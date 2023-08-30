Румыния и Нидерланды договорились создать тренировочный центр для обучения украинских пилотов на F-16 30 августа, 15:52 Украина получит десятки F-16, некоторые из них — уже до конца текущего года (Фото:Fabian Bimmer/File Photo/Reuters)

Румыния и Нидерланды согласовали создание тренировочного центра для обучения украинских пилотов на F-16 и обслуживания истребителей.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи со своими коллегами из стран ЕС, пишет Укринформ.

По ее словам, база будет находиться на территории Румынии в одном из учебных центром.

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«Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16», — пояснила Оллонгрен.

Истребители F-16 для Украины — что известно

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

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24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.