Украина еще ни разу не сбила российские ракеты Х-22 — Игнат 15 августа, 16:33 Последствия российского удара по Львову, 15 августа (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Силам ПВО ни разу не удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-22.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, 15 августа РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Однако последние могут сбивать только комплексы Patriot.

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Игнат напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылатые — они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.

«Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня», — заявил Игнат.

Он напомнил, что во вторник, 15 августа, РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено четыре ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.

«Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК Юг был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 — это тоже достаточно высокий результат», — заявил Игнат.

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла по нескольким регионам, включая западные, новые удары крылатыми ракетами различных типов. Под ударом оказался Львов, также Днепр и Луцк.

Россия атаковала украинские города несколькими волнами и не менее чем 28 крылатыми ракетами разных типов, из которых силы ПВО сбили 16. Ракеты Х-22 запускали с самолетов Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка); ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации (аэродромы Энгельс, Оленегорск); крылатые ракеты Калибр — с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты). ВСУ удалось сбить 16 крылатых ракет (Х-101/Х-555 и Калибр). Кроме того, было зафиксировано 8 пусков зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

