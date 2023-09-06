«Мы должны идти по списку Андрея». Что хотел изменить в украинской авиации Джус — разговор NV с мамой погибшего пилота 6 сентября, 22:30 NV Премиум Погибший летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус (Фото:juice_fighter / instagram)

Андрей Пильщиков, больше известный по своему позывному Джус, летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

Пилота назвали главным двигателем адвокационной группы, которая добивалась решения о поставках современных истребителей F-16 Украине. Он стремился развиваться и развивать украинскую военную авиацию.

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Он был частью собирательного образа Призрак Киева, ведь оборонял страну с начала полномасштабного российского вторжения. Но незадолго до, в 2021 году, он покинул Воздушные силы, написав записку, где объяснил причины своего решения.

Причины увольнения Джуса из Воздушных сил / Фото: mil.in.ua

Андрей не хотел возвращаться на службу ни при каких обстоятельствах.



Как так произошло и что хотел изменить Джус, в интервью Radio NV объясняет его мама Лилия Аверьянова.

— Мы немного знаем об Андрее как о пилоте, как о Герое, как о человеке, который адвокатировал F-16, очень много для этого сделал. Но мы очень мало знаем о нем как о человеке. Представляю, когда ваш сын приходит к вам и говорит: «Знаешь, мама, я решил стать военным пилотом». Вы как на это отреагировали?

— На самом деле сейчас разные упоминания о нем. Я увидела, что он это говорил совсем иначе другим людям, чем мне. Кому-то он сказал: «Я уже в пять лет знал, что буду летать». Я в пять лет не знала, что он будет летать, честное слово.

Я не знала этого вплоть до того, пока он решился уже подать документы в университет Воздушных сил. Были разные этапы — авиамоделирование, прыжки с парашютами. Но четко, чтобы он мне сказал, что я хочу быть летчиком… Я такое услышала, когда действительно уже подошел момент: когда он уже учился в Авиационном институте, в гражданском, и надо было из одного университета перейти в другой. И только тогда я от него добилась, что он хочет. Поэтому я реально четко не знала его решения.

— Какие были ваши предостережения? Например, «Андрей, ты в своем уме?». Или он настолько был увлечен этим, что невозможно было с этим ничего поделать?

— Я ему ничего абсолютно не запрещала. Это было бы глупо. Я бы просто потеряла с ним контакт. С ним нельзя было спорить.

И все, что он хотел… Я не очень помогала — так, чтобы аж, но и не мешала.

Он даже поступал туда. Я же думаю: «Какова вероятность?». Парень из города Харькова, с обычным здоровьем — не таким, как надо для армии. И думала: «Много экзаменов, много там всяких проблем». Он приходит: «Мама, того срезали, этого срезали; там по здоровью, там еще по чему-то». И приходит: «Я сдал, я сдал, я сдал это». И так получилось, что он прошел.

И, конечно, у меня были возможности, чтобы где-то его подрезали на каком-то экзамене. Но я этого не сделала.

— Это какие у вас были возможности?

— Разные есть люди. Я же тоже преподаватель университета. Я бы могла сказать: «Люди, давайте так, чтобы мой ребенок не служил». Нет. У меня и в помыслах не было этого сделать.

И во всем я его поддерживала. Чтобы понимали все разницу, например, между тем, как учатся студенты обычные, и как подготовить курсанта: это огромная работа семьи.

Когда он начал учиться, это был адский стыд. Потому что это были времена, когда главнокомандующим был [бывший пророссийский президент] Янукович. Было очень обидно и противно смотреть на то, когда заходишь на КПП и портрет висит. И что эти ребята, замечательные ребята, должны подчиняться [ему]. И все эти годы, пока они учились, я видела, в своих руках держала эту гадкую форму, которую им выдавали, очень много было нехороших таких явлений.

Когда уже началось АТО, сразу же и началось обновление и появилось другое отношение к ним. Потому что сначала это было просто как-то унизительно. И очень много приходилось и покупать им, и помогать. То есть многое возлагалось на семьи тех ребят — курсантов, которые учились.

Надо понимать, что каждый этот парень, которого государство подготовило, — это огромная работа была, и безумные средства были вложены в каждого. И мы после окончания его университетской летной работы посчитали, что на каждого из них только на курсантскую подготовку, только на авиационный керосин было потрачено по семь миллионов гривен. Сейчас я уже вижу полную информацию, сколько стоит подготовка полная. Это 100 миллионов гривен на каждого летчика было потрачено государством. И поэтому это действительно золотые ребята.

Это самая дорогая, пожалуй, подготовка из всех специальностей, которые существуют. И поэтому, конечно же, эти ребята должны находиться на особом счету, и уважение к ним должно быть.

