДТЭК.

Компания подчеркивает, что сначала к электросети будут подключать объекты критической инфраструктуры.

После стабилизации ситуации с безопасностью энергетики оценят масштабы повреждений системы, чтобы вернуть свет в дома, сказано в сообщении.

Реклама

Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате ударов РФ по критической инфраструктуре ситуация в энергосистеме столицы сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению. Также фиксируются перебои с водоснабжением.

В результате российской массированной атаки на Киев пострадали девять человек. По данным КГГА, в Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом, возник пожар. Также последствия фиксируют еще в трех районах.

Ночью и утром 10 октября в столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами, пусках крылатых и баллистических ракет на город.