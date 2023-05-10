У России заканчиваются Кинжалы и Калибры, но еще есть большой запас С-300 — украинская разведка 10 мая, 18:40 У РФ нет возможности стремительного наращивания производства ракетного высокоточного оружия (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

По данным украинской разведки, у страны-агрессора России запасы ракет Кинжал и Калибр находятся на критическом уровне. В то же время у оккупантов имеется еще большой запас ракет С-300.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что у страны-террориста нет возможности стремительного наращивания производства нового ракетного высокоточного вооружения из-за санкций.

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«Но некое производство есть. Мы можем говорить о десятках в месяц. Даже если они будут делать паузы месяцами, скажем, до осени, то они не смогут покрыть потраченное уже на войну в Украине», — добавил Юсов.

Представитель разведки отметили, что определенного ракетного вооружения, особенно С-300, у РФ имеется еще большой запас.

«Но о высокоточном вооружении — те самые Кинжалы, Калибры — они действительно находятся уже на критическом уровне», — заявил он.

В ночь на 9 мая Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киевская, Черкасская и Днепропетровская области.

Всего были сбиты 23 из 25 ракет, над Киевом — около 15. Есть пострадавшие, но обошлось без жертв.