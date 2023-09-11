Игнат оценил данные западных СМИ о том, что Украина может начать использование F-16 в феврале 11 сентября, 19:24 Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Точные сроки, когда Украина получит истребители F-16, пока нельзя спрогнозировать. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 11 сентября.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что группа украинских пилотов, достаточно владеющих английским (менее десяти человек), может быть готова выполнять боевые задачи на F-16 уже в феврале 2024 года.



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Игнат, комментируя материал, сказал, что WSJ обобщила все заявления европейских, американских и украинских политиков.



"…Сказать точно, когда это произойдет, сегодня невозможно. Есть только прогнозы, что начало следующего года — это то, что было бы достаточно неплохо. Мы можем говорить, что это будет быстрее всего, потому что есть процесс не только языковой подготовки, а и сам процесс подготовки применения этого самолета", — отметил спикер.

Он добавил, что летчики в первую очередь должны научиться воевать на F-16.

Ранее уже бывший министр обороны Алексей Резников предположил, что Силы обороны Украины будут использовать истребители F-16 уже весной 2024 года.

Истребители F-16 для Украины — что известно

В середине августа стало известно, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16, как только пилоты закончат обучение.



В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.



20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.



Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».



Инфографика: NV

24 августа намерения поставить Украине F-16 подтвердила Норвегия. Первые истребители, как ожидается, поступят в Украину до конца года.



Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.



Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.



В Пентагоне подтвердили, что США тоже будут обучать защитников Украины обслуживанию и пилотированию F-16.