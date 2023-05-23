Союзники Украины будут определять индивидуально, когда начинать обучение украинских пилотов на истребителях 23 мая, 17:36 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Западные союзники Украины будут определять индивидуально, когда начинать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. При этом страны НАТО также работают над увеличением военного производства.

Об этом в комментарии журналистам перед советом министров обороны ЕС заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«В последние дни мы услышали объявление от нескольких союзников, в том числе от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и нескольких европейских союзников, что они начнут обучение (украинских — ред.) пилотов на современных западных истребителях стандарта НАТО. Это свидетельствует о нашей готовности стоять рядом с Украиной и быть готовыми к долгосрочным мерам. Я оставлю это отдельным союзникам — объявить, когда именно они начнут обучение», — отметил он.

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Генсек НАТО добавил, что Западу крайне необходимо наращивать военное производство.

«Сейчас это война на истощение, а война на истощение становится битвой за логистику, а затем за производство. Наращивание производства абсолютно ключевое», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в первую очередь речь идет об увеличении объемов производства боеприпасов.

«Конечно, чтобы продолжать поддерживать Украину нам также нужно наращивать производство оружия и боеприпасов. Теперь я вижу, что все больше и больше членов НАТО подписывают контракты, и это то, что нам нужно, чтобы гарантировать, что производство действительно увеличивается», — добавил. чиновник.

Йенс Стольенберг пояснил, что в настоящее время Альянс пересматривает руководящие принципы по увеличению производства боеприпасов, которые имеют решающее значение для боя, включая боеприпасы 155 калибра, «критически важные в войне в Украине». В июне должна пройти встреча по этому вопросу с участием стран НАТО, ЕС и Украины, отметил он.

«Я решил пригласить представителей оборонной промышленности с обеих сторон Атлантики на наше заседание министров обороны в следующем месяце на мероприятие, на котором мы будем общаться непосредственно со всеми министрами и оборонной промышленностью. ЕС, конечно, приглашен, Украина приглашена на это событие», — рассказал генсек. .

К мероприятию должны присоединиться высокий представитель ЕС по вопросам обороны и внешней политики Жозеп Боррель, а также еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, чтобы обеспечить полное взаимодействие с оборонной промышленностью, добавил Столтенберг.