Во Львовской области от ракетного удара России пострадали 15 человек, в том числе ребенок 15 августа, 10:31 Один из поврежденных в результате российского удара домов Львова (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Во Львовской области в результате российской атаки во вторник утром, 15 августа, пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

У большинства из-за выбитых окон царапины, порезы и ушибы. Среди пострадавших — десятилетняя девочка, самой старшей пострадавшей 72 года. В больницу доставили пять человек.

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Фото: REUTERS/Roman Baluk

Во Львове повреждены 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего — на улицах Каховской и Патона. Были пожары, в том числе и в трех зданиях промышленного предприятия. Во Львовском медицинском профессиональном колледже Монада выбиты окна. Одна из ракет ударила по территории детского сада.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

В Ставчанах повреждены легковые автомобили и 15 жилых домов в частном секторе, шесть из которых в критическом состоянии. Также обломки повредили четыре жилых дома в Суховоле, обошлось без пострадавших.

По словам Козицкого, всего область атаковали семью ракетами, одну из которых сбила ПВО.



В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. Всего воздушной обороны сбили 16 из 28 крылатых российских ракет.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания по предприятиям в Черкасской области и в Днепре. В Хмельницкой, Киевской областях и Прикарпатье работала ПВО.