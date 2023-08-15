«Полная чушь». Россияне придумали новую ИПСО, чтобы посеять разочарование от украинской ПВО — Гетьман 15 августа, 13:02 NV Премиум Последствия российского ракетного удара во Львове (Фото:Андрей Садовый / Facebook)

Россияне распространяют дезинформацию, что якобы разрушенные жилые здания и пожары после воздушных атак РФ — это последствия работы украинской противовоздушной обороны, а не ракет, которые запускают по территории Украины.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман называет это информационно-психологической операцией. В эфире Radio NV он объяснил, как работают системы ПВО и почему обломки этих ракет не могут наносить вред.

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Алексей Гетьман военный аналитик

Это было уже и в наших медиа. Некоторые люди высказывали предположение, что это могут быть обломки наших зенитных ракет. Это не соответствует действительности. Если это и обломки, то это обломки вражеских ракет.

Зенитные ракетные комплексы построены таким образом, чтобы зенитная ракета не могла нанести вред гражданскому населению и в целом, чтобы она не могла нанести вред,

Если она, например, не попала во вражескую ракету или в самолет, или в вертолет, то есть система самоуничтожения.

Например, трехсотный комплекс (С-300 — ред.), который мы часто используем, как работает? Радиолокационная станция захватывает цель — [вражескую ракету], сопровождает, передает команду на пусковую установку. Включается ракета. Разными способами она направляется — или по радиолокационному сигналу с РЛС, или по своему — небольшой радиолокационной станции в ракете. Вот она летит для того, чтобы перехватить вражескую цель.

Когда атакуют вражеские объекты зенитными ракетами, обычно запускают две или три даже ракеты, чтобы повысить вероятность поражения, потому что одна ракета может не попасть. Поэтому обстреливают двумя-тремя ракетами, чтобы было уже гарантированное [попадание].

Если зенитная ракета потеряла цель (такое бывает, потому что вражеская ракета может сделать маневры или иметь определенную защиту), у нее включается система самоуничтожения. Что это значит? Это означает, что ракета сразу вертикально поворачивается и летит вверх на высоту, на которую может долететь, на сколько у нее хватает горючего. Обычно это больше 10 [километров], С-300 — до 20 километров. И вот на высоте где-то 20 километров эта ракета самоуничтожается мощным взрывом, который разносит ее на небольшие куски.

Обломки будут падать — по большому кругу и небольшие. Теоретически могут окно выбить, но нанести [масштабные] разрушения они точно не смогут.

Так построен зенитно-ракетный комплекс, так он работает. Переделать это невозможно.

Когда россияне рассказывают, что это от ПВО, что зенитная ракета упала — это полная чушь. Оно так не работает. Люди, которые немножко разбираются в этом, понимают, как работают ракеты ПВО, как они построены, [скажут], что такого не может быть. Это российское ИПСО, это все российская пропаганда для того, чтобы посеять разочарование от нашей ПВО и так далее.