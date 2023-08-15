Ночью Россия обстреляла Украину ракетами, изготовленными в этом году, в них около 30 иностранных микросхем — ОП 15 августа, 17:33 Ракета (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Украину ракетами, изготовленными в этом году, в них обнаружили около 30 микросхем иностранного происхождения.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, речь, в частности, идет о ракетах Х-101, которые страна-агрессор выпустила по Украине в ночь на 15 августа.

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Ермак сообщил, что эти ракеты были выпущены в апреле.

Он добавил, что Украина работает с международными партнерами, правительства которых общаются с производителями и поставщиками указанных микросхем.

Ермак отметил, что против таких лиц и компаний уже были введены ограничения, но отметил, что санкции нужно усиливать для того, чтобы лишить Россию возможности получать критические компоненты и изготавливать ракеты.

Ранее издание Newsweek сообщало, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.

По украинским данным, было обнаружено 1057 иностранных компонентов в 58 различных единицах важного российского военного оборудования.

Агентство Frankfuter Allgemeine Zeitung также сообщало, что Россия получает западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Тогда среди остатков российских ракет нашли компоненты из США, Японии и Германии.

Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе также сообщила, что США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла по нескольким регионам, включая западные, новые удары крылатыми ракетами различных типов. Под ударом оказался Львов, также Днепр и Луцк.

