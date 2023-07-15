Сколько F-16 нужно Украине, чтобы получить преимущество в воздухе: подсчет военного эксперт 15 июля, 20:52 F-16 (Фото:South Korea Defense Ministry / Handout via REUTERS)

Азербайджанский военный аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде считает, что Украине нужно до 100 истребителей F-16 для «переворота» в войне, развязанной страной-агрессором Россией.

В интервью NV эксперт отметил, что F-16 серьезно усилят огневые возможности Украины и позволят добиться преимущества в воздухе по воздушным целям, а также — преимущества на Черном море.



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По мнению Рустамзаде, 80−100 истребителей позволят «совершить переворот в войне» и качнуть чашу весов в пользу Украины.

«Я считаю, что [Украине нужно] 100 единиц с привлечением самолета — летающего радара или с выделением специальных наземных радаров, которые будут обеспечивать дальнее радиолокационное обнаружение для истребителей F-16, а также выделением специальных сил и ресурсов для борьбы с противовоздушным оборудованием противника. Такое количество истребителей позволит украинской армии привлекать воздушные патрули в количестве по пять-восемь пар. Если вы привлечете восемь пар истребителей, то три пары работают по воздушным целям, изолируют боевые действия, чтобы не подлетала авиация от противника. А остальные, скажем, пять пар дежурят в воздухе и поражают мосты, наведение мостов, переправы», — объяснил он.

Инфографика: NV

Рустамзаде также рассказал, чем радар F-16 отличается от радара МиГ-29. По его словам, радар МиГа плохо видит цели, летящие на малой высоте, а американский истребитель со своим радаром «просто не подпустит ни один [российский ударный вертолет] Ка-52 ближе 50 км к линии столкновения».

Передача F-16 Украине — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально решать, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также в программу можно включить другие типы истребителей.



6 июля Румыния объявила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.



При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ. Резников говорил, что Украина возьмет на вооружение F-16 не раньше нового 2024 года.

