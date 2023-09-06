«Мы должны идти по списку Андрея». Что хотел изменить в украинской авиации Джус — разговор NV с мамой погибшего пилота

6 сентября, 22:30
NV Премиум
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Погибший летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус (Фото:juice_fighter / instagram)

Погибший летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус (Фото:juice_fighter / instagram)

Автор: Алексей Тарасов

Андрей Пильщиков, больше известный по своему позывному Джус, летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

Пилота назвали главным двигателем адвокационной группы, которая добивалась решения о поставках современных истребителей F-16 Украине. Он стремился развиваться и развивать украинскую военную авиацию.

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Он был частью собирательного образа Призрак Киева, ведь оборонял страну с начала полномасштабного российского вторжения. Но незадолго до, в 2021 году, он покинул Воздушные силы, написав записку, где объяснил причины своего решения.

Причины увольнения Джуса из Воздушных сил (Фото: mil.in.ua)
Причины увольнения Джуса из Воздушных сил / Фото: mil.in.ua

Андрей не хотел возвращаться на службу ни при каких обстоятельствах.

Как так произошло и что хотел изменить Джус, в интервью Radio NV объясняет его мама Лилия Аверьянова.

— Мы немного знаем об Андрее как о пилоте, как о Герое, как о человеке, который адвокатировал F-16, очень много для этого сделал. Но мы очень мало знаем о нем как о человеке. Представляю, когда ваш сын приходит к вам и говорит: «Знаешь, мама, я решил стать военным пилотом». Вы как на это отреагировали?

— На самом деле сейчас разные упоминания о нем. Я увидела, что он это говорил совсем иначе другим людям, чем мне. Кому-то он сказал: «Я уже в пять лет знал, что буду летать». Я в пять лет не знала, что он будет летать, честное слово.

Я не знала этого вплоть до того, пока он решился уже подать документы в университет Воздушных сил. Были разные этапы — авиамоделирование, прыжки с парашютами. Но четко, чтобы он мне сказал, что я хочу быть летчиком… Я такое услышала, когда действительно уже подошел момент: когда он уже учился в Авиационном институте, в гражданском, и надо было из одного университета перейти в другой. И только тогда я от него добилась, что он хочет. Поэтому я реально четко не знала его решения.

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— Какие были ваши предостережения? Например, «Андрей, ты в своем уме?». Или он настолько был увлечен этим, что невозможно было с этим ничего поделать?

— Я ему ничего абсолютно не запрещала. Это было бы глупо. Я бы просто потеряла с ним контакт. С ним нельзя было спорить.

И все, что он хотел… Я не очень помогала — так, чтобы аж, но и не мешала.

Он даже поступал туда. Я же думаю: «Какова вероятность?». Парень из города Харькова, с обычным здоровьем — не таким, как надо для армии. И думала: «Много экзаменов, много там всяких проблем». Он приходит: «Мама, того срезали, этого срезали; там по здоровью, там еще по чему-то». И приходит: «Я сдал, я сдал, я сдал это». И так получилось, что он прошел.

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И, конечно, у меня были возможности, чтобы где-то его подрезали на каком-то экзамене. Но я этого не сделала.

— Это какие у вас были возможности?

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— Разные есть люди. Я же тоже преподаватель университета. Я бы могла сказать: «Люди, давайте так, чтобы мой ребенок не служил». Нет. У меня и в помыслах не было этого сделать.

И во всем я его поддерживала. Чтобы понимали все разницу, например, между тем, как учатся студенты обычные, и как подготовить курсанта: это огромная работа семьи.

Когда он начал учиться, это был адский стыд. Потому что это были времена, когда главнокомандующим был [бывший пророссийский президент] Янукович. Было очень обидно и противно смотреть на то, когда заходишь на КПП и портрет висит. И что эти ребята, замечательные ребята, должны подчиняться [ему]. И все эти годы, пока они учились, я видела, в своих руках держала эту гадкую форму, которую им выдавали, очень много было нехороших таких явлений.

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Когда уже началось АТО, сразу же и началось обновление и появилось другое отношение к ним. Потому что сначала это было просто как-то унизительно. И очень много приходилось и покупать им, и помогать. То есть многое возлагалось на семьи тех ребят — курсантов, которые учились.

Надо понимать, что каждый этот парень, которого государство подготовило, — это огромная работа была, и безумные средства были вложены в каждого. И мы после окончания его университетской летной работы посчитали, что на каждого из них только на курсантскую подготовку, только на авиационный керосин было потрачено по семь миллионов гривен. Сейчас я уже вижу полную информацию, сколько стоит подготовка полная. Это 100 миллионов гривен на каждого летчика было потрачено государством. И поэтому это действительно золотые ребята.

Это самая дорогая, пожалуй, подготовка из всех специальностей, которые существуют. И поэтому, конечно же, эти ребята должны находиться на особом счету, и уважение к ним должно быть.

