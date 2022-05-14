Заканчиваются ли ракеты у Путина и как долго продлится ракетный террор против украинских городов — разбор НВ 14 мая, 10:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара РФ в один из первых дней войны (Фото:Press service of the Ukrainian State Border Guard Service/Reuters)

Россия начала использовать устаревшие советские ракеты. Как долго может Кремль продолжать ракетный террор против украинских городов? НВ собрал в одном тексте разрозненные данные из массы источников

9 мая британская разведка в регулярной сводке сообщила обнадеживающую новость об истощении запасов высокоточных боеприпасов у России. Британцы утверждали, что дефицит заставляет русских использовать устаревшие менее точные боеприпасы.

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По оценкам Минобороны Украины, Россия отстреляла по нашей территории примерно половину имеющихся ракет. Данные западных союзников отличаются, причём существенно. НВ сравнил разные оценки и попытался классифицировать ракетный запас агрессора. Цель — понять, как долго враг может кошмарить гражданское население и бить по инфраструктуре страны.



СКОЛЬКО РАКЕТ ВЫПУСТИЛИ РУССКИЕ



Существует два ответа на это вопрос. У Генштаба ВСУ — 800 ракетных ударов. У Пентагона — более 2 тыс. от начала российского вторжения.



По версии украинского Генштаба, РФ совершила около 50 ракетных атак по украинской территории, выпустив почти 800 ракет. В среднем, 16 ракет за одну атаку. Такие цифры назвал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.



Данные Громова — первая полная статистика ракетных атак россиян, обнародованная нашими военными. Ранее использование крылатых и баллистических ракет воздушного и наземного базирования против Украины озвучивали лишь в Пентагоне.

Юрий Игнат, спикер командования ВВС Украины не смог пояснить НВ существенную разницу в данных (800 ракет против 2000 у Пентагона), но подтвердил показатели, названные Громовым. Неофициально в Генштабе признают, что цифры американцев все-таки точнее, поскольку у Вашингтона намного больше средств для отслеживания: спутники, стратегические разведывательные беспилотники Global Hawk и загоризонтные радиолокационные станции.



Возвращаясь к данным Генштаба: Громов также назвал главные атакующие платформы ракетных пусков по Украине — это оперативно-тактические комплексы Искандер — 213 выпущенных ракет, советская Точка-У — 61. Остальное — крылатые ракеты морского базирования с военных кораблей и подлодок Черноморского и Каспийского флота (Калибр), а также воздушного базирования — с бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, Ту-22, истребителей СУ (семейство ракет Х-101, Х-555 и др.) — в сумме 235 единиц. Чаще всего пуски ракет самолетами производились со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Белгородской области.



РАКЕТНЫЙ АРСЕНАЛ АГРЕССОРА



Искандеры. Воспетый российской пропагандой, относительно современный баллистический ракетный комплекс РФ, принят на вооружение в 2006 году. Искандер-М может поражать цели на расстоянии 500 км. Запущенная ракета весит примерно 4 тонны, развивает скорость до 2 тыс. м/с с набором высоты до 50 км. Ракеты могут нести варианты боеголовок: осколочно-фугасные, проникающие и фугасно-зажигательные и ядерные части. Искандер предназначен для уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, аэродромов с авиацией, командных пунктов и узлов связи.



В конце апреля Генштаб ВСУ сообщил о новом развертывании пусковых установок Искандер-М в Белгородской области, в 60 км, по другим данным, в 40 км, от границы с Украиной. Этот комплекс может использовать два типа ракет — баллистическую и крылатую. Баллистические имеют более мощную боевую часть, а крылатые способны лететь на высоте до 100 м над землей по более сложной траектории. Одна из последних целей — удар по мосту в Днепре.

Сергей Згурец отмечает истощение запасов ракет для комплексов Искандера-М. По его данным, взятых из доступных эксперту источников в США и Украине, — из 900 баллистических ракет у россиян осталось — 200. «Данных относительно крылатых ракет нет, но, думаю, эти показатели не являются большими», — отметил он в интервью Радио НВ.



Калибр. Универсальная крылатая ракета, которые могут запускаться с морских платформ — крейсеров, фрегатов, ракетных катеров, подводных лодок, так и наземных ракетных комплексов. По данным Минобороны Украины, в Черном море сосредоточено семь российских кораблей с ракетными установками Калибр. Их суммарный залп может составлять до 50 ракет.



На вооружении армии РФ с 2012 года. Масса — более 2 тонн. Боевая часть достигает полтонны. Максимальная дальность — до 2,5 тыс. км. В Украине россияне использовали Калибры в том числе для ударов по гражданским целям в Харькове и Одессе.



Российский Калибр — это доработанная советская разработка 1980-х, которую копировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Также может нести ядерный заряд.



Защита от таких ракет предполагает наличие эшелонированной современной ПВО.

Згурец также отмечает истощение арсенала Калибров у россиян. По его данным, крылатых ракет морского базирования типа 3М-14 Калибр в арсенале РФ осталось ориентировочно 350 — из примерно 500 ракет, произведенных и накопленных врагом до широкомасштабной агрессии.



Точка-У. Это комплекс советской эпохи, который используется также и в ВСУ. В 1970-е годы Точка считалась прорывом в ракетостроении, но сегодня сильно устарела. Современная версия весит 1,8 тонны, а дальность — 120 км. Ракета может оснащаться как традиционным боезарядом, так и тактической ядерной боеголовкой.



Данных по количеству Точек-У найти не удалось. Эксперты уверяют, что советских ракет у россиян с избытком. Их главный минус в низкой точности.



Семейство крылатых ракет воздушного базирования «Х».

Х-59 — советская модернизированная ракета. Вес около 1 т с дальностью заявленного поражения целей до 500 км, боевая часть — 300 кг.



Згурец говорит, что с конца марта россияне используют — от 4 до 15 таких ракет в сутки с бомбардировщиков Су-24М. В частности, ими били по Рубежному. По мнению военного аналитика Тома Купера, 60% ракет данного типа выходят из строя при попытке применения и являются слишком неточными, а их дальность не превышает 100−150 км.



Х-555 — масса боевой части до 400 кг, весит около 1,5 т. Дальность до 2 тыс. км, Х-101 — крылатая ракета выпускается с 2013 года. Дальность около 5,5 тыс. км. Обе запускаются со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Могут нести ядерную боеголовку мощностью взрыва 1 Мт.



Згурец считает, что большое количество ударов российской авиации по военным, гражданским и инфраструктурным объектам приходится на эти два типа дорогостоящих ракет — Х-101 и Х-555. Они довольно точные, но их запасы тоже иссякают — по его оценкам, перед войной у врага было около 400 ракет Х-101, а сейчас до 200. До начала войны у Х-555 — до 800 ракет.

Х-22 — советская крылатая ракета, производилась в 1960—1970-х годах для поражения авианосцев. Дальность до 600 км, заправляется токсическим топливом. Может нести ядерную боеголовку 1 Мт или фугасно-кумулятивную боевую часть до 960 кг. Впервые была применена 9 мая в российской войне против Украины в прифронтовой зоне в Донецкой области. Используются бомбардировщиками Ту-22. Аналитик Том Купер открыто издевается по поводу точности применения данного оружия, поскольку даже в 1970-х образец показывал отклонения от заданной цели на несколько километров.



Х-32. Усовершенствованная версия Х-22. Впервые были использованы 6 мая для удара по Краматорску.



Количество ракет у россиян типа Х-22 и Х-32 — в открытых источниках данных найти не удалось.



НАСКОЛЬКО ХВАТИТ РАКЕТ ПУТИНУ?



По данным источников New York Times в Пентагоне, Россия израсходовала значительную часть арсенала высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты и баллистические ракеты малой и средней дальности. Недавно Майкл Кофман, американский военный аналитик Центра военно-морского анализа США написал в Twitter, что Россия начала использовать противокорабельные ракеты Оникс по наземным целям в Одесской области. Это также показатель дефицита высокоточных боеприпасов. «Это дорогая система использовалась во второстепенной роли», — написал аналитик в начале мая. Разделяет мнение Кофмана и вашингтонский Институт изучения войны (ISW).



Анна Маляр, замминистра обороны Украины пояснила, что Россия использовала чуть больше половины имеющегося ракетного арсенала, но, говорит, у РФ сохраняются ресурсы и запасы комплектующих для производства ракет на определенное время.



То, что россияне называют высокоточным оружием, на самом деле, таким не является, сказал ранее в интервью НВ военный аналитик Том Купер. По его словам, погрешность достаточно большая для поражения конкретных объектов и составляет не менее 30 метров. Ориентировочно, по оценке Купера, российские ракеты поражают заданные цели в половине случаев.



Тарас Чмут, военный аналитик во время эфира «Право на поплаву» рассказал, что более частое применение россиянами советских ракет можно объяснить их желанием избавиться от излишка устаревших запасов. «Например, „Точку“ (У — ред.) можно расстреливать и таким образом ее утилизировать. Это то, что россияне делали в Сирии. Теперь это летит по нам. Она не слишком точная: где-то не долетит, где-нибудь мы собьем, а они просто запустят их больше», — объясняет он.



В мае статистика выпущенных ракет по Украине составляет от 8 до 20 ракет в сутки по разным регионам Украины. Бывший начальник штаба Воздушных сил ВСУ Артур Артеменко в интервью Радио Свобода высоко оценил эффективность сил ПВО Украины. Она составляет 30%. Иными словами — Украина сбивает треть выпущенных ракет по своей территории.



В итоге, у России остается масса советских запасов «точек» и авиационных ракет 50-летней давности — это оружие сомнительной надежности, неподтвержденной дальности и невысокой точности.

Более современных ракет типа Искандер и Калибр, Х-555 и Х-101 врагу хватит на годы военных действий в эконом-режиме. А значит, Украине придется постоянно инвестировать в создание противоракетной обороны всей страны в обозримом будущем.

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