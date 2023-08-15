Российский удар по Смеле: без воды остаются 12 тысяч человек, ремонт займет несколько суток 15 августа, 18:12 Последствия российского удара по Смеле Черкасской области, 15 августа 2023 года (Фото:Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram)

В Смеле Черкасской области в результате российских ракетных ударов остаются без воды 12 тысяч жителей, ремонт может занять до пяти суток. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram во вторник, 15 августа.

Он написал, что в городе ликвидируют последствия российских атак по гражданским объектам — предприятию по производству керамики и больнице. В результате никто не пострадал, но взрывной волной выбило окна и повредило крыши. Также повреждены сети водо- и теплоснабжения.



Видео дня

По словам главы ОВА, главная задача сейчас — вернуть жителям города воду. Ремонт уже идет, ожидается, что он займет четыре-пять суток. Он попросил жителей следить за сообщениями местной власти о том, где будут подавать воду по графику и где и когда организуют подвоз.

«Россияне в очередной раз натворили беды в мирном украинском городе. Но мы все восстановим. Выстоим. И победим!» — подчеркнул Табурец.

В ночь на 15 августа войска РФ нанесли новый массированный ракетный удар по Украине, повредив гражданские объекты в восьми регионах.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие шведского производителя подшипников SKF, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области.

В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.

Также зафиксированы ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.