Те вопросы, которые уже сейчас возникают, с точки зрения их защиты, другое — об этом надо говорить все время. Потому что мало уделялось внимания вопросам сохранения здоровья, других таких аспектов.

И особенно очень сильно на них повлияла ситуация с катастрофой Ан-26Ш (25 сентября 2020 года под Чугуевом во время учений курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба рухнул военный самолет Ан-26Ш, погибли 25 человек — ред.), когда вся страна буквально содрогнулась от этой ужасной катастрофы.

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Все прекрасно знали, какие недостатки, какие проблемы были с организацией, подготовкой, какие были нарушения. И ребята следили за ходом расследования очень тщательно. Потому что они понимали, что если уж в таком вопиющем случае не будет какой-то адекватной реакции власти и адекватного расследования, это значит, что нет надежды тогда и у них. Чего им тогда ожидать? И, к сожалению, сейчас я увидела в новостях, что сорвалось четвертое подготовительное судебное заседание по этой катастрофе.

— Расследование продолжается уже три года.

— Ведь уже война идет. Сейчас все говорят: «Ой, уже не до этого». Слушайте, а семьи? Сколько людей пострадало. Они даже не могут как-то оформить определенные статусы. Это просто издевательство над ними.

И на этом фоне, конечно, очень тяжело ребятам было морально — это видеть и служить дальше. Понимаете?

— Андрей же решил уволиться из Воздушных сил в 2021 году?

— Да.

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— Многие его ровесники приняли такое решение. Как Андрей объяснил, почему? Учитывая то, что это дело всей его жизни, его мечта. Почему он решил, что должен уйти?

— Это все из одной группы ребята. Я могу сказать, что я у них была одна харьковская мама. Все остальные были из других городов. Поэтому я их всех видела, все они у меня дома были.

Вадим Ворошилов, все его знают.

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— Позывной Karaya.

— Да. Он был как староста, командир группы. Он окончил военный колледж. Это до мозга костей был военный человек. И он говорил, что я никогда не думал, что так получится, что я не подпишу второй контракт. То есть человек на 100% военный уже много лет. И их было пятеро из одной группы.

Проблемы. В интернете даже есть тот список, который Андрей написал. Можно послушать интервью и понять, что эти вопросы и до сих пор насущны. Это все накопилось за годы, за эти пять лет службы в бригадах. И очень много было таких нарушений.

Летная работа, на которой они должны были бы сосредоточиваться, — это, пожалуй, не более 20% от того, что они выполняли в части. Очень много было, будем говорить, глупых всевозможных нагрузок, несвойственных летчикам. Но они офицеры, их загружали, они делали.

Он мне говорил: «Мама, я был на всех должностях, кроме комбрига». То есть и.о. такой [должности], и.о. такой [должности]. Он был старший лейтенант, потом капитан. И он пребывал на должностях и подполковника, на разных. Потому что один в академии, второй в отпуске, третий заболел, четвертый еще что-то. И постоянно «затыкали дыры», и постоянно приходилось выполнять совершенно разные поручения.

Кто-то хотел выпрыгнуть из окна — «иди спасай», кто-то пьяный попал куда-то — надо тоже идти спасать. Короче говоря: это абсолютно не касалось его прямой работы.

Очень плохо, когда таких специалистов, которые должны сосредоточиться только на самолетах, только на летной работе, заставляют делать какие-то обычные, внутренние виды работ.

Я уже не говорю о куче бумаг, всякие эти тетради по летной подготовке. Я не знаю, еще с каких пор это все было придумано, и все так тянулось и тянулось. Это такая традиция, которую никто никак не может пресечь. Она тянется до сих пор.

https://www.youtube.com/watch?v=5kxGwV3VUmw

Этот спрут с советских времен туда как заполз, и он до сих пор там душит ту внутреннюю работу. Если мы хотим перейти на какие-то стандарты НАТО, на какую-то нормальную организацию этой службы, нельзя это все оставить и говорить, что мы внедряем западные стандарты. Оно несовместимо в принципе.

Он уже в то время был за границей. Как курсант он был в группе в Норвегии, а уже дальше он был…

— Где-то там он и получил этот позывной Джус.

— Позывной Джус — это уже было в Калифорнии. У меня есть эта запись — видео, все эти процедуры получения этого [позывного].

Он был лично на таких учениях. [Это были] штабные учения НАТО в Измире, в Турции. Дальше у нас было Чистое небо, а затем — поездка в Калифорнию.

И все это, понимаете, в его голове просто какой-то разрыв шаблона, по сравнению с тем, что у нас творится. И поэтому он отчаянно хотел это все как-то пробивать. И даже то, как он себя вел, как он выглядел — он отчаянно создавал имидж вестернизированного пилота в наших реалиях.

