Масштабный удар по Виннице. РФ впервые обстреляла центр города, ракеты попали в офисное здание и площадь, 12 погибших, 90 раненых — онлайн

14 июля, 13:26
Последствия удара по Виннице, площадь возле дома быта Юбилейний, 14 июля 2022 (Фото:Нацполиция Украины)

Последствия удара по Виннице, площадь возле дома быта Юбилейний, 14 июля 2022 (Фото:Нацполиция Украины)

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города: известно по меньшей мере о 12 погибших (среди которых ребенок) и 90 раненых.

3-4 взрыва прогремели в Виннице около 10:45, примерно через полчаса после объявления воздушной тревоги. Впоследствии городские и областные власти подтвердили попадание ракет в гражданские объекты, среди которых площадь и парковка возле дома быта Юбилейный.

Видео дня

По предварительным данным главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs&feature=emb_imp_woyt

За предыдущие месяцы войны Россия обстреливала преимущественно военные объекты в Виннице, в частности, Винницкий аэропорт еще в марте 2022 года. Подобных масштабных попаданий в гражданские объекты в городе до сих пор не было.

НВ следит за ситуацией в Виннице после массированного ракетного удара по городу.

Ракетные удары по Виннице 14 июля - что известно

13:26 Горячая линия для поиска исчезнувших в Виннице

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (ул. Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.

Если ваши родные или знакомые находились в месте ударов и не выходят на связь, звоните по телефону 050−222−03−26 или 59−42−00.

13:25 !!! Число пострадавших в Виннице возросло до 90 человек, из них 50 в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Нацполиции Андрей Клименко. По его словам, около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии.

«Установлено, что уничтожено также помещение одного из медицинских центров», — добавил Клименко.

13:15 «Россия — это страна-террорист» — Ермак об ударе по Виннице

«Винница. Украина. Ракетный обстрел мирного города, локаций, где нет военных объектов. Есть погибшие, среди которых ребенок», — отметил Ермак.

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1547518966704250881

13:10 ГСЧС опубликовала фото с места гибели ребенка в Виннице

Маленький ребенок в коляске стал одной из 12 жертв сегодняшних ракетных ударов по Виннице. О судьбе его матери пока не сообщается. Аналогичные кадры обнародовал глава ОП Андрей Ермак.

Внимание! Кадры 18+

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1547526857817464832

12:42 НВ собрал фотосвидетельства последствий ракетного удара по Виннице

12:35 «Россия совершила еще одно военное преступление» — глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба напомнил, что новое военное преступление в Виннице РФ совершила в тот день, когда в Гааге проходит конференция о привлечении РФ к ответственности за зверства в Украине.

Он также привел видео, где видно разбитую детскую коляску — на данный момент известно об одном погибшем ребенке.

«Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез», — заверил Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1547514695694835712

12:30 Погибших уже 12 — данные ГСЧС

Спасатели также сообщили о 25 раненых, ранее в полиции сообщали о 30 раненых и 8 погибших.

12:26 Число раненых увеличилось до 30 — данные Нацполиции

Такую статистику из Винницы по состоянию на 12:10 привел глава Нацполиции Игорь Клименко.

12:20 Ракеты попали на парковку рядом с девятиэтажным домом быта Юбилейный в Виннице — ГСЧС

По состоянию на 12:00, по данным ГСЧС, 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорело 25 автомобилей. На месте работают 90 спасателей.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1547509194114441216

12:12 Число погибших увеличилось с 2 до 8 человек — данные ОП

12:01 «Открытый террористический акт»: Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удары по центру города

 Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист», - написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0MLLg8xCF8Rnin3WkDjEpbFfkT2rtcCED1i1nLw5PDvjHkqLtu3Uez5qefc5hsgbMl?__cft__[0]=AZXqK9VV7paiYVY3E7CPFKxrTSd2RtC4zLyRTugfoLHeixriKLWeEIJiOQMYasxbpoUZsVq_Bm61L_aSgftZu3t1hvr-9JNH_MUhAzgqO6jAOF4bKHMFuyid_WwUlcir1OLJOg7B-h7B7ag5Hm5mUw64&__tn__=%2CO%2CP-R

11:50 Антон Геращенко обнародовал фото и видео последствий удара по Виннице

По его данным, одна из ракет попала вблизи нового городского роддома.

11:40 Глава Нацполиции сообщил о 2 погибших и 6 раненых в Виннице

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid02Fhui2ikcxk6cq5pcxsvUCCLYe2dJCnbbPPxJWt15eqBLF6AokCk59dXW2SQTsQogl?__cft__[0]=AZXzlDu9MHK3i3oTcWfyUjF9uo0D62je3IbAzAejIMsjDPFnGPOVN0FViS72UxRCosc8iAxnmJNhh5vcs8YPInLcUuL8GyPlPYjBNoREuoLAxgP8bMpx6w8aQ1tS51zt4xv1YS-NifoMhhMoXNeSDrbLOqjBs8kMAnGTfbbbihnz7Q&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия Онлайн Винница Ракеты Винницкая область Война России против Украины Ракетный удар

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