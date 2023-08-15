В Смеле критическая ситуация с водоснабжением после ракетного удара РФ — мэр
Жителей Смелы призвали сделать запасы воды (Фото:Imani/Unsplash)
В Смеле Черкасской области критическая ситуация с водоснабжением после ракетного удара РФ рано утром во вторник, 15 августа.
Об этом сообщил мэр города Сергей Ананко в Telegram.
«У нас критическая ситуация с водоснабжением большей территории города. Сейчас работают коммунальщики, правоохранители. Обращаюсь к жителям города, в частности, микрорайонам РПЗ, Богдана, Шевченко, Гречковка, Малая Яблоновка. Прошу пока самостоятельно запасаться питьевой и технической водой», — отметил он.
Ананко добавил, что ремонт сетей водо- и теплоснабжения потребует значительных капиталовложений и займет достаточно продолжительное время.
О сроках восстановительных работ сообщат после того, как оценят ситуацию.
В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.
Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.
В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.
В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.
Также зафиксированы ракетные удары по Смеле Черкасской области и по Краматорску Донецкой области.
Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.