«Все имеют боевой опыт». Игнат рассказал, сколько украинских пилотов будут учиться летать на F-16 11 июня, 09:13 Датский истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup через REUTERS)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV рассказал, сколько украинских пилотов будут обучаться летать на истребителях F-16.

«Списки [пилотов, которые поедут на обучение по F-16] уже давно готовы. Они поедут волнами. Мы не можем сразу всех отправить учиться, потому что летчики ежедневно выполняют десятки боевых задач в небе [в зоне боевых действий]», — рассказал Игнат в эфире Radio NV.

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По словам представителя Воздушных сил, в первой волне могут выехать несколько десятков пилотов, после которых на обучение отправится вторая волна.

«Есть достаточно пилотов, которые могут овладеть этим самолетом. Приоритет будут иметь те, кто знает английский язык и имеет перспективу прохождения службы, то есть являются сравнительно молодыми пилотами. Потому что пилот, который будет готовиться на новый тип самолета F-16, возможно, в перспективе [пересядет на] на более новые типы, которые мы будем иметь», — объяснил он.

Игнат отметил, что F-16 может стать для Украины переходным самолетом к F-35.

«Все пилоты, которые будут учиться за рубежом, имеют боевой опыт в борьбе с оккупантом. Они принимали участие в боевых действиях. Поэтому это не будут пилоты с нуля, им не нужно учиться летать и воевать, — они уже это умеют. Им нужно переобучиться на новый тип самолета, на современную технику. Это как пересесть из Жигулей в БМВ с коробкой автомат», — сказал также представитель Воздушных сил.

22 мая высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16.

Однако 23 мая исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.

Он добавил, что, вероятно, понадобится до шести месяцев, прежде чем будут созданы условия для того, чтобы использовать истребители F-16 на территории Украины.

В этот же день Игнат заявлял, что процесс подготовки к обучению пилотов еще продолжается.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.