Во Львове российская ракета прилетела во двор детского сада, уничтожив его — Садовый

15 августа, 07:34
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Российская ракета попала в детский павильон — уничтожила его и садик (Фото:Скриншот видео Андрей Садовый/Telegram)

Российская ракета попала в детский павильон — уничтожила его и садик (Фото:Скриншот видео Андрей Садовый/Telegram)

Во Львове во время атаки в ночь на вторник, 15 августа, российская ракета прилетела во двор детского сада, уничтожив его. Погибших нет.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он опубликовал видео на фоне места, где был детский павильон. По словам Садового, ракета россиян попала прямо в него, образовав воронку глубиной девять метров.

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«Разрушен дом. Верхние этажи все выгорели, окна повылетали. Также уничтожен детский садик», — рассказал городской голова.

Всего, по его данным, повреждено более ста помещений, выбито более 500 окон. Четырем людям оказывают медицинскую помощь.

Также во время российской атаки во Львове на жилые дома упали обломки ракет — был пожар, эвакуировали людей. Поврежденные дома есть и в области.

В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. В Луцке есть попадание в промышленное предприятие, были взрывы в Хмельницкой области. Также пострадало предприятие в Днепре, травмирован один человек.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Андрей Садовый

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