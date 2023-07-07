Удар Калибрами по Львову: 10 человек погибли, среди 45 раненых — трое детей, атака стала самой разрушительной за время вторжения — главное 7 июля, 09:31 Спасатели достают из-под завалов во Львове тело погибшего (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В ночь на четверг, 6 июля, Россия нанесла удар по Львовской области ракетами Калибр морского базирования, семь из десяти удалось сбить. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом, погибли 10 человек, ранены более 40, были повреждены десятки гражданских объектов.

NV следил за последствиями атаки.



Главное:

Россия нанесла удар Калибрами из акватории Черного моря в ночь на 6 июля. Воздушным силам удалось сбить семь из десяти ракет, остальные три ударили по Львову.

Погибли 10 человек, были ранены 45 человек, среди которых трое детей. 16 пострадавших пришлось госпитализировать

По масштабам последствий это самый разрушительный удар по Львову и области с начала полномасштабного вторжения РФ. В городе объявлен двухдневный траур.

Во Львове ракеты разрушили жилой дом по ул. Стрыйской, 66 и критично повредили еще несколько. В общей сложности повреждено и разрушено более 35 зданий, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Обломки сбитых ракет упали в Золочевском и Львовском районах области, повреждены частные дома, без пострадавших

Военное преступление РФ осудили мировые лидеры, среди которых госсекретарь США Энтони Блинкен

Офис президента Украины, реагируя на удар, призвал союзников предоставить Украине гарантии безопасности и четкий сигнал вступления в НАТО.

Видео дня

09:35 Поисково-спасательные работы во Львове завершены, количество раненых достигло 45

В результате российского удара по жилому дому погибли 10 человек. Ранены 45 человек, из которых трое детей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

07:52 Погибших уже 10, спасатели завершают работу — Садовый

«Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас спасатели высвобождают погибшую из-под завалов. На этом поисково-спасательная операция будет завершена», — написал мэр Львова Андрей Садовый.

16 из 42 раненых госпитализировали, уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

06:56 Число погибших во Львове достигло 9, среди 42 раненых — трое детей

Такие данные утром 7 июля обнародовали в МВД.



Поисково-спасательные работы продолжаются.

04:46 Блинкен назвал «еще одним проявлением жестокости» обстрел Львова



Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что ракетный обстрел Львова является еще одним примером жестокости россиян.

«Атака России на западноукраинский город Львов — еще один пример жестокости Кремля», — заявил Блинкен.



00:10 Из-под завалов дома достали тело еще одной женщины.

Количество жертв возросло до семи человек.

22:16 Во время разбора завалов во Львове обнаружили тело еще одной погибшей — ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram, что спасатели нашли под завалами во Львове тело погибшей женщины, и выразил соболезнования родным и близким. На месте российской атаки разобрали 70% разрушений.

21:57 Спасательная операция во Львове продолжается 17 часов

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что людей, которые лишились дома, поселили во временном городке и отеле. Два здания фактически полностью разрушены российской атакой.

Завалы будут разбирать всю ночь, возможно, под ними остаются люди.

21:23 На месте ракетной атаки спасли семь человек, 14 госпитализированы, разобрано более 50% завалов — ОВА

Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов жилых домов, поврежденных в результате попадания российской ракеты, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«В настоящее время разобрали около 53% от необходимого. Вывезли 170 метров кубических обломков строительных конструкций. К работам привлекли 668 человек и 139 единиц техники — в том числе спасателей, медиков, полицейских, представителей коммунальных служб, волонтеров», — написал он в Telegram.



По данным на 21:00, окрестные дома все еще полностью отключены от электро-, газо- и водоснабжения.



«Сотрудники ГСЧС спасли семь человек. 64 человека эвакуировали с места происшествия. 14 пострадавших госпитализировали», — добавил Козицкий.



21:00 Львовская мэрия выделит 100 млн гривен на ликвидацию последствий ночного обстрела

Как сообщает Високий замок, депутаты городского совета решили передать средства в резервный фонд бюджета.

Из 100 млн грн 60 млн грн планируют предоставить районным администрациям и отделам жилищно-коммунального хозяйства, 4,5 млн грн передать учебным заведениям, 500 тыс. грн — учреждениям здравоохранения и 10 млн грн — учреждениям-субъектам предпринимательской деятельности, которые получили повреждения.

