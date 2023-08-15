Ночная атака: РФ запустила по Украине 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования, 16 из них сбили — Воздушные силы

15 августа, 08:17
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Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты нанесли удар по Украине 28 ракетами воздушного и морского базирования. 16 ракет типа Х-101/Х-555 и Калибр удалось уничтожить.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

По их данным, среди запущенных страной-агрессором ракет были:

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  • 4 крылатые ракеты Х-22 — с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
  • 4 крылатые ракеты Калибр с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Видео дня

В Воздушных силах также сообщили, что армия РФ также запустила восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла по нескольким регионам, включая западные, новые удары крылатыми ракетами различных типов. Под ударом оказался Львов, Днепр и Луцк.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Крылатая ракета Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Калибр ракетная атака

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