Атака России на Львов. Обломки ракет упали на жилые дома: начался пожар, есть пострадавшие

15 августа, 07:02
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Один из пострадавших жилых домов во Львове (Фото:Максим Козицкий)

Один из пострадавших жилых домов во Львове (Фото:Максим Козицкий)

Российские оккупанты во время удара в ночь на вторник, 15 августа, атаковали Львов и область. Обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома.

Об этом сообщили мэр города Андрей Садовый и глава ОВА Максим Козицкий.

Во Львове пострадали дома на улицах Патона и Каховской — на верхних этажах начался пожар, оттуда эвакуировали людей. Есть разрушения и пострадавшие. Данных о погибших не поступало.

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По словам Козицкого, небольшие возгорания были и в других частях города. Их уже потушили. В одном из львовских гипермаркетов из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также повреждены транспортные средства.

Во Львове перекрыли улицу Ряшевскую. Троллейбусы № 23 и № 30, автобусы № 14, № 21 и № 92 временно изменят схему движения.

Андрей Садовый
Фото: Андрей Садовый
Максим Козицкий
Фото: Максим Козицкий

Кроме этого, десять домов повреждены в селе Ставчаны Львовской области — есть травмированные. В результате российской атаки повреждены дома и в Суховоле.

Максим Козицкий
Фото: Максим Козицкий
Максим Козицкий
Фото: Максим Козицкий
Максим Козицкий
Фото: Максим Козицкий

В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. В Луцке есть попадание в промышленное предприятие, были взрывы в Хмельницкой области. Также пострадало предприятие в Днепре, травмирован один человек.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Ракетные удары

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