— Он возвращается с таких, например, учений и видит, что там тетради. Вместо того чтобы летать, надо заполнить их.

— Конечно. У них 15 минут предполетного такого брифинга, и все — пошли лететь. У них там постоянная боевая готовность.

У нас это называется летная смена. Летную смену готовят, пыхтят все. Подготовили летную смену, улетели, снова сидят. У нас совершенно разные подходы к этому.

И очень много было вопросов по социальной защите. Это было известно и раньше, когда что-то случалось. Были катастрофы, к сожалению, и до войны. И как эти семьи оказывались без социальной защиты? Это не секрет, что именно летчики сбрасывались со своей зарплаты, той семье каждый месяц перечисляли деньги. То есть не было ответственности.

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Люди ведь служили, люди свою жизнь отдавали. И мы, родители, отдали своих детей этому руководству, которое должно было бы оценить, кого мы отдали. Мы от себя самое дорогое оторвали и дали, чтобы правильно применять способности наших детей. И поэтому, когда все буквально билось об эту стену бюрократическую, каких-то идиотских амбиций — полковничьих, генеральских — это уже была та грань, когда ребята не выдержали.

Видят, что ничего не делается, и они просто за один день подали все рапорты, что уже у них заканчивается контракт, а они дальше не будут работать.

— Как Андрей видел свое будущее после того, как ушел из Воздушных сил?

— Я могу сказать, что он уже не хотел возвращаться туда ни при каких обстоятельствах. Его вернула только война.

Они все пошли в службу занятости, стали на учет как безработные. И так было несколько месяцев. Ребята просто уже хотели немножко отдохнуть, поискать новую работу. Он сдал тесты по английскому — [уровень B2]. Он устроился на очень хорошую работу в Киеве. Это концерн, подчиненный Министерству обороны. То есть он [остался] в русле военной работы.

Весь его опыт, который у него был, не только по авиации, но и по вооружению, он там очень пригодился. Он там несколько месяцев буквально поработал. Но и там он был уместен и активен, вписался очень хорошо в коллектив. Он мечтал жить просто нормальной гражданской жизнью в Киеве.

Он уже не служил, но не обрывал никаких связей с бригадой. Он им помогал. Он дотягивал всевозможные моменты. Если вы видели, на 30 лет независимости он сделал целый выпуск специальных футболок с самолетами для своей бригады. Половина Василькова наверняка ходит в таких футболках. Это тоже кому-то надо было сделать. То есть он был еще тот пиарщик.

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И он дотягивал моменты, которые в армии очень тупо развиваются. Это всевозможные сувенирные вещи. Потому что когда приезжают зарубежные делегации тех же летчиков, у них есть определенные сувениры, которыми обмениваются. Они снимают с себя футболки, меняются, летными куртками меняются. У них есть разные-разные такие вещи, сувениры их бригад. Шевроны — само собой. А они, когда ездили за границу, мало кому приходило в голову, что надо же иметь при себе какие-то сувениры.

— Это же часть культуры. Это важно на самом деле и внутри общества.

— Конечно. И он за свои деньги это покупал. Потому что он понимал. «Мама», — говорит, — «мы сейчас будем обмениваться, а что мы дадим?» А у нас ничего. И реально мы ходили в Харькове, покупали какие-то сувенирные тарелки, что-то еще такое. В Турцию он привозил тоже какие-то сувениры.

Сейчас, разумеется, скажут, что война, и, как говорится, не до этого. Но на самом деле надо всегда об этом думать. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали в том формате, то мы должны даже это учитывать.

И он, будучи уже не на службе, все время помогал.

К нему всегда обращались, потому что у него была куча документов. Просто рабочих документов, которые на каждый день нужны. Ему все время звонят: «Андрюха, у тебя есть вот такое заявление? А у тебя есть вот такая служебная записка?». У него все было. У него были томами жесткие диски, на них было записано все.

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— Масштабное вторжение вернуло Андрея в Воздушные силы. Эта советскость никуда не делась? Что он об этом говорил? Видел ли он какие-то сдвиги положительные?

— Уже положительным было то, что сменили командующего Воздушными силами, потому что предыдущий — это было просто… Лично в отношении него — это был просто буллинг и издевательства, которые позволял себе этот человек, который, кстати, сейчас и затягивает суд по Ан-26Ш.

Сейчас мы знаем, что у нас командующий Воздушными силами ракетчик. Он доверяет командующим авиацией. Но это совсем другой человек. И это уже хорошо.

И хорошо, что уже продуктивно работает пресс-служба Воздушных сил. Мы видим их активность. Это тоже надо было. Это тоже не без его помощи.

— А тетради писали?

— А как же, господи. Я надеюсь очень, что сейчас ребята просто их не пишут, потому что некогда. Надо отдыхать, надо как-то подготовиться к войне, а не писать эти глупости. Поэтому эти все бюрократические вещи — это надо искоренять.

