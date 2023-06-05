Калибр. Россия постоянно применяет ракеты морского базирования — что надо о них знать и сколько их еще осталось у врага 5 июня, 11:57 Модель ракеты 3М14Э (Фото:Википедия)

Практически ежедневно оперативное командование Юг сообщает о присутствии в Черном море российских кораблей и подводных лодок — носителей ОКР Калибр. Количество этих крылатых ракет у агрессора снизилось до критического уровня за месяцы войны, однако военная промышленность РФ продолжает их выпускать.



Рассказываем историю создания ракет семейства Калибр, какой урон они нанесли Украине и умеет ли ПВО их сбивать.

Гибридный Tomahawk

Разработка ракет морского базирования нового типа в СССР началась в середине 1970-х. Проектно-конструкторское бюро Новатор в Свердловске предлагало идею стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 и противокорабельной ОКР Бирюза. Проекты постоянно отправляли на доработку, пока их не «скрестили».

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К 1990 году создали семейство ракет одного типа, предназначенных для борьбы с кораблями и подводными лодками, а также поражения наземных целей — пунктов управления войсками, складов вооружений и топлива, аэродромных и портовых сооружений. Новую ОКР назвали Калибр, по классификации НАТО — SS-N-27 Sizzler («Пекло»).

Впервые модель была представлена в 1993 году, вскоре она поступила на вооружение ВМФ РФ. Покупателями этих ракет стали также Китай, Вьетнам и Алжир.

Военный эксперт Брент Иствуд назвал эту ракету «русским Томагавком», отметив ее скорость на финальной стадии полета (3 Маха), способность маневрировать и точность поражения цели (отклонение 10 метров).

Запуск Калибра / Фото: Минобороны РФ

Основные характеристики

Нас интересует ракета 3М14 с боевой частью фугасного действия. Именно такие с 24 февраля 2022 года агрессор массово запускал по объектам в украинском тылу.

Длина 6,2 м

Диаметр 533 мм

Размах крыльев 3 м

Вес 1770 кг

Вес боевой части 450 кг

Дальность пуска 2600 км (по наземной цели), 300 км (по морской цели)

Высота полета над морем 20 м

Высота полета над сушей 50—150 м

Система управления: автономная инерциальная навигационная система АБ-40Э, радиовысотомер типа РВЭ-Б, приемник сигналов спутниковой навигации

Носители

В номенклатуре ракет — два типа: Калибр-ПЛЭ стартуют из штатных торпедных аппаратов подводной лодки, а Калибр-НКЭ — из подпалубных пусковых установок надводных кораблей. Оба комплекса применялись в ходе войны России против Украины.

В Черном море теоретически есть 11 кораблей, которые могут стрелять Калибрами. Но реально в боеготовности три надводных корабля, утверждал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Речь идет о фрегате Адмирал Эссен и двух корветах типа Буян-М — Вышний Волочек и Грайворон.

Флагман ЧФ РФ, фрегат Адмирал Макаров был поврежден во время атаки на порт Севастополя 29 октября 2022 года, его давно не видели на боевом дежурстве.

Есть еще дизель-электрические подводные лодки проекта 06363 (Ростов-на-Дону и Старый Оскол) и субмарина Алроса проекта 877 В, последняя нередко находится на ремонте.

Носителей Калибров в российском флоте больше. В сводках ВСУ встречается информация о кораблях страны-агрессора, которые находятся на дежурстве в Средиземном море. Как напоминает Defence Express, Россия не успела до вторжения перебросить фрегат Адмирал Григорович, корвет Орехово-Зуево и две подводные лодки к берегам Крыма, а 27 февраля 2022 года Турция закрыла для военных кораблей проход через Босфор.

«Пока никто не дал 100% гарантии, что Кремль не отважится отстрелять свои ракеты по Украине с кораблей в Средиземном море, нарушив воздушное пространство Турции, и заодно посмотреть, как на это отреагирует Запад. И вероятность этого не нулевая, даже с пониманием того, что РФ рискует тем самым поднять градус напряжения на максимум», — отмечало издание.

Смертельные атаки

1 марта 2022 года две ракеты Калибр ударили в правое крыло здания Харьковской облгосадминистрации. Часть здания была разрушена, погибли 29 человек.

Фото: АрміяІнформ

14 июля 2022 года РФ выпустила по Виннице пять ракет Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря, две из них сбила украинская ПВО, три взорвались в центре города. Погибли 27 человек, из них трое детей.

Можем ли сбивать?

Да! Крылатые дозвуковые ракеты украинская ПВО сбивала с самого начала войны, с помощью советских ЗРК, что бесило вражескую пропаганду.

Появление на вооружении систем IRIS-T и NASAMS увеличило результативность. Так, 5 декабря 2022 года были сбиты все 22 Калибра, запущенные с кораблей в Черном море.

Сколько их осталось

Четкого ответа на этот вопрос нет. В открытых источниках не нашлось достоверных данных о том, сколькими Калибрами располагал ВМФ РФ на 24 февраля 2022 года.

В январе 2023-го министр обороны Украины Алексей Резников привел такую таблицу.

Из нее следовало, что ресурс агрессора практически исчерпан: Калибров меньше 10% от имевшихся, что ниже критической отметки в 30% ракет, которые должны оставаться в резерве.

Уже в мае 2022 года, как отмечал военный эксперт Антон Михненко, россияне начали экономить 3М14.

При этом, как говорил аналитик Информационного сопротивления Александр Коваленко в интервью Radio NV, не стоит ожидать, что у России они закончатся, потому что она способна производить Калибры в количестве до 20 штук в месяц при наличии контрабандных запчастей. Коллега Коваленко Константин Машовец оценивает предел производственных возможностей завода Новатор в Екатеринбурге в 40−42 ракеты Калибр в месяц.

В ночь на 9 мая 2023 года Россия выпустила по территории Украины восемь крылатых ракет Калибр — впервые после двухмесячной паузы. До этого их применяли еще 9 марта. Перерыв в применении Калибров британская разведка объясняла желанием россиян восстановить свои ракетные запасы накануне украинского контрнаступления. Россияне, очевидно, полагаются на такие ракеты в случае гипотетического конфликта с НАТО, что порождает дилемму — использовать Калибры сейчас или придержать, говорилось в сообщении Минобороны Великобритании.