Те вопросы, которые уже сейчас возникают, с точки зрения их защиты, другое — об этом надо говорить все время. Потому что мало уделялось внимания вопросам сохранения здоровья, других таких аспектов.

И особенно очень сильно на них повлияла ситуация с катастрофой Ан-26Ш (25 сентября 2020 года под Чугуевом во время учений курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба рухнул военный самолет Ан-26Ш, погибли 25 человек — ред.), когда вся страна буквально содрогнулась от этой ужасной катастрофы.

Все прекрасно знали, какие недостатки, какие проблемы были с организацией, подготовкой, какие были нарушения. И ребята следили за ходом расследования очень тщательно. Потому что они понимали, что если уж в таком вопиющем случае не будет какой-то адекватной реакции власти и адекватного расследования, это значит, что нет надежды тогда и у них. Чего им тогда ожидать? И, к сожалению, сейчас я увидела в новостях, что сорвалось четвертое подготовительное судебное заседание по этой катастрофе.

— Расследование продолжается уже три года.

— Ведь уже война идет. Сейчас все говорят: «Ой, уже не до этого». Слушайте, а семьи? Сколько людей пострадало. Они даже не могут как-то оформить определенные статусы. Это просто издевательство над ними.

И на этом фоне, конечно, очень тяжело ребятам было морально — это видеть и служить дальше. Понимаете?

— Андрей же решил уволиться из Воздушных сил в 2021 году?

— Да.

— Многие его ровесники приняли такое решение. Как Андрей объяснил, почему? Учитывая то, что это дело всей его жизни, его мечта. Почему он решил, что должен уйти?

— Это все из одной группы ребята. Я могу сказать, что я у них была одна харьковская мама. Все остальные были из других городов. Поэтому я их всех видела, все они у меня дома были.

Вадим Ворошилов, все его знают.

— Позывной Karaya.

— Да. Он был как староста, командир группы. Он окончил военный колледж. Это до мозга костей был военный человек. И он говорил, что я никогда не думал, что так получится, что я не подпишу второй контракт. То есть человек на 100% военный уже много лет. И их было пятеро из одной группы.

Проблемы. В интернете даже есть тот список, который Андрей написал. Можно послушать интервью и понять, что эти вопросы и до сих пор насущны. Это все накопилось за годы, за эти пять лет службы в бригадах. И очень много было таких нарушений.

Летная работа, на которой они должны были бы сосредоточиваться, — это, пожалуй, не более 20% от того, что они выполняли в части. Очень много было, будем говорить, глупых всевозможных нагрузок, несвойственных летчикам. Но они офицеры, их загружали, они делали.

Он мне говорил: «Мама, я был на всех должностях, кроме комбрига». То есть и.о. такой [должности], и.о. такой [должности]. Он был старший лейтенант, потом капитан. И он пребывал на должностях и подполковника, на разных. Потому что один в академии, второй в отпуске, третий заболел, четвертый еще что-то. И постоянно «затыкали дыры», и постоянно приходилось выполнять совершенно разные поручения.

Кто-то хотел выпрыгнуть из окна — «иди спасай», кто-то пьяный попал куда-то — надо тоже идти спасать. Короче говоря: это абсолютно не касалось его прямой работы.

Очень плохо, когда таких специалистов, которые должны сосредоточиться только на самолетах, только на летной работе, заставляют делать какие-то обычные, внутренние виды работ.

Я уже не говорю о куче бумаг, всякие эти тетради по летной подготовке. Я не знаю, еще с каких пор это все было придумано, и все так тянулось и тянулось. Это такая традиция, которую никто никак не может пресечь. Она тянется до сих пор.

Этот спрут с советских времен туда как заполз, и он до сих пор там душит ту внутреннюю работу. Если мы хотим перейти на какие-то стандарты НАТО, на какую-то нормальную организацию этой службы, нельзя это все оставить и говорить, что мы внедряем западные стандарты. Оно несовместимо в принципе.

Он уже в то время был за границей. Как курсант он был в группе в Норвегии, а уже дальше он был…

— Где-то там он и получил этот позывной Джус.

— Позывной Джус — это уже было в Калифорнии. У меня есть эта запись — видео, все эти процедуры получения этого [позывного].

Он был лично на таких учениях. [Это были] штабные учения НАТО в Измире, в Турции. Дальше у нас было Чистое небо, а затем — поездка в Калифорнию.

И все это, понимаете, в его голове просто какой-то разрыв шаблона, по сравнению с тем, что у нас творится. И поэтому он отчаянно хотел это все как-то пробивать. И даже то, как он себя вел, как он выглядел — он отчаянно создавал имидж вестернизированного пилота в наших реалиях.

