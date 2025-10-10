Погибший 7-летний мальчик и 20 пострадавших: в МВД рассказали о ликвидации последствий российского массированного удара по Украине

Последствия российского удара по Запорожью, где погиб 7-летний мальчик, 10 октября 2025 года (Фото: Запорожская ОВА)

В Украине в результате российского массированного удара по энергосистеме и гражданским объектам в ночь на пятницу, 10 октября, пострадали 20 человек, погиб один ребенок, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Под ударом РФ были энергетика, гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома. Сейчас ликвидация последствий террористических ударов продолжается в шести областях — в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской.

Реклама

По данным МВД, к работам привлечено более 1200 специалистов ГСЧС и 200 единиц специализированной техники. Резервные 1000 спасателей и 200 единиц техники будут направлены на места обстрелов в случае осложнения ситуации.

На объектах с повышенным риском опасности спасатели используют роботизированную технику и дистанционные пенообразователи.

Также в пострадавших регионах развернуты пункты незламности и штабы помощи населению.

Ранее 10 октября глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожье в больнице умер 7-летний мальчик, который получил ранения из-за ночной атаки россиян.

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.