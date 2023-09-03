Резников считает, что ВСУ будут использовать F-16 уже весной 2024 года
F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Вооруженные силы будут применять истребители F-16 на фронте уже весной 2024 года.
Об этом Резников рассказал в интервью Укринформ.
«Я думаю, в следующем году [будут F-16], весной. Я имею в виду — уже в применении. Потому что на сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры», — подчеркнул глава Минобороны.
Министр отметил, что отказ международных партнеров предоставить Украине самолеты F-16 никогда не был связан с политическими процессами. Он пояснил, что главным аргументом всегда было то, что Запад боялся создать впечатление в Кремле, что он поднимает уровень эскалации.
Резников отметил, что написал «не одно письмо» обязательств, что Украина не будет использовать оружие НАТО на территории России, а будет применять его только с целью деоккупации временно оккупированных территорий.
Истребители F-16 для Украины — что известно
США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.
В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начинают тренировки на F-16 в конце августа.
20 августа Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.
Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».
24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.
Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.
США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.
Зеленский сообщал, что Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе.