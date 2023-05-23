Анатомия стратегической авиации врага. Количество самолетов, аэродромы, расстояние, запас ракет, тактика — специалист о ночных обстрелах 23 мая, 06:57 NV Премиум В начале 2000-х из-за нехватки самолетов стратегической авиации Россия вернула в строй морально и физически устаревший Ту-95, уверяет военный эксперт Михаил Жирохов (Фото:REUTERS / Sergei Karpukhin)

Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации, рассказывает о нынешнем состоянии стратегической авиации России, количестве и качестве ее бомбардировщиков и крылатых ракет.

После того, как план России погрузить Украину в блэкаут путем массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре потерпел фиаско, враг изменил тактику. Теперь российская армия едва ли не каждую ночь проводит демонстративные массированные взлеты стратегических бомбардировщиков, которые наносят комбинированные удары малым количеством крылатых ракет разных типов. Изменились и цели, по которым враг пытается наносить свои удары.

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Об этом, а также о том, в каком состоянии сейчас находится стратегическая авиация РФ, какие запасы крылатых ракет есть у агрессора и почему зоной пусков для этих ракет выбран район Каспийского моря, NV расспросил Михаила Жирохова, военного эксперта и исследователя истории авиации.