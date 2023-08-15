Ночной массированный удар РФ. В Луцке и Днепре попадания в предприятия, трое погибших, во Львове — в жилые дома и детсад — онлайн 15 августа, 07:48 Пожар в жилом доме во Львове после российского обстрела в ночь на 15 августа (Фото:Адрей Садовой / Телеграм)

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла по нескольким регионам, включая западные, новые удары крылатыми ракетами различных типов. Под ударом оказался Львов, также Днепр и Луцк.

NV следит за главными последствиями массированного ночного обстрела РФ.



07:48 В Днепре в результате «прилета» по предприятию двое раненых, пожар охватил более 800 кв. м, над областью сбили семь ракет

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Новую информацию о последствиях попадания по промышленному предприятию в Днепре рассказал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, ранены два человека. «59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести», — сообщил Лысак.

Пожар на предприятии в целом охватил более 800 кв. м. Ее уже локализовали.

При этом во время утренней массированной атаки сили ПВО сбили над Днепропетровской областью 7 крылатых ракет Х-101/555.

07:39 В Луцке трое погибших в результате ночного удара РФ по предприятию

Юрий Погуляйко, глава Волынской ОВА, уточнил, что в результате ночного попадания российских ракет в Луцке погибли три человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице.



Ранее Погуляйко сообщал, что во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО, однако был и «прилет» в одно из промышленных предприятий в Луцке. Тогда было известно о двух пострадавших.



07:33 Воронка 9×20 м. Одна из ракет разрушила детсад, в соседних домах повреждено более 100 квартир — Садовый



Мэр Львова Андрей Садовый записал видеообращение, в котором показал последствия одного из «прилетов» во Львове. Одна из российских ракет попала прямо во двор детсада, разрушив его павильон и оставив воронку глубиной 9 м и диаметром 20 м. В соседних домах выбито более 500 окон, повреждено более 100 квартир. Их жителей власти Львова пообещали отселить в безопасные условия.

Четверо человек пострадали и получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет, жертв тоже нет.

По словам Садового, улица Ряшивская во Львове перекрыта. Троллейбусы 23 и 30, а также автобусы 14, 21 и 92 временно изменят схему движения.



07:13 Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные дома, в одном из гипермаркетов из-за них обрушился потолок — глава Львовской ОВА

Максим Козицкий показал последствия массированного обстрела Львова и области. По его словам, причиной масштабных разрушений в основном стали обломки ракет.

В частности, повреждены многоквартирные жилые дома в самом Львове (улицы Патона и Каховская), а также частные дома в Ставчанах и Суховоле.

Есть пострадавшие, людям оказывают помощь медики, погибших пока нет.

06:55 Во Львове есть попадания в жилые дома, людей эвакуируют людей — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый также обнародовал фото одного из домов, где на верхних этажах вспыхнул пожар после ночного обстрела.



06:06 Отбой тревоги по всей Украине



Фото: Мапа тривог

05:57 Также есть попадания во Львове и Луцке. Предварительно — также пострадали люди



05:42 Предварительно известно о прилетах во Львовской и Днепропетровской областях. Есть пострадавшие



05:31 В Киеве отбой тревоги



05:20 Взрывы прогремели во Львове



05:19 Суспільне сообщает о взрывах в Луцке



05:15 Взрывы прогремели во Львове



05:08 Повторные взрывы в Хмельницкой области



04:50 Суспільне сообщает о взрывах в Хмельницком



04:36 Пуски ракет из района Миллерово (Ту-22 М3)



04:33 Взрывы в Запорожье



04:15 Тревога по всей Украине. В Днепре прогремели взрывы



Фото: Мапа тривог

03:40 ВСУ опубликовали обновление по ракетному удару



03:26 Воздушная тревога объявлена также в Киеве и центральных областях



Фото: Мапа тривог

03:20 Тревога распространилась на юг



В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Фото: Карта тревог

Воздушные силы ВСУ сообщили, что угроза связана с запуском ракет самолетами Ту-95МС из района Каспийского моря.