«Также выделим средства на пострадавшие режимные объекты», — добавил Андрей Москаленко, первый заместитель мэра Львова.

19:58 Удар по жилому дому во Львове — военное преступление, заявили в МИД Франции

«Франция самым решительным образом осуждает произошедший минувшей ночью российский ракетный удар по городу Львову. … Этот удар снова был намеренно направлен на жилой дом, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти недопустимые действия являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции напомнили, что вместе «со своими союзниками Франция будет продолжать оказывать Украине военную поддержку для укрепления ее потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку украинским судам в борьбе с безнаказанностью за такие преступления».

19:32 В сводке Генштаба ВСУ сообщается, что по Львову сегодня ночью попали три ракеты Калибр

«В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, есть 5 погибших мирных людей и более 35 — получили ранения различной степени тяжести, повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура», — говорится также в сообщении.

19:10 В результате российского ракетного удара пострадало популярное львовское кафе на улице Стрыйской KREDENS CAFE



«Вчера мы прорабатывали сезонные новинки в меню на Стрыйской. Фотографировали вино здесь за окном. Пили вкусный кофе. Ночью россия все испортила. Однако дома за нашим окном пострадали еще больше. Сочувствуем всем пострадавшим и потерявшим родных. Берегите себя! Слава Украине», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

18:52 По состоянию на 18:00, спасатели разобрали около 43% завалов разрушенного дома во Львове

«Вывезено 140 м куб. обломков строительных конструкций, разобрано около 43% завалов. Развернуто 9 палаток для размещения и питания пострадавших, предоставления им психологической помощи, из которых 2 — от ГСЧС», — сообщили в ГСЧС.

18:17 В результате российского ракетного удара пострадал бизнес-кампус инновационного парка LvivTech.City

В сообщении на странице LvivTech.City в Facebook говорится, что его команда не пострадала.

«Сейчас мы пытаемся оценить масштабы повреждений и составляем план действий в дальнейшем», — отмечается в сообщении.

В еще одном сообщении LvivTech.City призывает тех, кто хочет их поддержать, донатить на дроны для ВСУ украинского производства.

17:27 В доме, в который попала российская ракета, могли находиться не прописанные там люди, спасательная операция продолжается

Об этом сообщил корреспондент 24 канала. Он также рассказал, что взрыв нарушил конструкцию дома и двери некоторых квартир из-за этого оказались заблокированы.

17:17 Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты 24/7

О соответствующем решении комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Решение непростое, но единственно правильное. Поскольку обеспечить открывание убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытие! Ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно», — заявил он.

По словам мэра Львова, причиной этого решения стали 10 жалоб, поступивших на горячую линию прошлой ночью.

17:08 Полиция Львова сообщила, что из-за поступления информации о 10 запертых укрытиях во Львове открыто два уголовных производства

Одно из них открыто по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Еще одно уголовное производство — по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

16:28 Львовский активист Игорь Зинкевич рассказал, что погибшая в результате российского ракетного удара вместе со своей матерью Анастасия Сенив готовилась к свадьбе

«Я знаю эту семью, потому что у меня в СМИ работает Владимир Садовый — брат Анастасии и сын Мирославы. Анастасийка официально работала в Укрпочте, но помогала нашей организации, была ассистентом журналиста. Девушка — 1991 года рождения, ее мама — 1963 года рождения. Анастасийка — это искренний человек, должна была вскоре выйти замуж, уже заказывала банкетный зал. Через две недели должна была выбирать ресторан. Ее жених в шоке. Для меня она останется маленьким ангелом, которая никогда не оставалась равнодушной, старалась всегда помогать», — сказал он в комментарии ТСН.

По словам активиста, ракета попала в квартиру, расположенную рядом с той, где жила Анастасия Сенив и ее мать Мирослава Садовая.

15:37 В ГСЧС заявили, что, по уточненным данным, во Львове погибли пять человек и пострадали 36

Также семь человек спасли и 64 эвакуировали.

15:26 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что количество погибших возросло до пяти

По его словам, из-под завалов извлекли тело женщины. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

15:15 Во Львове из-под завалов извлекли тело пятого погибшего, количество раненых увеличилось до 40

Об этом сообщает Суспільне. Львів.



