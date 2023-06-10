F-16 могут работать с наших взлетно-посадочных полос при определенных доработках — Игнат 10 июня, 09:24 F-16 ВВС Турции на севере Германии, 9 июня 2023 года (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV рассказал, что самолеты F-16 смогут взлетать с украинских взлетно-посадочных полос «после определенных доработок».

«Есть некоторые моменты, которые надо еще дорешать, но это не является таким критическим вопросом. Поскольку F-16 могут работать с наших взлетно-посадочных полос при определенных доработках. Все эти вопросы решаются», — сказал Игнат в эфире Radio NV.

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В июле 2022 года военный аналитик Агиль Рустамзаде утверждал, что для применения F-16 покрытие взлетно-посадочных полос в Украине надо будет менять.

В январе 2023 года авиаэксперт Валерий Романенко рассказывал, что Украина уже начала переоборудовать свои аэродромы для F-16. Также он говорил, что после сброса боевого груза F-16 может приземлиться на обычный аэродром.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.