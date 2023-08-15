Российский удар по Смеле: без воды остаются 12 тысяч человек, ремонт займет несколько суток

15 августа, 18:12
Поделиться:
Последствия российского удара по Смеле Черкасской области, 15 августа 2023 года (Фото:Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram)

Последствия российского удара по Смеле Черкасской области, 15 августа 2023 года (Фото:Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram)

В Смеле Черкасской области в результате российских ракетных ударов остаются без воды 12 тысяч жителей, ремонт может занять до пяти суток. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram во вторник, 15 августа.

Он написал, что в городе ликвидируют последствия российских атак по гражданским объектам — предприятию по производству керамики и больнице. В результате никто не пострадал, но взрывной волной выбило окна и повредило крыши. Также повреждены сети водо- и теплоснабжения.

Видео дня

Читайте также:
Ночью Россия обстреляла Украину ракетами, изготовленными в этом году, в них около 30 иностранных микросхем — ОП

По словам главы ОВА, главная задача сейчас — вернуть жителям города воду. Ремонт уже идет, ожидается, что он займет четыре-пять суток. Он попросил жителей следить за сообщениями местной власти о том, где будут подавать воду по графику и где и когда организуют подвоз.

«Россияне в очередной раз натворили беды в мирном украинском городе. Но мы все восстановим. Выстоим. И победим!» — подчеркнул Табурец.

В ночь на 15 августа войска РФ нанесли новый массированный ракетный удар по Украине, повредив гражданские объекты в восьми регионах.

Читайте также:

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие шведского производителя подшипников SKF, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области.

В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.

Также зафиксированы ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел Черкасская область Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X