— Он возвращается с таких, например, учений и видит, что там тетради. Вместо того чтобы летать, надо заполнить их.

— Конечно. У них 15 минут предполетного такого брифинга, и все — пошли лететь. У них там постоянная боевая готовность.

У нас это называется летная смена. Летную смену готовят, пыхтят все. Подготовили летную смену, улетели, снова сидят. У нас совершенно разные подходы к этому.

И очень много было вопросов по социальной защите. Это было известно и раньше, когда что-то случалось. Были катастрофы, к сожалению, и до войны. И как эти семьи оказывались без социальной защиты? Это не секрет, что именно летчики сбрасывались со своей зарплаты, той семье каждый месяц перечисляли деньги. То есть не было ответственности.

Люди ведь служили, люди свою жизнь отдавали. И мы, родители, отдали своих детей этому руководству, которое должно было бы оценить, кого мы отдали. Мы от себя самое дорогое оторвали и дали, чтобы правильно применять способности наших детей. И поэтому, когда все буквально билось об эту стену бюрократическую, каких-то идиотских амбиций — полковничьих, генеральских — это уже была та грань, когда ребята не выдержали.

Видят, что ничего не делается, и они просто за один день подали все рапорты, что уже у них заканчивается контракт, а они дальше не будут работать.

— Как Андрей видел свое будущее после того, как ушел из Воздушных сил?

— Я могу сказать, что он уже не хотел возвращаться туда ни при каких обстоятельствах. Его вернула только война.

Они все пошли в службу занятости, стали на учет как безработные. И так было несколько месяцев. Ребята просто уже хотели немножко отдохнуть, поискать новую работу. Он сдал тесты по английскому — [уровень B2]. Он устроился на очень хорошую работу в Киеве. Это концерн, подчиненный Министерству обороны. То есть он [остался] в русле военной работы.

Весь его опыт, который у него был, не только по авиации, но и по вооружению, он там очень пригодился. Он там несколько месяцев буквально поработал. Но и там он был уместен и активен, вписался очень хорошо в коллектив. Он мечтал жить просто нормальной гражданской жизнью в Киеве.

Он уже не служил, но не обрывал никаких связей с бригадой. Он им помогал. Он дотягивал всевозможные моменты. Если вы видели, на 30 лет независимости он сделал целый выпуск специальных футболок с самолетами для своей бригады. Половина Василькова наверняка ходит в таких футболках. Это тоже кому-то надо было сделать. То есть он был еще тот пиарщик.

И он дотягивал моменты, которые в армии очень тупо развиваются. Это всевозможные сувенирные вещи. Потому что когда приезжают зарубежные делегации тех же летчиков, у них есть определенные сувениры, которыми обмениваются. Они снимают с себя футболки, меняются, летными куртками меняются. У них есть разные-разные такие вещи, сувениры их бригад. Шевроны — само собой. А они, когда ездили за границу, мало кому приходило в голову, что надо же иметь при себе какие-то сувениры.

— Это же часть культуры. Это важно на самом деле и внутри общества.

— Конечно. И он за свои деньги это покупал. Потому что он понимал. «Мама», — говорит, — «мы сейчас будем обмениваться, а что мы дадим?» А у нас ничего. И реально мы ходили в Харькове, покупали какие-то сувенирные тарелки, что-то еще такое. В Турцию он привозил тоже какие-то сувениры.

Сейчас, разумеется, скажут, что война, и, как говорится, не до этого. Но на самом деле надо всегда об этом думать. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали в том формате, то мы должны даже это учитывать.

И он, будучи уже не на службе, все время помогал.

К нему всегда обращались, потому что у него была куча документов. Просто рабочих документов, которые на каждый день нужны. Ему все время звонят: «Андрюха, у тебя есть вот такое заявление? А у тебя есть вот такая служебная записка?». У него все было. У него были томами жесткие диски, на них было записано все.

— Масштабное вторжение вернуло Андрея в Воздушные силы. Эта советскость никуда не делась? Что он об этом говорил? Видел ли он какие-то сдвиги положительные?

— Уже положительным было то, что сменили командующего Воздушными силами, потому что предыдущий — это было просто… Лично в отношении него — это был просто буллинг и издевательства, которые позволял себе этот человек, который, кстати, сейчас и затягивает суд по Ан-26Ш.

Сейчас мы знаем, что у нас командующий Воздушными силами ракетчик. Он доверяет командующим авиацией. Но это совсем другой человек. И это уже хорошо.

И хорошо, что уже продуктивно работает пресс-служба Воздушных сил. Мы видим их активность. Это тоже надо было. Это тоже не без его помощи.

— А тетради писали?

