Резников считает, что ВСУ будут использовать F-16 уже весной 2024 года 3 сентября, 16:52 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Вооруженные силы будут применять истребители F-16 на фронте уже весной 2024 года.

Об этом Резников рассказал в интервью Укринформ.

«Я думаю, в следующем году [будут F-16], весной. Я имею в виду — уже в применении. Потому что на сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры», — подчеркнул глава Минобороны.



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Министр отметил, что отказ международных партнеров предоставить Украине самолеты F-16 никогда не был связан с политическими процессами. Он пояснил, что главным аргументом всегда было то, что Запад боялся создать впечатление в Кремле, что он поднимает уровень эскалации.



Резников отметил, что написал «не одно письмо» обязательств, что Украина не будет использовать оружие НАТО на территории России, а будет применять его только с целью деоккупации временно оккупированных территорий.

Истребители F-16 для Украины — что известно

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начинают тренировки на F-16 в конце августа.

Инфографика: NV

20 августа Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.

Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.

Зеленский сообщал, что Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе.

