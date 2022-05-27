Сколько ракет у врага. Почему Россия экономит «Искандеры» и «Калибры» — интервью с военным экспертом 27 мая, 17:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Антон Михненко уверен, что россияне экономят ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Антон Михненко, военный эксперт по вооружению объясняет, почему россияне экономят крылатые ракеты, могут ли украинские противовоздушные силы их уничтожать и сколько боеприпасов осталось у врага.



Антон Михненко, военный эксперт, редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review информационно-консалтинговой компании Defense Express рассказал НВ о количестве оружия у врага и почему он начал экономно использовать современные ракеты.



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— По-вашему, на сколько времени ведения войны россиянам хватит боеприпасов и крылатых ракет?



— Следует понимать, что информация о количестве боеприпасов, имеющихся в запасах РФ, тайна и мало кто знает точно, сколько и чего на самом деле есть у россиян. Они до конца не знают, особенно с учетом объемов коррупции. Хотя в нашем случае, я бы здесь несколько разграничивал. Есть определенный объем вооружения, который российские военные подготовили для ведения боевых действий на начальном этапе и которого, по их убеждению, должно было хватить для проведения так называемой «военной операции». Его подтащили к границам с Украиной, сделали определенные запасы и после этого начали агрессию. Скорее всего, он был в значительной степени использован, а также потерян в результате действий украинских сил обороны. Это касается, прежде всего, боеприпасов средних и больших калибров. Впрочем, Москва имеет значительные запасы на складах по всей территории России, которых хватает для ведения длительной войны. За счет этого происходит регулярное пополнение тыловых баз и мест хранения и перебрасывания войскам нужного боекомплекта. Поэтому для нас важно разрывать цепочки тылового обеспечения и не допускать получения передовыми частями противника боеприпасов различных калибров.



Что касается крылатых ракет, то здесь есть опять же разные подсчеты, впрочем, уверенно можно сказать, что более половины того, что предполагалось, уже использовано. Россияне запускают ракеты, официально снятые с вооружения и находящиеся на базах хранения. Они используют дозированно крылатые ракеты различного базирования — морского, наземного, воздушного. Но у них еще есть запасы Калибров, Искандеров, Ониксов и т.д., однако есть и определенные требования, которые определяют сохранение части боекомплекта на определенные случаи, в частности на случай полномасштабной войны против России.



Согласно российскому « мировоззрению», они « противостоят всему миру». Это заставляет их экономить более современные ракеты и использовать устаревшие, снятые с вооружения Х-22, «Точка-У» и т.д.





Тем более, что вскоре появятся новые «угрозы» и «вызовы» для России — членство Финляндии и Швеции в НАТО.



— Есть ли у них в текущих условиях потенциал для восстановления запасов обычных боеприпасов и высокоточных ракет?

— Если говорить об обычных боеприпасах, начиная от патронов 5,45 мм и заканчивая снарядами 152 мм для крупнокалиберной артиллерии, то у россиян их хватает, и они могут производить и пополнять собственные базы хранения. Что же касается высокоточного вооружения, к примеру, ракет типа «Искандер» и «Калибр», это совсем другая история. Россия потеряла собственные возможности по производству микросхем, оставшиеся после Советского Союза, и не смогла построить новое, современное, отвечающее текущим требованиям. Все имевшиеся потуги, которые делались до сих пор, не привели к необходимому результату. Проще и дешевле было пользоваться микросхемами, которые выпускаются за границей, в частности, в некоторых странах азиатско-тихоокеанского региона (Тайваня и Японии). После агрессии против Украины и введения санкций возможность получать микросхемы, которые бы потом применялись в крылатых ракетах, была упущена. Изготавливать собственные они не способны. Сейчас у российских предприятий еще есть определенный запас импортных составляющих для производства ракет. Впрочем, она сокращается и не пополняется.

Если с 2014 года несмотря на санкции им удавалось покупать кое-что через фирмы-посредники, то сейчас условия ужесточились из-за серьезной санкционной политики Запада. Лазейки перекрыты и будут прикрываться в случае их обнаружения и создания новых.





— Есть информация, что советских ракет Х-22, созданных для уничтожения авианосцев, у них почти бесконечное количество.



— Действительно, в свое время было изготовлено множество разнообразных модификаций ракет Х-22. И если их может быть по факту множество, это не значит, что все они будут пригодны к применению из-за морального устаревания. Некоторые компоненты внутри ракеты могут быть просто неработоспособными. А это в результате приведет к тому, что не все из них реально могут долететь до цели и точно в нее попасть.