Есть алгоритм, как это делается на Западе. Если мы хотим продвигаться по их концепции, то это надо просто взять и сделать, как люди сделали. И не выдумывать никаких гибридов. Оно просто несовместимо.

— Я также читал ту записку, которую Андрей написал. Он перечислял, что именно не так с Воздушными силами. Процитирую: «Формализм в системе безопасности пилотов». И сейчас произошла та трагедия на Житомирщине, в которой он погиб. Это огромная потеря для всех украинцев. Мы понимаем, что сейчас идет расследование. Как вам объяснили, что могло произойти?

— Как мне объяснили, из наиболее вероятного, могло быть ослепление одного из пилотов. Такое бывает иногда, что солнце попадает под таким углом. Опять же, вопрос к медицине. Потому что те два пилота были… Один с пенсии отозван, и второй старший.

Я с чем столкнулась? Андрей же сам себя мобилизовал. Не через военкомат. Он просто пошел в бригаду. И так сделали многие [пилоты]. И эти люди, которые мобилизованы, они не прошли военную врачебную летную комиссию. Они пошли просто сразу воевать.

Я говорю: «Слушай, а должны были же ВЛК сделать?» Он говорит: «Мама, я уже год [служу]. Обо мне просто забыли, потому что я „мобик“. Никто не спрашивал». Он сам пошел и себе ту летную комиссию сделал. Сам пошел и проверился.

Есть контрактные военные, с них это требуется жестко. А как-то так получилось, что этих всех, мобилизованных, пропустили. Могли строго не проверять состояние их здоровья.

Я уже не говорю о том, чтобы где-то восстановиться. За все годы ни одного предложения какой-то санаторной путевки. Ничего не было. И очень много вопросов по здоровью мы дотягивали сами.

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У меня есть много друзей-врачей в Харькове. Так мы за время отпуска делали более-менее совершенное обследование по тем вопросам, которые его беспокоили — зрение и другое. Потому что проблемы же могли быть и с питанием. У них не было нормального распорядка жизни просто. И ночные дежурства сверхурочные были. При том что [должно было быть] шесть в месяц, а они служили по 20 дежурств. Старшие офицеры не хотели идти на дежурство. И их [отправляли]: «Вы ребята молодые, у вас семьи нет, идите дежурьте». Это все сказывалось на здоровье. На всем.

То, что мы его не успели поженить, и у меня уже никогда не будет внуков — это тоже эта система, которая просто отбирала жизнь у этих ребят, они даже не организовали свою личную жизнь из-за этого. Об этом никто не думает вообще.

Сейчас, конечно, условия, несопоставимы. У нас было время до войны, по крайней мере полгода, чтобы сдвинуть [решение тех проблем], о которых он написал. Здесь надо было консолидироваться с законодателями. Здесь сложновато, понимаете?

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Почему они ушли? Они хотели это снаружи уже продавливать, потому что изнутри система сопротивляется. Изнутри ты ничего не сделаешь. И они сделали серию интервью. Мы их нашли. Где тот же Вадим Ворошилов рассказывает, почему и как. Я Андрея спрашиваю: «Чего Вадик заговорил так хорошо?». А он говорит: «Я у него продюсер, мы вместе это придумываем». Они пытались извне «поджимать» и вбрасывать эту информацию, зачем они ушли, чтобы она не заглохла.

Я уже не говорю, что должен быть выставлен счет тем, кто это подписал; тем, кто никаких уступок не сделал. А если бы хотя бы в чем-то сделали какие-то уступки, они не ушли бы.

А эта упрямая позиция командующего, который просто их унижал… И на этом человеке висит здоровенный долг перед Украиной. Я уже говорила: 100 миллионов гривен на подготовку каждого. Это значит, сколько? Полмиллиарда коту под хвост. Мы спрашиваем: где деньги народа Украины? А кто спросил, кто дал право распоряжаться этими деньгами таким образом? Кто ему дал право не послушать и отпустить готовых молодых пилотов?

Вот об этом надо думать. Потому что собственные амбиции перевесили интересы Украины. И это самое большое преступление. И, к сожалению, сейчас есть также еще такие лица, которые, например, вычеркнули Андрея из списка в первую группу на F-16. Значит, кому-то где-то он что-то не то сказал, и они просто на нем отыгрались. И роковая произошла ситуация.

— Все украинцы вам очень благодарны за вашего сына. Это огромная трагедия для всех. Единственное, что мы можем изменить, чтобы не было такого недостойного отношения к нашим пилотам.

— Мы должны идти по списку и выполнять то, что он хотел бы, чтобы было выполнено.

Теги:   Авиация Интервью NV МиГ-29 Военная авиация F-16 Пилоты Летчик Радио NV Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Андрей Пильщиков (Джус)

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