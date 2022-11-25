Почему не стоит ждать, что у России закончатся ракеты — мнение обозревателя Информационного сопротивления 25 ноября, 19:18 Кратер от удара российской ракеты во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Радио НВ объяснил, почему не стоит ждать, что у России закончатся ракеты.

«Не надо ждать, когда у них закончатся ракеты. На этих иллюзиях не стоит акцентировать внимание при планировании нашей жизни», — заявил Коваленко Радио НВ.

По его словам, ракетное оружие России разделено на две категории — восстанавливаемое и невосстанавливаемое.

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«Невосстанавливаемое — это то, которое производилось во времена Советского Союза и которое сейчас не может производить РФ. Это ракеты Х-22, например Х-25. Ракеты Х-22 они сейчас фактически не используют, потому что они действительно кончились. По Х-25. Существует большое количество ракет со времен Советского Союза, но это малого радиуса действия ракеты. Они их не могут использовать по тыловой части Украины, потому мы их и не видим», — объяснил обозреватель Информационного сопротивления.

Ракеты Х-101, Калибр, Искандеры, Х-59 относятся к восстанавливаемым.

«Но производство всех этих ракет зависит от того, есть ли у них необходимое количество запчастей, большое количество из которых иностранного происхождения, особенно микросхемы, микрочипы и так далее. Есть это, они получают контрабандой, они их производят. А получают они контрабандой через Иран, например. А Иран получает через Китай. Также они получают [детали] через территорию Таджикистана. У них есть поставщики контрабанды. Поэтому не стоит ожидать, что у них закончатся ракеты», — подытожил Коваленко.

Он отметил, что Россия может совершать обстрелы каждые две-три недели — «именно так мы должны планировать свою жизнь».

Обозреватель Информационного сопротивления также напомнил, что Россия может получить баллистические ракеты от Ирана и уже получила Shahed 136, Shahed 131 и, возможно Arash-2.

По словам Коваленко, после того, как у России закончатся ракеты, если у нее будут контрабандные запчасти, она сможет производить в месяц 16−20 ракет ракет Х-101 и максимум 20 крылатых ракет Калибр.

«Потом они все это готовят, отправляют вот этот „пакет“ из ракет. А еще они могут производить Х-59, а еще они могут производить 9М723, 9М728 (Искандер — ред.). Вот у нас более полусотни ракет через месяц удара», — добавил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.