— Военный эксперт Сергей Згурец сказал в интервью НВ, что ракет «Калибр» у россиян осталось 350 штук. Можно ли считать, что это близко к реальному количеству или речь идет о приблизительных подсчетах?



— Это, скорее, усредненный показатель. Не думаю, что именно четко 350, потому что этот показатель постоянно меняется, учитывая динамику ведения боевых действий и незначительную, но все же возможность россиян их пока производить. Да, конечно, их можно сосчитать, исходя из количества воинских частей, единиц техники и минимально необходимых запасов. Впрочем, нам точно неизвестно, сколько реально они смогли изготовить от своих планов и какой запас удалось или не удалось сделать. Это именно задача разведки добывать эту информацию.



— Это что-то типа «данных ЦРУ по состоянию на 2013 г.»?



— Где-то так. Это тайная информация. В РФ никто подобных заявлений о численности ракет не обнародует. Ибо тогда очень легко можно было бы сосчитать, сколько времени они могут воевать. Поэтому аналитики опираются на опосредованные характеристики.



— С какого периода россияне заметно экономят современные ракеты?



— Стало заметнее, начиная со второго этапа войны, когда наши Силы обороны выбили их из Киевской, Черниговской и Сумской областей и они сосредоточились больше на юге и востоке Украины. В первые несколько недель было много запусков — более 20 крылатых ракет по нашим объектам инфраструктуры в сутки. Сейчас они снизили интенсивность и использование современных ракет, в частности «Калибр». Начали применять оперативно-тактические ракеты. «Точка-У», имеющие меньший радиус действия, а также линейку устаревших «Х-22».



— Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) способны сбивать «Калибры»?

— Да. Достаточно сравнить технические возможности этой крылатой ракеты и имеющихся в арсенале нашей армии средств противовоздушной обороны. Фактически мы ежедневно видим отчеты работы Воздушных сил, где регулярно есть сообщения о сбитой ракете. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы ни одна из запущенных по Украине ракет никогда не достигла цели. Однако в текущих условиях много факторов, которые пока этого не позволяют сделать. Впрочем, даже из того, что сегодня есть в нашем арсенале, удается не допустить попадания некоторых ракет в важные инфраструктурные объекты. И здесь и наша авиация тоже пригодится, и есть случаи, когда в ходе боевого дежурства удавалось уничтожить российские крылатые ракеты.

— Выходит, что наличие достаточного количества самолетов — это часть стратегии противовоздушной обороны?



— В том числе. Вопрос противовоздушной обороны государства — это комплексная вещь, и ее эффективность зависит от многих факторов, в частности, от слаженной работы всех составляющих: зенитно-ракетных войск, радиотехнических, авиации и т.д.



— По вашему мнению, чем прежде вызваны постоянные напоминания Владимира Зеленского о необходимости поставки авиации для Украины? И чем завершилась ситуация с получением советских МИГ-29 от Польши?



— Потребность в авиации обусловлена несколькими причинами. Во-первых, необходимостью в окончательном прекращении доминирования российских самолетов в нашем воздушном пространстве. Да, наши средства ПВО, а также поставленные западными партнерами этому сильно помогают, и противник уже опасается залетать в глубь Украины. Хотя у них есть определенные приемы и возможности иногда это делать. Наличие собственной авиации усложняет им следующие действия. Во-вторых, это возможность для нас наносить огневое поражение войскам противника штурмовой авиацией, не допускать его продвижения вперед, а также возможность обеспечивать осуществление собственных наступательных действий.



Пока ситуация с авиационной техникой у нас непростая, однако наши партнеры нам помогают. Польша предоставила значительное количество комплектующих, что позволило восстановить существующий парк самолетов Миг-29, Чехия передала вертолеты армейской авиации, вот-вот это сделают и США. Украине важно получить западные самолеты следующего поколения и в достаточном количестве, чтобы побеждать, а не удерживать противника. Да, это куча новых проблем с освоением и эксплуатацией, и другого пути нет.



— После интенсивных ракетных обстрелов аэродромов у нас хоть остались в Украине живые полосы?

— Уничтожение аэродромов и аэропортов, чем постоянно занимается РФ, это очень глупое дело. Ведь в современных условиях для страны, где развита промышленная база, которой, в частности, является Украина, их можно восстановить, и довольно быстро. Что касается разрушения диспетчерских башен, для их замены есть мобильные военные диспетчерские. Да, конечно, разрушение аэродромов это серьезный удар по возможностям ВС, однако не критичный. Есть другие места, которые можно использовать для взлета и посадки авиации. Те же автомагистрали.

— Значит, большое строительство все-таки имело свои плюсы?



— Безусловно.

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