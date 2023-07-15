«Некрасиво так говорить». Рустамзаде эмоционально оценивает риторику НАТО по контрнаступлению без F-16 и реалистично — перспективы ВСУ 15 июля, 07:40 NV Премиум На фронте армии достигли состояния паритета, маневры ограничены минированием территорий (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде объясняет, по каким показателям определить, истощен ли противник, реалистично оценивает возможности Украины и рассказывает о советском критерии, по которому и сегодня оценивают генерала в России.

Большая война, развязанная Россией в Украине в феврале 2022 года, приближается к рубежу полтора года. Украинские войска медленно продвигаются, стремясь отдалить линию фронта на юге и востоке страны, сталкиваются с серьезным сопротивлением противника.

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NV поговорил с азербайджанским военным экспертом Агилем Рустамзаде о том, что может кардинально изменить ситуацию на фронте, какое оружие Украина может использовать, чтобы достигнуть большего успеха в наступлении, когда политические проблемы России станут ее военными проблемами, а также сколько может тянуться взаимная война на истощение.

— Уже довольно долго мы наблюдаем паритет военных возможностей России и Украины на поле боя, никто из противников сейчас не способен к масштабным военным прорывам. В какой временной перспективе ситуация на фронте все же может измениться и что может сделать Украина, учитывая наличные ресурсы?

— Да, такой баланс сил сложился после боев за Лисичанск, сейчас ни одна из сторон не имеет решительного преимущества над другой. И любой из сторон нужно определенное время, чтобы аккумулировать ресурсы, силы и средства для проведения тактических и наступательных операций на каком-либо участке фронта. А вот что может изменить этот баланс? Частично этот баланс уже качнулся. Украина получила возможности дальнего ракетного удара, сейчас у вас есть возможность высокоточными ударами поражать цели противника. Французские ракеты SCALP — это аналог Storm Shadow — также будут переданы Украине. Но дело в том, что вы уже несколько месяцев применяете Storm Shadow, и, даже если вам передадут ATACMS вместе со «скальпами», для них просто не будет хватать целей. Потому что ваш противник стал рассредотачиваться. Склады боеприпасов на несколько тысяч или десятков тысяч тонн враг уже не аккумулирует в одном месте. То, что нужно Украине, — конечно, авиация. Со всеми ее компонентами, со всеми ее силами и средствами. Истребитель F-16 смог бы стать сейчас геймченджером, как в свое время им стали HIMARS.

— То есть, до момента, когда у Украины появятся F-16, сложно говорить о принципиальном изменении положения, в котором сегодня оказалась армия?