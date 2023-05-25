Ту-95МС. Что нужно знать о стратегическом ракетоносце, который РФ использует для атак Украины 25 мая, 12:36 Арсенал Ту-95МС (Фото:Минобороны РФ)

Во время практически всех массированных ракетных атак украинской территории страна-агрессор поднимала в воздух носители крылатых ракет Ту-95МС.



Рассказываем, чем опасна эта машина и какие у нее уязвимости.

Самолет — ровесник Путина

Разработка дальнего бомбардировщика со стреловидным крылом началась при Сталине, когда в СССР осознали отставание от Штатов в развитии военной авиации. Прототип Ту-95 совершил первый полет в 1952 году, через месяц после появления на свет нынешнего московского диктатора. В серию самолет запустили в 1955-м.

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Инфографика: NV

Но считать его совсем уж устаревшим нельзя. Десятилетиями создавались модификации Ту-95 (одна из них, видимо, случайно, оказалась пассажирским Ту-114). Сейчас ВКС РФ используют в основном Ту-95МС, единственный в мире бомбардировщик-ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Самому старому изделию около 40 лет, последняя машина была выпущена в августе 1992-го.

К концу 2021 года эксперты насчитывали около 60 Ту-95МС и Ту-95МСМ, но, как отмечает Defence Express, реальное количество боеспособных машин этой модели намного меньшее.

«На данный момент для ударов по Украине рашисты поднимали в атмосферу максимум до 20 самолетов Ту-95МС, для совместных полетов со стратегической авиацией КНР в 2022 году — максимум до 10 бортов. И похоже, что вывод такой — реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет максимум 50% от количества „на бумаге“», — подсчитал специализированный портал.

Некоторые из этих самолетов были переданы России Украиной в рамках соглашения о погашении газовых долгов 90-х годов.

Основные характеристики

Экипаж: 7 человек

Длина: 49 м

Площадь крыла: 290 кв. м

Максимальная скорость: 830 км/ч

Практическая дальность: 10 500 км

Максимальная боевая нагрузка: 20 800 кг



Применение и слабые места

Как видно из характеристик, это весьма тихоходный и очень большой самолет с необычной формой крыла. Но скорость ему и не нужна: основная задача Ту-95МС — летать на большую дальность с грузом ракет. Их запускают в режиме stand-off engagement — без захода в зону действия активных средств ПВО противника.

Х-55 летит на 2500 км, Х-101 — на 5000. Были модели Ту-95, рассчитанные на применение Х-22, но сейчас они уже списаны. Теоретически с самолетов этого типа можно запускать и Х-47 (Кинжал).

Но есть нюанс. В конструкции был предусмотрен барабан для шести ядерных ракет Х-55 (или аналогичных неядерных Х-555). Когда в России разработали новую Х-101, ее решили крепить на подвесках-пилонах модификации Ту-95МСМ. Таких подвесок 10. Но в реальности, утверждает военный летчик в отставке Роман Свитан, ни один самолет не вылетает на боевое задание полностью загруженным ракетами. Одна из причин — износ планера. Кроме того, говорил Свитан, «каждая вторая Х-55 падает вниз, а не летит в цель» — эти ракеты слишком старые.

Как и в случае с Ту-22М3, никто не думал, что «оружие возмездия» времен холодной войны будет применяться в конвенциональной войне ХХІ века. Но сумрачный гений путинских военачальников нашел применение Ту-95МС, сперва для пуска крылатых ракет по сирийским городам в 2016—2017 годах, затем и в Украине.

Ту-95МС — единственный в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец / Фото: Минобороны РФ

Раньше и Х-55, и Х-101 заправлялись и загружались в самолеты только на авиабазе в Энгельсе. Это оказалось грубой ошибкой рашистов. 5 декабря 2022 года неустановленные беспилотники атаковали аэродром. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. После этого почти все боеспособные ракетоносители переместили за Полярный круг, на базу Оленья, что увеличило время подлета к месту пуска ракет.

Спустя 15 месяцев войны результативность применения стратегической авиации значительно упала. Если в начале вторжения, по подсчетам военного эксперта Сергея Згурца, Украина сбивала 30−50% дозвуковых крылатых ракет, а половина остальных не попадала в цель, то в последнее время коэффициент сбивания не опускался ниже 80%.

Однако Россия продолжает террористические атаки, рассчитывая прорывать украинскую ПВО массовым запуском Х-55 без ядерной боеголовки, Х-555 и Х-101.