— А как же, господи. Я надеюсь очень, что сейчас ребята просто их не пишут, потому что некогда. Надо отдыхать, надо как-то подготовиться к войне, а не писать эти глупости. Поэтому эти все бюрократические вещи — это надо искоренять.

Есть алгоритм, как это делается на Западе. Если мы хотим продвигаться по их концепции, то это надо просто взять и сделать, как люди сделали. И не выдумывать никаких гибридов. Оно просто несовместимо.

— Я также читал ту записку, которую Андрей написал. Он перечислял, что именно не так с Воздушными силами. Процитирую: «Формализм в системе безопасности пилотов». И сейчас произошла та трагедия на Житомирщине, в которой он погиб. Это огромная потеря для всех украинцев. Мы понимаем, что сейчас идет расследование. Как вам объяснили, что могло произойти?

— Как мне объяснили, из наиболее вероятного, могло быть ослепление одного из пилотов. Такое бывает иногда, что солнце попадает под таким углом. Опять же, вопрос к медицине. Потому что те два пилота были… Один с пенсии отозван, и второй старший.

Я с чем столкнулась? Андрей же сам себя мобилизовал. Не через военкомат. Он просто пошел в бригаду. И так сделали многие [пилоты]. И эти люди, которые мобилизованы, они не прошли военную врачебную летную комиссию. Они пошли просто сразу воевать.

Я говорю: «Слушай, а должны были же ВЛК сделать?» Он говорит: «Мама, я уже год [служу]. Обо мне просто забыли, потому что я „мобик“. Никто не спрашивал». Он сам пошел и себе ту летную комиссию сделал. Сам пошел и проверился.

Есть контрактные военные, с них это требуется жестко. А как-то так получилось, что этих всех, мобилизованных, пропустили. Могли строго не проверять состояние их здоровья.

Я уже не говорю о том, чтобы где-то восстановиться. За все годы ни одного предложения какой-то санаторной путевки. Ничего не было. И очень много вопросов по здоровью мы дотягивали сами.

У меня есть много друзей-врачей в Харькове. Так мы за время отпуска делали более-менее совершенное обследование по тем вопросам, которые его беспокоили — зрение и другое. Потому что проблемы же могли быть и с питанием. У них не было нормального распорядка жизни просто. И ночные дежурства сверхурочные были. При том что [должно было быть] шесть в месяц, а они служили по 20 дежурств. Старшие офицеры не хотели идти на дежурство. И их [отправляли]: «Вы ребята молодые, у вас семьи нет, идите дежурьте». Это все сказывалось на здоровье. На всем.

То, что мы его не успели поженить, и у меня уже никогда не будет внуков — это тоже эта система, которая просто отбирала жизнь у этих ребят, они даже не организовали свою личную жизнь из-за этого. Об этом никто не думает вообще.

Сейчас, конечно, условия, несопоставимы. У нас было время до войны, по крайней мере полгода, чтобы сдвинуть [решение тех проблем], о которых он написал. Здесь надо было консолидироваться с законодателями. Здесь сложновато, понимаете?

Почему они ушли? Они хотели это снаружи уже продавливать, потому что изнутри система сопротивляется. Изнутри ты ничего не сделаешь. И они сделали серию интервью. Мы их нашли. Где тот же Вадим Ворошилов рассказывает, почему и как. Я Андрея спрашиваю: «Чего Вадик заговорил так хорошо?». А он говорит: «Я у него продюсер, мы вместе это придумываем». Они пытались извне «поджимать» и вбрасывать эту информацию, зачем они ушли, чтобы она не заглохла.

Я уже не говорю, что должен быть выставлен счет тем, кто это подписал; тем, кто никаких уступок не сделал. А если бы хотя бы в чем-то сделали какие-то уступки, они не ушли бы.

А эта упрямая позиция командующего, который просто их унижал… И на этом человеке висит здоровенный долг перед Украиной. Я уже говорила: 100 миллионов гривен на подготовку каждого. Это значит, сколько? Полмиллиарда коту под хвост. Мы спрашиваем: где деньги народа Украины? А кто спросил, кто дал право распоряжаться этими деньгами таким образом? Кто ему дал право не послушать и отпустить готовых молодых пилотов?

Вот об этом надо думать. Потому что собственные амбиции перевесили интересы Украины. И это самое большое преступление. И, к сожалению, сейчас есть также еще такие лица, которые, например, вычеркнули Андрея из списка в первую группу на F-16. Значит, кому-то где-то он что-то не то сказал, и они просто на нем отыгрались. И роковая произошла ситуация.

— Все украинцы вам очень благодарны за вашего сына. Это огромная трагедия для всех. Единственное, что мы можем изменить, чтобы не было такого недостойного отношения к нашим пилотам.

— Мы должны идти по списку и выполнять то, что он хотел бы, чтобы было выполнено.