14:40 Как разбирают завалы во Львове и что рассказывают местные жители — репортаж Суспільного



14:10 Во Львовской ОВА уточнили возраст четырех погибших: от 32 до 63 лет

Среди них члены одной семьи, мать и дочь. Сегодня ночью из-за российской ракеты во Львове погибли:

Анастасия, 32 года

Мирослава, 60 лет, мама Анастасии

Михаил, 35 лет

Ирина, 63 года

Максим Козицкий, глава Львовской ОВА, извинился за предварительную неточную информацию (сообщалось, что среди погибших есть 21-летняя и 95-летняя женщины).

«Предварительные данные были записаны со слов соседей. Прошу прощения за неточность. Вечная память тем, кого мы потеряли. Болит за всех. Отомстим!» — написал Козицкий.

13:43 «Еще вчера здесь пили вкусный кофе». В результате ракетной атаки повреждения получила популярная львовская кофейня

Популярное львовское кафе Kredens Cafe на улице Стрыйской пострадало в результате ракетного удара по Львову. Заведение временно не будет работать.



Об этом сообщили владельцы кофейни в социальных сетях. Они опубликовали фото и видео разрушений. В помещении выбило все панорамные окна, повреждены оконные конструкции и мебель.



13:20 Во Львове объявили двухдневный траур по погибшим, число раненых возросло до 37

13:13 Во Львове во время ракетной атаки как минимум десять укрытий были закрыты. Полиция открыла дело

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



«Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, серьезных решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил он.



Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности.



12:49 «Трагедия для всех нас». Во Львове из-за ракеты РФ погибли мама и сестра местного журналиста

Одна из российских ракет Калибр, попавшая в многоквартирный дом во Львове, убила маму и сестру львовского журналиста Владимира Садового.

Об этом сообщил коллега журналиста Игорь Зинкевич.

12:15 Глава Львовской ОВА рассказал NV о самом тяжелом ударе по Львову с начала вторжения

«Капитально повреждены три дома, выбиты тысячи окон, семь общежитий политехнического университета пострадало — выбиты окна, двери, в пяти из них почти полностью, — общежитие академии пострадало, а также учебные корпуса — выбиты окна, двери», — рассказал Максим Козицкий, глава Львовской ОВА.

11:35 Среди четырех погибших во Львове — 21-летняя девушка и 95-летняя женщина

Самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в ее квартире убила российская ракета, был всего 21 год, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Самое старшей из погибших — 95. Женщина пережила Вторую мировую, но, к сожалению, не пережила рашизм», — подчеркнул он.

Пока подтверждена гибель четырех человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними могут быть еще люди. «Работы будут длиться до последней надежды», — заверил Козицкий.

В медицинской помощи после удара нуждались 34 человека. 13 из них были госпитализированы.

Во Львове были повреждены:

свыше 30 домов ( Андрей Садовый сообщал о 35 — прим. ред.);

Андрей Садовый сообщал о 35 — прим. ред.); более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа;

повреждена подстанция во Львове ( 150 абонентов остаются без электроснабжения).

«Это самая разрушительная атака по мирному населению Львовской области с начала полномасштабной войны. Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек». Очень досадно", — отметил Козицкий.

11:25 «Мы не будем стоять в стороне». Посол США в Украине отреагировала на удар по Львову

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российскую ракетную атаку на Львов и заверила, что США продолжать помогать Украине.



«Жестокий ракетный удар России по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны. Мы не будем стоять в стороне и продолжим укреплять способность Украины защищаться», — написала посол в Twitter.



11:15 Выбежали в укрытие за минуты до удара: из дома во Львове успела спастись семья журналистов с ребенком

Журналисты Главкома Павел Вуец и Наталья Сокирчук, проживавшие на верхнем этаже разрушенного во Львове дома вместе с ребенком, чудом спаслись во время ночной атаки. Они вовремя спустились в укрытие вместе с сыном, учеником младшей школы — это решение спасло им жизнь. «Квартира, в которой жили Павел и Наталья, размещалась на верхнем этаже дома. Она полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен», — рассказывают коллеги семьи. Раньше семья жила в Киеве, но переехала во Львов после начала вторжения РФ.

Национальный союз журналистов Украины проинформирует об этом случае международных партнеров, сообщил его председатель Константин Томиленко.

10:47 «Украина в составе НАТО — это реальный сигнал, которого боится Путин» — после удара по Львову Ермак призвал Альянс к историческому решению

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал удар по Львову «очередным террористическим актом» и призвал мир к более заметной помощи Украине.

«Россия производит ракеты, использует западные комплектующие, обходит санкции. Остановить это можно только силой. Нам нужно больше ПВО/ПРО, чем сейчас», — подчеркнул Ермак.

По его словам, необходимо задействовать механизмы наказания государств за реэкспорт важных комплектующих для производства ракет в РФ, а также усиление противодействия и перекрывания лазеек для такого экспорта — соответствующие предложения есть в документе № 12 группы Макфола-Ермака.

«И конечно, гарантии безопасности и Украина в составе НАТО — это реальные сигналы, которых боится Путин. Приглашение нашего государства в НАТО с усилением оборонных способностей позволит победить россиян. Членство в НАТО будет гарантировать безопасность Европы на долгие годы. Без этого российский режим, если сохранит цельность, сможет продолжать воздушный террор», — подчеркнул глава ОП.

По его словам, «нет гарантий, что ни одна из ракет случайно не ударит по соседним странам во время террора Украины».

«НАТО — это гарантия страха Путина. Они трусы, доказано Финляндией. Нужно наконец-то остановить это все. Украина в НАТО. Это историческое решение, которое изменит историю Европы и сохранит мировой порядок, усилив всю архитектуру безопасности», — резюмировал Ермак.

10:40 «Остановить это можно только силой». Россия обстреляла Львов ракетами, убив четырех и ранив десятки людей — фоторепортаж

10:30 Ракеты якобы летели на Киев. В Воздушных силах Украины рассказали о деталях удара по Львову

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что ночью 6 июля ракеты летели с Черного моря, «враг проработал маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек, в этом случае Днепра. Ракеты якобы летели в Киев, но резко обратили в направлении Львова».

По его словам, чтобы можно было сбивать десять из десяти российских ракет, Украине нужны F-16.

10:07 Ракетный удар РФ по дому во Львове: одна семья не выходит на связь, в районе нет света — ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал детали о последствиях российского удара Калибрами по городу.



«Один дом почти полностью разрушен, вокруг него критически повреждены шесть домов. Пострадала также подстанция, которая находится недалеко от этого дома. В данном районе нет света, работники облэнерго делают все возможное, чтобы свет был подан в ближайшие часы. Это основные повреждения», — сказал Козицкий в эфире телемарафона.



По его словам, завалы будут разобраны до конца дня. «Одна семья не выходит на связь, надеемся, что мы их найдем живыми», — добавил он.



Козицкий также рассказал, что пострадавшие в состоянии средней тяжести.



09:55 В больницах Львова 13 раненых, в городе повреждено 35 зданий — Садовый

Мэр Львова рассказал, что всем жителям, потерявшим жилье, предложили временно проживать в гостинице или в модульном городке в Стрыйском парке, который расположен рядом с разрушенным жилым домом.



09:50 Ермак показал кадры первых минут после удара по Львову

На видео полицейские и спасатели выносят раненого человека из разрушенного дома.

09:30 «Долететь может куда угодно». Гуменюк прокомментировала ночной ракетный удар Калибрами

«Я подчеркиваю, что 2500 километров — это расстояние, которое может преодолеть Калибр, выпущенный с моря. Он фактически покрывает всю территорию Украины. Долететь может куда угодно», — напомнила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ракетный удар РФ по Львову в четверг, 6 июля.



09:20 Число раненых во Львове возросло до 34 человек, повреждены 30 домов, обломки ракет упали в нескольких районах области — председатель ОВА

Максим Козицкий, глава Львовской ОВА, обобщил последствия ночного удара Калибрами по состоянию на 9:00.

Во Львове подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания ракет все они находились в жилом доме. Пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей. К ликвидации последствий удара привлекли 23 единицы техники и более 100 спасателей.

подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания ракет все они находились в жилом доме. Пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей. К ликвидации последствий удара привлекли 23 единицы техники и более 100 спасателей. Львовский район : обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно — без пострадавших.

: обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно — без пострадавших. Золочевский район: В результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Нам нужны F-16!» — подчеркнул Козицкий.

09:06 «День ответственности придет» — генсек Совета Европы осудила удар РФ по Львову

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич решительно осудила ракетную атаку РФ по мирным жителям во Львове.

«Я решительно осуждаю беспорядочную атаку России на мирных жителей во Львове. Придет день ответственности для тех, кто совершает эти гнусные действия», — написала она в Twitter.



08:55 Последствия самого массированного удара по Львову за последние месяцы — фоторепортаж Reuters



Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

08:37 Ночью удалось сбить семь из десяти Калибров, ракеты резко меняли курс — Воздушные силы



08:35 Число раненых во Львове возросло до 32, среди них есть ребенок, погибших пока четверо — МВД

«В результате ракетных обстрелов российских террористов 4 человека погибли и 32 — получили ранения (из них один ребенок). Спасательные работы продолжаются», — рассказали в МВД о ситуации по состоянию на 8:30.



08:33 Калибры запускали с Черного моря: ночью Россия задействовала шесть ракетоносителей общим залпом до 36 ракет

Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

08:20 Из-под завалов спасли семь человек: в ГСЧС показали спасательные работы на месте трагедии

08:15 Продолжается разбор завалов разрушенного жилого дома — фото

Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS

08:02 «В доме ни окон, ни дверей». Жители дома во Львове, в который попала российская ракета, рассказали о ночном ударе



По словам одной из жительниц, после первого взрыва «попадали вазоны, а потом так попадало, что уже все».



«Все пострадало. В доме ни окон, ни дверей ничего нет. Вышли в чем были. Немного ранило ногу, голова. В квартире нас было трое, муж после инсульта, дочь и я. Дочке ничего, а мне спину посекло. Ударная волна пошла, окна выбило», — сказала еще одна львовянка в комментарии Радио Свобода.



07:46 Поисково-спасательная операция во Львове — фото



07:33 Зеленский показал последствия удара по Львову — видео с дрона

«Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — пообещал президент



07:20 Один из крупнейших ударов по Львову: в городе повреждено более 50 квартир, общежития Львовской политехники, школы, офисного комплекса

По словам мэра Львова Андрея Садового, в настоящее время в больницах уже восемь раненых, количество погибших может возрасти.



«Сегодня Львов подвергся одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру. […] Очень большие разрушения, разрушены более 50 помещений. [В зданиях] просто снесло крышу, разрушение офисного комплекса, разрушение в школе, в общежитиях Львовской политехники. Похоже, что сотни и сотни помещений будут нуждаться в нашей поддержке, потому что вылетели окна», — рассказал Садовый.

По его словам, ущерб достигнет десятков миллионов гривен.

07:15 Во Львове количество погибших возросло до четырех человек

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«В результате российского ракетного обстрела поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах. После ракетного обстрела во Львове продолжают разбирать завалы, на 7:00 четверга погибли 4 человека, травмированы — 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали — 64», — написал он в Телеграм-канале.



07:00 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал последствия попадания в жилой дом во Львове

«Видите результаты русского мира. Прямое попадание в жилой дом. Так русский мир пришел во Львов», — рассказал Козицкий утром 6 июля на месте трагедии. По его словам, сейчас идет разбор завалов.



06:01 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о трех погибших

05:20 Во Львове в результате атаки повреждены порядка 60 квартир и 50 автомобилей

04:30 Во Львове ракета попала в многоэтажку. Есть пострадавшие

03:37 Во Львове в результате обстрелов есть разрушения и пострадавшие

03:20 Киев и все области — отбой воздушной тревоги

03:08 Повторные взрывы во Львове

02:55 Взрывы во Львовской области — работает ПВО

02:45 Начались отбои тревоги в ряде областей

02:30 ПВО работает на западной Украине

02:22 Воздушная тревога в данный момент по всей территории Украины

02:08 Опасность для запада страны. В частности, в Житомирской области

02:02 В Воздушных силах предупредили об опасности в Киевской области

01:50 В Сумской области — также угроза применения БПЛА

01:39 В Харьковской области — также угроза применения БПЛА

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть угроза атаки ракетами Калибр.