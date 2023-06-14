Россияне ночью атаковали ракетами Одессу: три человека погибли, 13 ранены

14 июня, 06:53
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Спасатели ликвидируют последствия ночной ракетной атаки РФ на Одессу (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Спасатели ликвидируют последствия ночной ракетной атаки РФ на Одессу (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Российские оккупанты в ночь на среду, 14 июня, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате воздушного боя и взрывной волны повреждены гражданские объекты — три человека погибли, 13 получили ранения.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Оккупанты запустили по Одессе четыре крылатые ракеты Калибр с корабля в Черном море. Ранее в ОК Юг говорили, что, предварительно, силы противовоздушной обороны сбили две.

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Одна из ракет попала в складское помещение одной из торговых сетей. Начался пожар на площади 400 кв. м, есть значительные разрушения. Три человека погибли, еще семь раненых.

Продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.

Также в результате атаки РФ повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шестеро раненых.

ОК Юг
Фото: ОК Юг
ОК Юг
Фото: ОК Юг
ОК Юг
Фото: ОК Юг
ОК Юг
Фото: ОК Юг
ОК Юг
Фото: ОК Юг
ОК Юг
Фото: ОК Юг

В ночь на 10 июня Россия также атаковала Одессу, запустив иранские дроны-камикадзе и ракеты. В результате падения обломков повреждена многоэтажка — погибли три человека, около 30 получили ранения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесса Ракетные удары Война России против Украины Калибр

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