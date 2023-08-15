В Днепре россияне ударили по предприятию и изувечили спорткомплекс — двое раненых 15 августа, 08:33 Город Днепр (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты в ночь на вторник, 15 августа, нанесли удар по предприятию и спортивному объекту в Днепре. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На месте атаки по предприятию начался пожар. Огонь охватил более 800 кв. м. Его уже потушили.

Ранения получили два человека. У 59-летней женщины легкие повреждения, она будет лечиться дома. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 70-летнего мужчину.

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Также российские ракеты повредили спортивный объект в городе, где принимали всеукраинские соревнования и занимались дети. Там вылетели окна, разбитые фасад и внутренняя стена



Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Над регионом во время утренней массированной атаки сбили семь ракет Х-101/555. Всего силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 16 крылатых ракет.

В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.